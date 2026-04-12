Πολιτισμός

Ανακάλυψη στην Ελβετία: Πάνω από 1.000 ρωμαϊκά αντικείμενα βρέθηκαν σε λίμνη

Με βάση την ποσότητα των αντικειμένων, οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι το φορτίο θα μπορούσε να προοριζόταν για μια λεγεώνα περίπου 6.000 ανδρών

The LiFO team
The LiFO team
Η στιγμή της εύρεσης των αντικειμένων από τη ρωμαϊκή περίοδο / Φωτ.: Octopus Foundation
Μια εντυπωσιακή αρχαιολογική ανακάλυψη ήρθε στο φως στη λίμνη Νεσατέλ της Ελβετίας, όπου δύτες εντόπισαν και ανέσυραν περισσότερα από 1.000 καλοδιατηρημένα αντικείμενα από τη ρωμαϊκή εποχή.

Τα ευρήματα, που χρονολογούνται μεταξύ 20 και 50 μ.Χ., περιλαμβάνουν κυρίως κεραμικά σκεύη αλλά και όπλα, προσφέροντας πολύτιμες πληροφορίες για τη ζωή και τις μεταφορές εκείνης της περιόδου.

Η ανακάλυψη έγινε από τους υποβρύχιους αρχαιολόγους Φαμπιέν Λανγκενέγκερ και Ζουλιέν Πφιφέρ, οι οποίοι αρχικά δεν κατάλαβαν τι ακριβώς είχαν μπροστά τους. Όπως περιγράφει ο Πφιφέρ, πλησίασαν με προσοχή ένα σύνολο αντικειμένων που έμοιαζαν με κυκλικές κατασκευές και θα μπορούσαν να είναι ακόμη και παλιά πολεμικά κατάλοιπα. Ωστόσο, όταν άναψε το φως της κάμερας, αποκαλύφθηκε το χαρακτηριστικό χρώμα της τερακότας.

Ανακάλυψη στην Ελβετία: Το χρονικό εύρεσης των αντικειμένων

«Κοιτάζοντας κάποια σπασμένα πιάτα, συνειδητοποιήσαμε ότι επρόκειτο για κάτι εξαιρετικό», ανέφερε χαρακτηριστικά. 

Η ανακάλυψη έγινε στα τέλη Νοεμβρίου του 2024, ωστόσο κρατήθηκε μυστική για μεγάλο χρονικό διάστημα, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα λεηλασίας. Η έρευνα ξεκίνησε όταν πλάνα από drone κατέγραψαν ένα σκοτεινό σημείο στον πυθμένα της λίμνης, οδηγώντας τους αρχαιολόγους στην απόφαση να καταδυθούν στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια δύο ερευνητικών αποστολών, μίας διάρκειας δύο εβδομάδων το 2025 και μίας σχεδόν ενός μήνα το 2026,  η ομάδα του ιδρύματος Octopus ανέσυρε περισσότερα από 1.000 αντικείμενα από τον βυθό.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι πρόκειται για το φορτίο ενός εμπορικού πλοίου, το οποίο πιθανότατα μετέφερε μαγειρικά σκεύη που είχαν κατασκευαστεί στην Ελβετία και προορίζονταν για κάποιο ρωμαϊκό στρατόπεδο. Μάλιστα, ένα κιβώτιο έχει ήδη χρονολογηθεί στο έτος 17 μ.Χ.

Ανακάλυψη στην Ελβετία: Το ταξίδι του πλοίου

Παρά το γεγονός ότι το ίδιο το ναυάγιο δεν έχει ακόμη εντοπιστεί, τα αντικείμενα που βρέθηκαν δίνουν σημαντικές ενδείξεις για το ταξίδι του πλοίου. Ανάμεσα στα ευρήματα περιλαμβάνονται δύο ξίφη τύπου μονομάχου, ένα στιλέτο, μια πόρπη ζώνης και μια περόνη, στοιχεία που υποδηλώνουν ότι στο πλοίο επέβαιναν και λεγεωνάριοι ως συνοδεία.

