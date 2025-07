Όζι Όζμπορν: «Πίσω στην Αρχή» - 12+1 στιγμές του θρυλικού frontman των Black Sabbath

Γεννήθηκε το 1948 στο Άστον του Μπέρμιγχαμ ως Τζον Μάικλ Όσμπορν. Οι γονείς του ανήκαν στην εργατική τάξη. Το παρατσούκλι «Όζι» το απέκτησε στο δημοτικό σχολείο και του έμεινε για πάντα. Είχε δύσκολα παιδικά χρόνια. Eγκατέλειψε το σχολείο στα 15 και έκανε διάφορες δουλειές, ακόμη και σε εργοστάσια προτού συνεργαστεί με τον συμμαθητή του Γκίζερ Μπάτλερ σε διάφορα συγκροτήματα.

Αυτό το βιομηχανικό - εργατικό περιβάλλον τροφοδότησε τον ήχο του πιο καθοριστικού μουσικού πρότζεκτ του Όζι Όσμπορν, των Black Sabbath, των οποίων ο βαρύς ήχος επανάστατησε στη βρετανική ροκ σκηνή.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Όσμπορν εισήχθη στο UK Music Hall of Fame και στο US Rock And Roll Hall Of Fame – δύο φορές και στα δύο, με τους Black Sabbath και ως σόλο καλλιτέχνης. Απέκτησε το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ, καθώς και στην Μπρόουντ Στριτ του Μπέρμιγχαμ και κέρδισε ένα βραβείο Ivor Novello, πέντε βραβεία Grammy και 12 υποψηφιότητες.

Η συναυλία «Back To The Beginning» (Πίσω στην Αρχή) στις 5 Ιουλίου 2025 στο Villa Park ήταν η "τελευταία υπόκλιση" για τον άνθρωπο που θεωρείται ο «νονός» του heavy metal έπειτα από αρκετά χρόνια προβλημάτων υγείας, συμπεριλαμβανομένης της νόσου του Πάρκινσον.

Οι 12 ξεχωριστές στιγμές της καριέρας του:

Φωτογραφία: X
Φωτογραφία: X
Φωτογραφία: X
Φωτογραφία: X
Οι Black Sabbath το 1981/Φωτογραφία: X
Ο Όζι Όζμπορν μαζί με τη μητέρα του, Λίλιαν/ Φωτογραφία: X
4 Ιουλίου 1982, η ημέρα του γάμου του με τη σύζυγό του Σάρον
Φωτογραφία: EPA
Φωτογραφία: EPA
Φωτογραφία: EPA
Φωτογραφία: EPA
Φωτογραφία: EPA
Ο Ozzy Osbourne στο θρόνο του κατά την διάρκεια του Back to the Beginning στο Villa Park / Φωτ: Black Sabbath/Ross Halfin