Όζι Όζμπορν: Οι Black Sabbath, ο Έλτον Τζον και ο Ροντ Στιούαρτ αποχαιρετούν τον «Πρίγκιπα του Σκότους»

Τεράστια συγκίνηση στον κόσμο της μουσικής προκάλεσε ο θάνατος του Όζι Όζμπορν (Ozzy Osbourne), του θρυλικού frontman των Black Sabbath, σε ηλικία 76 ετών.

Ο θάνατός του ανακοινώθηκε μέσα από επίσημη δήλωση, στην οποία αναφερόταν πως έφυγε ήρεμα, περιστοιχισμένος από την οικογένειά του.

Η απώλεια σημειώθηκε μόλις λίγες εβδομάδες μετά τη μεγάλη επανένωση του Όζι με τους υπόλοιπους μουσικούς των Black Sabbath – Tony Iommi, Terence "Geezer" Butler και Bill Ward – σε μια συγκινητική αποχαιρετιστήρια συναυλία στο Μπέρμιγχαμ, παρουσία χιλιάδων θαυμαστών.

Μέσω του επίσημου λογαριασμού του συγκροτήματος στο Instagram, οι Black Sabbath αποχαιρέτησαν τον εμβληματικό τραγουδιστή δημοσιεύοντας φωτογραφία του πάνω στη σκηνή με τη λιτή και φορτισμένη φράση: «Ozzy Forever».

Ο κιθαρίστας του συγκροτήματος, Tony Iommi, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη: «Είναι τόσα τα συναισθήματα που δυσκολεύομαι να βρω λόγια. Δεν θα υπάρξει άλλος σαν κι αυτόν. Για εμένα, τον Geezer και τον Bill, ήταν κάτι παραπάνω από συνεργάτης – ήταν ο αδελφός μας».

Ο μπασίστας και βασικός στιχουργός των Black Sabbath, Geezer Butler, θυμήθηκε με νοσταλγία τις κοινές τους στιγμές: «Σ' ευχαριστώ για όλα αυτά τα χρόνια. Περάσαμε υπέροχες στιγμές. Τέσσερα παιδιά από το Άστον, ποιος θα το φανταζόταν; Είμαι ευγνώμων που το ζήσαμε ξανά, έστω για μία τελευταία φορά. Σ’ αγαπώ».

Ο ντράμερ του αρχικού σχήματος, Bill Ward, δημοσίευσε φωτογραφία με τον Όζι Όζμπορν γράφοντας: «Πού θα σε βρω τώρα; Στις αναμνήσεις μας, στις σιωπηλές αγκαλιές, στα τηλεφωνήματα που δεν έγιναν ποτέ. Όχι, θα είσαι για πάντα στην καρδιά μου».

Η μουσική κοινότητα αντέδρασε εξίσου συγκινητικά. Ο σερ Elton John χαρακτήρισε τον Όζι Όζμπορν ως έναν “αγαπημένο φίλο” και “μεγάλο πρωτοπόρο” που “κλείδωσε τη θέση του στο πάνθεον των θρύλων του ροκ”. «Ήταν επίσης ένας από τους πιο αστείους ανθρώπους που έχω γνωρίσει», έγραψε.

Ο Ronnie Wood των Rolling Stones σημείωσε: «Είμαι πολύ λυπημένος που μαθαίνω για τον θάνατο του Ozzy Osbourne. Τι όμορφη αποχαιρετιστήρια συναυλία έδωσε στο ‘Back To The Beginning’ στο Μπέρμιγχαμ».

Ο Osbourne – γεννημένος ως John Michael Osbourne στις 3 Δεκεμβρίου 1948 στο Άστον του Μπέρμιγχαμ – θεωρείται «νονός του heavy metal», ενώ αυτοαποκαλούνταν «Πρίγκιπας του Σκότους». Συνδημιούργησε τον ήχο που καθόρισε το είδος με τους Black Sabbath και κατέγραψε εξίσου τεράστια επιτυχία ως σόλο καλλιτέχνης.

Μεταξύ των μεγάλων επιτυχιών του, περιλαμβάνονται τα: Iron Man, Paranoid, War Pigs, Crazy Train και Changes.

Ozzy Osbourne performs "Crazy Train" for the last time in front of the audience at Villa Park in Birmingham pic.twitter.com/NRWtNCIwYG