Με βάση την ποσότητα των αντικειμένων, οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι το φορτίο θα μπορούσε να προοριζόταν για μια λεγεώνα περίπου 6.000 ανδρών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ανακάλυψη ενός ψάθινου καλαθιού, το οποίο διατηρήθηκε σε εξαιρετική κατάσταση χάρη στα χαρακτηριστικά του πυθμένα της λίμνης. Μέσα σε αυτό βρέθηκαν έξι κεραμικά αντικείμενα διαφορετικής κατασκευής από τα υπόλοιπα, τα οποία οι ειδικοί θεωρούν ότι ανήκαν στο πλήρωμα του πλοίου και πιθανόν χρησιμοποιούνταν για την καθημερινή τους διατροφή.

Όλα τα ευρήματα έχουν πλέον ανασυρθεί από το νερό, προκειμένου να προστατευθούν από φθορές που θα μπορούσαν να προκληθούν από άγκυρες, δίχτυα ή ενδεχόμενους επίδοξους λεηλάτες. Αυτή την περίοδο βρίσκονται σε φάση καθαρισμού και συντήρησης, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η λεπτομερής ανάλυσή τους από ειδικούς.

Όπως εξηγούν οι αρχαιολόγοι, η διαδικασία συντήρησης είναι καθοριστική, καθώς επιτρέπει την αναγνώριση λεπτομερειών που δεν είναι ορατές κατά την υποβρύχια ανασκαφή, όπως σφραγίδες κατασκευής, ίχνη τροφίμων ή προστατευτικά υλικά ανάμεσα στα αντικείμενα.

Η ομάδα του ιδρύματος Octopus σχεδιάζει να παρουσιάσει τα αποτελέσματα της έρευνας μέσα από ένα βιβλίο και ένα ντοκιμαντέρ που αναμένεται να κυκλοφορήσουν το 2027. Παράλληλα, τα ευρήματα θα εκτεθούν στο Laténium, το μεγαλύτερο αρχαιολογικό μουσείο της Ελβετίας, στη Νεσατέλ, αν και η ημερομηνία της έκθεσης δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

Με πληροφορίες από Euronews

Πολιτισμός

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διεθνή / Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν το ναυάγιο δανέζικου πολεμικού πλοίου 225 χρόνια μετά τη βύθισή του από τον Νέλσον

Οι καταδύσεις γίνονται σε βάθος 15 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, σε συνθήκες σχεδόν μηδενικής ορατότητας και πυκνής λάσπης, με τους δύτες να βρίσκονται σε αγώνα με τον χρόνο πριν η περιοχή μετατραπεί σε εργοτάξιο για νέα συνοικία στην Κοπεγχάγη
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Γιατί όλοι ξαναμιλούν για τον Μαρσέλ Ντυσάν

Πολιτισμός / Γιατί όλοι ξαναμιλούν για τον Μαρσέλ Ντυσάν

Η μεγάλη αναδρομική του Μαρσέλ Ντυσάν που ανοίγει στις 12 Απριλίου στο MoMA δεν φέρνει απλώς ξανά στο προσκήνιο έναν από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες του 20ού αιώνα. Φέρνει μαζί της και το παλιό ερώτημα που δεν σταμάτησε ποτέ να τον ακολουθεί: τι ακριβώς είναι τέχνη και ποιος το αποφασίζει;
THE LIFO TEAM
Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς μετατρέπει μια φιάλη κρασιού σε περφόρμανς

Πολιτισμός / Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς μετατρέπει μια φιάλη κρασιού σε περφόρμανς

Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς δεν σχεδίασε απλώς τις συλλεκτικές φιάλες της σοδειάς 2023 της Ornellaia. Για τη μοναδική 9λιτρη φιάλη έδωσε μια οδηγία-έργο: να πιεις το κρασί αργά, με κλειστά μάτια, ακούγοντας το θέμα του Νίνο Ρότα από το La Dolce Vita.
THE LIFO TEAM
Ο Στίβεν Σόντερμπεργκ χρησιμοποιεί AI στο νέο ντοκιμαντέρ του για τον Τζον Λένον

