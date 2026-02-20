Απεργία σήμερα στα θέατρα της χώρας

Σήμερα, Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, ηθοποιοί και εργαζόμενοι του θεάτρου προχωρούν σε 24ωρη απεργία, με αποτέλεσμα πολλά θέατρα να παραμένουν κλειστά και παραστάσεις να ακυρώνονται σε όλη τη χώρα.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος‑Ακροάματος (ΠΟΘΑ) και το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ) ζητούν την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας που να εξασφαλίζουν μόνιμη και σταθερή εργασιακή σχέση, ασφαλισμένη διάρκεια απασχόλησης, πληρωμένες πρόβες και δίκαιους όρους για όλους τους επαγγελματίες του θεάτρου — ηθοποιούς, τεχνικούς και μουσικούς.

Σύμφωνα με αναφορές, τα ποσοστά συμμετοχής στην απεργία αγγίζουν ή ξεπερνούν το 75 % των εργαζομένων στον κλάδο, γεγονός που οδηγεί σε σημαντικό «λουκέτο» σε πολλές θεατρικές σκηνές. Η κινητοποίηση περιλαμβάνει επίσης συγκέντρωση στις 19:30 στην συμβολή των οδών Βουκουρεστίου και Πανεπιστημίου στην Αθήνα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΕΗ.

Τα αιτήματα των απεργών επικεντρώνονται στην κατοχύρωση σταθερών εργασιακών όρων και συλλογικών συμβάσεων, μετά από χρόνια διαπραγματεύσεων χωρίς ουσιαστική συμφωνία με τις ενώσεις θεατρικών παραγωγών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσης της ΠΟΘΑ, από την απαεργία εξαιρούνται το προσωπικό ασφαλείας, εφόσον υπάρχει για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, οι ταμίες των θεάτρων, καθώς και το τμήμα προβολής και επικοινωνίας του θεάτρου, για την ενημέρωση του κοινού.

Η ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θεάματος Ακροάματος:

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος προκηρύσσει 24ωρη απεργία στο ελεύθερο θέατρο την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026.

Επί δεκατρία χρόνια, οι εργαζόμενοι στον θεατρικό κλάδο - καλλιτέχνες, τεχνικοί και λοιπές ειδικότητες - διεκδικούν την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας με τις ενώσεις θεατρικών παραγωγών, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει επιτευχθεί συμφωνία.

Στις 27 Δεκεμβρίου 2025 προκηρύχθηκε απεργιακή κινητοποίηση στις θεατρικές επιχειρήσεις, με στόχο την ακόμα εντονότερη διεκδίκηση του αυτονόητου αιτήματος για την υπογραφή ΣΣΕ, καθώς παρά τις πολύμηνες διαπραγματεύσεις, η εργοδοτική πλευρά δεν έχει ανταποκριθεί έμπρακτα σε έναν ουσιαστικό και καλόπιστο διάλογο, προβάλλοντας επανειλημμένα προσκόμματα στη διαδικασία.

Η Ομοσπονδία υπενθυμίζει ότι η απεργία αποτελεί συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα. Η αντικατάσταση απεργών ή η πρόσληψη απεργοσπαστών κατά την ημέρα της κινητοποίησης απαγορεύεται και σε κάθε περίπτωση είναι απαράδεκτη. Καλούνται όλοι οι ηθοποιοί, τεχνικοί και εργαζόμενοι στις θεατρικές παραστάσεις να συμμετέχουν δυναμικά στις κινητοποιήσεις.

Η απεργία αφορά τους εργαζόμενους όλων των ειδικοτήτων του ελευθέρου θεάτρου (καλλιτέχνες, τεχνικούς, συντελεστές, υποδοχή κοινού κλπ.), με εξαίρεση το προσωπικό ασφαλείας, δηλαδή τον/την φύλακα, εφόσον υπάρχει για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, τον/την ταμία εισιτηρίων, καθώς και το τμήμα προβολής και επικοινωνίας του θεάτρου, για την ενημέρωση του κοινού, οι οποίοι θα είχαν βάρδια σύμφωνα με το αναρτημένο στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ Πρόγραμμα Εργασίας.

Η Ομοσπονδία καλεί όλους τους εργαζόμενους του κλάδου να συμμετάσχουν μαζικά στην απεργία της 20ής Φεβρουαρίου, συνεχίζοντας τον αγώνα για την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Η ανακοίνωση του ΣΕΗ:

Στις 20 του μήνα οι ηθοποιοί απεργούμε ξανά. Μαζί με τους μουσικούς, τους τεχνικούς και όλους τους εργαζόμενους στα θέατρα.

Απεργούμε γιατί ζητάμε τα αυτονόητα. Την υπογραφή μιας συλλογικής σύμβασης εργασίας που να εξασφαλίζει τα εργασιακά μας δικαιώματα.

Πληρωμένες και ασφαλισμένες πρόβες. Εξασφαλισμένη διάρκεια εργασίας. Καλοκαιρινές περιοδείες με όρους που δε θα εξαντλούν εμάς τους εργαζόμενους.

Για όλους αυτούς τους λόγους τα ποσοστά της απεργίας μας ήδη ξεπερνούν το 75%.

Γιατί όλοι οι εργαζόμενοι ηθοποιοί έχουμε την ανάγκη να ζούμε από τη δουλειά μας και να μπορούμε να ασκούμε την τέχνη μας.

Όλοι έχουμε την ανάγκη να εργαζόμαστε με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα . Γι αυτό θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας μέχρι να υπογραφεί η συλλογική σύμβαση εργασίας.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους και το κοινό μας να δώσουν το παρόν στην απεργιακή μας συγκέντρωση , την Παρασκευή 20/02, τελευταία Παρασκευή της Αποκριάς στις 19.30, Βουκουρεστίου και Πανεπιστημίου.