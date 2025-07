Πέθανε ο Όζι Όζμπορν

Πέθανε ο Όζι Όσμπορν σε ηλικία 76 ετών, 17 ημέρες μετά την αποχαιρετιστήρια συναυλία του.

Σε δήλωσή της, η οικογένειά του ανέφερε: «Με μεγαλύτερη θλίψη από ό,τι μπορούν να μεταφέρουν οι λέξεις, πρέπει να σας αναφέρουμε ότι ο αγαπημένος μας Όζι Όζμπορν απεβίωσε σήμερα το πρωί. Ήταν με την οικογένειά του και περιτριγυρισμένος από αγάπη»

Ο Όζι Όζμπορν υπήρξε ένας από τους θεμελιωτές της heavy metal, μαζί με τους Black Sabbath, και κατόρθωσε να χαράξει μια θρυλική σόλο καριέρα με επιτυχίες όπως τα Iron Man, Paranoid, War Pigs, Crazy Train και Changes. Η συμβολή του στη μουσική τον οδήγησε στη διπλή ένταξή του στο Rock And Roll Hall of Fame – τόσο με τους Black Sabbath όσο και ως σόλο καλλιτέχνη – αλλά και στο UK Music Hall of Fame.

Πέρα από τη μουσική, ο Osbourne έγινε τηλεοπτικό φαινόμενο χάρη στο ριάλιτι The Osbournes του MTV, το οποίο παρουσίαζε την καθημερινή – και συχνά χαοτική – ζωή του με τη Sharon Osbourne και τα παιδιά τους, Kelly και Jack.

Facebook Twitter Φωτ.: Getty Images

Στην πολυτάραχη καριέρα του, ο Ozzy ήταν γνωστός και για τα ακραία σκηνικά του ροκ σταρ lifestyle, με πιο διάσημο το περιστατικό όπου δάγκωσε το κεφάλι ενός νυχτερίδας επί σκηνής.

Τα τελευταία χρόνια έδινε μάχη με την ασθένεια του Πάρκινσον και προβλήματα υγείας που επιδεινώθηκαν μετά από μια πτώση το 2019. Παρά τις δυσκολίες, έκανε μία εμβληματική εμφάνιση στο κλείσιμο των Κοινοπολιτειακών Αγώνων του 2022, ενώ η Sharon Osbourne είχε ανακοινώσει νωρίτερα φέτος την «τελευταία του συναυλία», επιμένοντας ότι ήθελε να αποχαιρετήσει τους θαυμαστές του με τον καλύτερο τρόπο.

Με πέντε βραβεία Grammy, ένα αστέρι στο Hollywood Walk of Fame και τοπική αναγνώριση στη Broad Street του Μπέρμιγχαμ, ο Ozzy Osbourne παραμένει σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής της μουσικής.

Αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Sharon, τα παιδιά τους Aimee, Kelly και Jack, καθώς και τα δύο μεγαλύτερα παιδιά του από τον πρώτο του γάμο, Jessica και Louis, και εγγόνια.

Facebook Twitter Φωτ.: Getty Images

Από την Aston στο πάνθεον της μουσικής

Ο John Michael Osbourne γεννήθηκε το 1948 στο Aston του Μπέρμιγχαμ, παιδί εργατικής οικογένειας. Σε ηλικία 11 ετών υπέστη επανειλημμένα σεξουαλική κακοποίηση και αργότερα φυλακίστηκε για διαρρήξεις — μια εμπειρία που περιέγραψε ως «τραγική» και «αποτυχημένη».

Αυτές οι τραυματικές εμπειρίες και η βιομηχανική σκληρότητα της γενέτειράς του τροφοδότησαν τον ήχο των Black Sabbath, του συγκροτήματος που ίδρυσε στα τέλη της δεκαετίας του ’60 μαζί με τους Tony Iommi, Geezer Butler και Bill Ward. Ο ήχος τους — σκοτεινός, ογκώδης, επιθετικός — άλλαξε το ροκ για πάντα, βάζοντας τα θεμέλια της heavy metal.

Το ντεμπούτο άλμπουμ τους κυκλοφόρησε το 1970, ενώ την ίδια χρονιά ακολούθησε το Paranoid, με ύμνους όπως Iron Man και War Pigs. Το Master of Reality (1971) επηρέασε καθοριστικά το doom metal, ενώ ο Ozzy συμμετείχε συνολικά σε επτά δίσκους με το συγκρότημα προτού αποπεμφθεί το 1979 λόγω της εξάρτησής του από ναρκωτικά και αλκοόλ.