Πολιτισμός / Ο Στίβεν Σόντερμπεργκ χρησιμοποιεί AI στο νέο ντοκιμαντέρ του για τον Τζον Λένον

Ο Στίβεν Σόντερμπεργκ αποκάλυψε ότι χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη στο νέο του ντοκιμαντέρ για τον Τζον Λένον και τη Γιόκο Όνο, κυρίως για να δημιουργήσει σουρεαλιστικές εικόνες εκεί όπου δεν υπάρχει οπτικό αρχειακό υλικό.
THE LIFO TEAM
Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ λέει ότι το Interstellar έγινε καλύτερη ταινία στα χέρια του Κρίστοφερ Νόλαν

Πολιτισμός / Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ λέει ότι το Interstellar έγινε καλύτερη ταινία στα χέρια του Κρίστοφερ Νόλαν

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ αποκάλυψε ότι δούλεψε περίπου έναν χρόνο πάνω στο Interstellar πριν αποχωρήσει από το πρότζεκτ, το οποίο ανέλαβε στη συνέχεια ο Κρίστοφερ Νόλαν.
THE LIFO TEAM
Πέθανε ο Αφρίκα Μπαμπάατα, από τις πιο καθοριστικές και πιο αμφιλεγόμενες μορφές της πρώιμης hip-hop

Πολιτισμός / Πέθανε ο Άφρικα Μπαμπάατα, από τις πιο καθοριστικές και αμφιλεγόμενες μορφές της πρώιμης hip-hop

Ο DJ και παραγωγός από το Μπρονξ, που ταυτίστηκε με το Planet Rock, πέθανε στα 68 του από καρκίνο. Η υστεροφημία του, ωστόσο, είχε ήδη σκιαστεί από καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων.
THE LIFO TEAM
Iδού το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καννών 2026- με Αλμοδόβαρ, Φαραντί και Παβλικόφσκι

Πολιτισμός / Iδού το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καννών 2026, με Αλμοδόβαρ, Φαραντί και Παβλικόφσκι

Η φετινή ανακοίνωση του 79ου Φεστιβάλ Καννών δείχνει σαφή στροφή προς το διεθνές σινεμά δημιουργών, με 21 ταινίες στο διαγωνιστικό και αισθητά μικρότερη παρουσία αμερικανικών στούντιο. Στο πρόγραμμα ξεχωρίζουν ακόμη νέες ταινίες των Παβέλ Παβλικόφσκι, Ριουσούκε Χαμαγκούτσι, Κριστιάν Μουντζίου και Αϊρα Σακς.
THE LIFO TEAM
Ένα νέο βιβλίο για τον Άλμπερτ Σπέερ φωτίζει πώς χτίστηκε ο μύθος του «καλού ναζί»

Πολιτισμός / Ένα νέο βιβλίο για τον Άλμπερτ Σπέερ φωτίζει πώς χτίστηκε ο μύθος του «καλού ναζί»

Το You Are the Führer’s Unrequited Love του Ζαν-Νοέλ Ορενγκό επιστρέφει στην περίπτωση του Άλμπερτ Σπέερ για να δείξει πώς ένας από τους πιο γνωστούς ανθρώπους του ναζιστικού καθεστώτος κατάφερε μετά τον πόλεμο να χτίσει την εικόνα του «μετανοημένου» ναζί
THE LIFO TEAM
Τι βλέπει ένας φωτογράφος όταν κοιτάζει τόσο κοντά την εξουσία;

Πολιτισμός / Τι βλέπει ένας φωτογράφος όταν κοιτάζει τόσο κοντά την εξουσία;

Με αφορμή το νέο του βιβλίο Index, ο Κρίστοφερ Άντερσον μιλά για τη δουλειά του από την Αϊτή και το Αφγανιστάν μέχρι τον Τραμπ και τον Τζέφρι Έπσταϊν, θυμίζοντας ότι η φωτογραφία δεν είναι μόνο θέμα πρόσβασης, αλλά και τρόπος να διαβάζεις τι κρύβεται πίσω από την εικόνα της ισχύος.
THE LIFO TEAM
 
 