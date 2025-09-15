Άννα Βίσση: Η πρώτη ανάρτηση μετά τις δύο συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο

Την πρώτη της ανάρτηση στα social έκανε η Άννα Βίσση μετά τις δύο μοναδικές συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο.

Απευθύνθηκε στο κοινό που την τίμησε με την παρουσία του, θέλοντας να εκφράσει τη συγκίνησή της και τονίζοντας πως νιώθει «σαν να ξύπνησε από ένα μαγικό όνειρο».

«Ξύπνησα από ένα μαγικό όνειρο. Τα λόγια μου τελείωσαν. Μιλήσατε για όλα εσείς. Εγώ προσπάθησα για άλλη μια φορά να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου σε αυτό που αγαπώ να κάνω. Κι εσείς με δικαιώσατε. Εύχομαι όλοι στις ζωές μας να βρίσκουμε αγάπη και φιλία αληθινή» αναφέρει αρχικά.

«Ο κόσμος έγινε χαλεπός και οι σχέσεις δυσεύρετες. Χτες και προχτές είδα αγκαλιές πρόσωπα όμορφα και χαμογελαστά στόματα παθιασμένα να τραγουδούν. Δεν ήταν η συναυλία της Βίσση. Ήταν η συναυλία μας. Ευγνώμων για πάντα» καταλήγει στο μήνυμά της η Άννα Βίσση.

Άννα Βίσση: Γέμισε δύο ημέρες το Καλλιμάρμαρο

Υπενθυμίζεται πως το Σαββατοκύριακο, 13 και 14 Σεπτεμβρίου, η Άννα Βίσση έδωσε ένα ιστορικό ραντεβού με τους θαυμαστές της στο Καλλιμάρμαρο.

Μπροστά σε ένα κατάμεστο στάδιο, και τις δύο ημέρες, παρουσίασε μία συναυλία-υπερθέαμα με δυνατές ερμηνείες, μοναδικά οπτικά εφέ και παλμό, χαριζόντάς τους μια ανεπανάληπτη εμπειρία.

Με μια μικρή καθυστέρηση περίπου δεκαπέντε λεπτών, η Ελληνίδα σταρ ανέβηκε στην σκηνή, φορώντας ένα εντυπωσιακό μαύρο σύνολο Dolce & Gabbana με χρυσές λεπτομέρειες. Αφού χαιρέτησε στους θαυμαστές της από κάθε γωνιά της σκηνής, ξεκίνησε να τραγουδά το «Σε περίπτωση που».

«Αυτό που δίνετε απόψε είναι δώρο ζωής» ανέφερε η τραγουδίστρια αφού διέσχισε την τεράστια σκηνή της από άκρη σε άκρη, με το κοινό να ξεσπά σε χειροκροτήματα.

«Έχω μπροστά μου, στην αγκαλιά μου, όλες τις ηλικίες. Ελπίζω να έχω τη δύναμη να μου ξανασυμβεί ωστόσο θα αντιμετωπίσω ό,τι μου συμβαίνει για τελευταία φορά. Θέλετε να γράψουμε ιστορία πάλι;» πρόσθεσε, με τους θαυμαστές της να την αποθεώνουν.