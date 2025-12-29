Νεκροί ορειβάτες στα Βαρδούσια: Σήμερα οι οικογένειες θα κληθούν να αναγνωρίσουν τις σορούς τους

Σήμερα αναμένεται να γίνει η αναγνώριση των σορών των τεσσάρων ορειβατών, που καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα στα Βαρδούσια Όρη, από τους συγγενείς τους.

Στη συνέχεια αργότερα μέσα στην ημέρα, θα δοθούν στη δημοσιότητα από τον ιατροδικαστή και τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής, για τις αιτίες θανάτου των ορειβατών στα Βαρδούσια Όρη, ανήμερα των Χριστουγέννων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αρχικές εκτιμήσεις, αποδίδουν τον θάνατο τους σε ασφυξία, υποθερμία ή θανατηφόρες κακώσεις.

Σύμφωνα με ειδικούς, οι τραυματισμοί που υπέστησαν οι ορειβάτες από τη χιονοστιβάδα μπορεί να τους κατέστησαν ανήμπορους να αντιδράσουν, με αποτέλεσμα να υποστούν ασφυξία.

Παράλληλα, η έκθεση στο κρύο και το πνευμονικό οίδημα συνέβαλαν στο μοιραίο αυτό αποτέλεσμα.

Η τραγωδία σημειώθηκε την ημέρα των Χριστουγέννων σε απόκρημνη πλαγιά του Κόρακα, περίπου 500 μέτρα πριν από την κορυφή, σε υψόμετρο 2.000 μέτρων, όταν μια χιονοστιβάδα παρέσυρε τους τέσσερις ορειβάτες.

Οι διασώστες εντόπισαν τις σορούς, καθοδηγούμενοι από τα δεδομένα ενός smartwatch ενός εκ των ορειβατών, το οποίο κατέγραψε την πορεία τους και πιθανόν την ώρα του θανάτου τους.

Τα πιθανά σενάρια που οδήγησαν στην τραγωδία στα Βαρδούσια Όρη

Σύμφωνα με στελέχη της ΕΜΑΚ και ορειβατικούς οδηγούς, η χιονοστιβάδα μπορεί να προκλήθηκε ακόμη και από καλές καιρικές συνθήκες, καθώς η ηλιοφάνεια και η άνοδος της θερμοκρασίας ενδέχεται να έλιωσαν στρώσεις χιονιού ή πάγου, προκαλώντας την πτώση μεγάλου όγκου χιονιού.

Μια άλλη πιθανότητα είναι η αποκόλληση του χιονιού λόγω δονήσεων, όπως έντονος θόρυβος ή κραυγές.

Επιπλέον, δεν αποκλείεται οι τέσσερις φίλοι να αποπροσανατολίστηκαν, να κινήθηκαν σε δύσβατο μονοπάτι προς την κορυφή και να μην είχαν λάβει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις.