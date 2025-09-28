ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Αποκαλύφθηκε άγαλμα της Τίνα Τέρνερ, της «Βασίλισσας του Rock ’n’ Roll», στη γενέτειρά της

Το Μπράουνσβιλ του Τενεσί, με πληθυσμό γύρω στις 9.000, είναι η πόλη όπου η Τέρνερ γεννήθηκε και πήγε σχολείο

LifO Newsroom
Φωτ: Adrian Sainz, AP photo
Ένα άγαλμα ύψους τριών μέτρων προς τιμήν της Τίνα Τέρνερ αποκαλύφθηκε το Σάββατο στο Μπράουνσβιλ, την αγροτική κοινότητα του Τενεσί όπου μεγάλωσε η παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνιδα.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε πάρκο της πόλης, περίπου μία ώρα ανατολικά του Μέμφις. Το Μπράουνσβιλ, με πληθυσμό γύρω στις 9.000, βρίσκεται κοντά στο Νάτμπας, το χωριό όπου η Τέρνερ πήγε σχολείο ως παιδί και φοίτησε στο λύκειο λίγα μέτρα από το σημείο όπου στήθηκε το μνημείο.

Το άγαλμα, φιλοτεχνημένο από τον γλύπτη Φρεντ Ατζανόγκα, απεικονίζει την τραγουδίστρια με το χαρακτηριστικό της χτένισμα και μικρόφωνο στο χέρι, όπως στη σκηνή. Ο καλλιτέχνης εξήγησε ότι προσπάθησε να αποτυπώσει την κίνηση και την εκρηκτική ενέργεια της Τέρνερ, συγκρίνοντας τα μαλλιά της με τη «χαίτη λιονταριού».

Η Τίνα Τέρνερ πέθανε τον Μάιο του 2023 σε ηλικία 83 ετών στην Ελβετία, ύστερα από μακρά ασθένεια. Η καριέρα της περιλαμβάνει πολυάριθμες επιτυχίες όπως τα «Nutbush City Limits», «Proud Mary», «Private Dancer» και «We Don’t Need Another Hero», καθώς και συμμετοχές σε ταινίες όπως Tommy και Last Action Hero.

Ξεκίνησε μαζί με τον σύζυγό της Άικ Τέρνερ τη δεκαετία του ’60, σε μια ταραχώδη σχέση από την οποία κατάφερε να αποδράσει και να επαναλανσάρει την καριέρα της τη δεκαετία του ’80 με το «What’s Love Got To Do With It». Καλλιτέχνες όπως ο Μικ Τζάγκερ, η Μπιγιονσέ και η Μαράια Κάρεϊ δήλωναν θαυμαστές της, ενώ το προσωνύμιο «Βασίλισσα του Rock ’n’ Roll» συνόδευε το όνομά της σε όλο τον κόσμο.

Τοπική υπερηφάνεια

Η αποκάλυψη του αγάλματος έγινε στο πλαίσιο του ετήσιου φεστιβάλ Tina Turner Heritage Days, που τιμά τη ζωή της καλλιτέχνιδας. Το έργο, κατασκευασμένο σε άργιλο στην Ατλάντα και χυμένο σε μπρούντζο στο δυτικό Τενεσί, χρειάστηκε έναν χρόνο για να ολοκληρωθεί.

Το άγαλμα, ύψους 2,4 μέτρων πάνω σε βάση 60 εκατοστών, στήθηκε δίπλα στο μουσείο της Τέρνερ, το οποίο στεγάζεται στο ανακαινισμένο σχολείο Flagg Grove, την αίθουσα όπου εκείνη φοίτησε. Το κτίριο είχε κλείσει τη δεκαετία του ’60 και χρησιμοποιούνταν ως αχυρώνας, πριν μεταφερθεί και μετατραπεί σε μουσείο το 2014.

Περίπου 50 δωρητές συνέβαλαν στην ανέγερση του μνημείου, με τη Ford Motor Company να δίνει 150.000 δολάρια. Η εταιρεία κατασκευάζει εργοστάσιο ηλεκτρικών φορτηγών στην κοντινή πόλη Στάντον.

«Είναι μεγάλη υπόθεση για την κοινότητα να έχει την Τίνα Τέρνερ στον τόπο της», δήλωσε η Κάρεν Κουκ, που ταξίδεψε από τη Τζόρτζια για την τελετή μαζί με ξαδέρφη της τραγουδίστριας.

Με πληροφορίες από Associated Press


 