Solo καριέρα, δαίμονες και θρύλοι

Μετά την αποχώρησή του από τους Sabbath, ξεκίνησε σόλο καριέρα με τον δίσκο Blizzard of Ozz, που έγινε πενταπλά πλατινένιος στις ΗΠΑ. Ακολούθησαν 11 στούντιο άλμπουμ, με πιο πρόσφατο το Ordinary Man του 2020 — στο οποίο συνεργάστηκε με τον Elton John, τον Post Malone και τον Travis Scott.

Ο Osbourne έγινε διαβόητος για την εξωφρενική του συμπεριφορά: σε συναυλία το 1982 δάγκωσε το κεφάλι μιας νυχτερίδας, ενώ σε συνάντηση με στελέχη δισκογραφικής το 1981 έκοψε το κεφάλι δύο περιστεριών. Πέρασε σοβαρές κρίσεις εξάρτησης, και το 1989 συνελήφθη αφού επιχείρησε να στραγγαλίσει τη Sharon Osbourne υπό την επήρεια ουσιών — περιστατικό για το οποίο αργότερα δήλωσε: «Ένιωσα απλά νεκρός μέσα μου». Το ζευγάρι τελικά συμφιλιώθηκε, αν και απομακρύνθηκε ξανά προσωρινά το 2016 μετά από απιστία του Ozzy.

Το φαινόμενο The Osbournes και οι βραβεύσεις

Από το 2002 έως το 2005, ο Ozzy και η οικογένειά του πρωταγωνίστησαν στο MTV ριάλιτι The Osbournes, μια σουρεαλιστική καταγραφή της καθημερινής τους ζωής με αθυρόστομο χιούμορ, «γιατρούς για σκύλους» και «γυναικολόγους για κόλπους». Η σειρά έγινε τεράστια επιτυχία και κέρδισε Emmy.

Ο Ozzy κέρδισε πέντε Grammy, μπήκε δύο φορές στο Rock and Roll Hall of Fame (με τους Sabbath και ως σόλο καλλιτέχνης), απέκτησε αστέρι στο Hollywood Walk of Fame και στη Broad Street του Μπέρμιγχαμ, και απέσπασε τιμητικά βραβεία όπως το NME Godlike Genius και το Classic Rock Living Legend.

Με τη Sharon απέκτησαν τρία παιδιά: την Aimee, την Kelly και τον Jack. Είχε επίσης δύο μεγαλύτερα παιδιά, τη Jessica και τον Louis, από τον πρώτο του γάμο με τη Thelma Riley — αν και αργότερα παραδέχτηκε πως δεν θυμάται τη γέννησή τους λόγω της εξάρτησής του. Η περιουσία του ζεύγους Osbourne εκτιμάται σε σχεδόν 200 εκατομμύρια δολάρια.

Μάχες με την υγεία και η τελευταία υπόκλιση

Το 2003 τραυματίστηκε σοβαρά σε ατύχημα με τετράτροχο, ενώ το 2005 διαγνώστηκε με το σύνδρομο Πάρκιν. Από το 2019 αντιμετώπιζε επιπλοκές από πτώση, υποβλήθηκε σε επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης και δοκίμασε θεραπείες όπως βλαστοκύτταρα και ρομποτική αποκατάσταση (Cybernics HAL). Σε συνέντευξή του τον Μάιο του 2025 δήλωσε πως είχε πέσει σε βαθιά κατάθλιψη:

«Ξυπνούσα κάθε πρωί και κάτι καινούργιο πήγαινε στραβά. Πίστευα ότι δεν θα τελείωνε ποτέ».

Η Sharon, για να του δώσει λόγο να συνεχίσει, του πρότεινε τη μεγάλη αποχαιρετιστήρια συναυλία. Στις 5 Ιουλίου 2025, στο Villa Park του Μπέρμιγχαμ, ανέβηκε στη σκηνή καθισμένος σε θρόνο με διακοσμητικά νυχτερίδες και τραγούδησε τέσσερα κομμάτια με τους Sabbath και πέντε ως σόλο καλλιτέχνης. «I am Iron Man: go fucking crazy!» φώναξε στο κοινό, ενώ η συναυλία περιλάμβανε εμφανίσεις από Metallica, Slayer και Guns N’ Roses.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Όζι Όζμπορν και Black Sabbath συγκέντρωσαν 190 εκατ. δολάρια για φιλανθρωπικό σκοπό στο μεγάλο φινάλε τους