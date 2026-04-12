Ανακάλυψη στην Ελβετία: Πάνω από 1.000 ρωμαϊκά αντικείμενα βρέθηκαν σε λίμνη

Μια εντυπωσιακή αρχαιολογική ανακάλυψη ήρθε στο φως στη λίμνη Νεσατέλ της Ελβετίας, όπου δύτες εντόπισαν και ανέσυραν περισσότερα από 1.000 καλοδιατηρημένα αντικείμενα από τη ρωμαϊκή εποχή.

Τα ευρήματα, που χρονολογούνται μεταξύ 20 και 50 μ.Χ., περιλαμβάνουν κυρίως κεραμικά σκεύη αλλά και όπλα, προσφέροντας πολύτιμες πληροφορίες για τη ζωή και τις μεταφορές εκείνης της περιόδου.

Η ανακάλυψη έγινε από τους υποβρύχιους αρχαιολόγους Φαμπιέν Λανγκενέγκερ και Ζουλιέν Πφιφέρ, οι οποίοι αρχικά δεν κατάλαβαν τι ακριβώς είχαν μπροστά τους. Όπως περιγράφει ο Πφιφέρ, πλησίασαν με προσοχή ένα σύνολο αντικειμένων που έμοιαζαν με κυκλικές κατασκευές και θα μπορούσαν να είναι ακόμη και παλιά πολεμικά κατάλοιπα. Ωστόσο, όταν άναψε το φως της κάμερας, αποκαλύφθηκε το χαρακτηριστικό χρώμα της τερακότας.

"Roughly 2,000 years ago, an ancient Roman ship sailed across a large lake in what is now Switzerland, transporting supplies ranging from olive oil to chariot wheels. For some reason, the vessel scattered its cargo across the lakebed."

Ανακάλυψη στην Ελβετία: Το χρονικό εύρεσης των αντικειμένων

«Κοιτάζοντας κάποια σπασμένα πιάτα, συνειδητοποιήσαμε ότι επρόκειτο για κάτι εξαιρετικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ανακάλυψη έγινε στα τέλη Νοεμβρίου του 2024, ωστόσο κρατήθηκε μυστική για μεγάλο χρονικό διάστημα, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα λεηλασίας. Η έρευνα ξεκίνησε όταν πλάνα από drone κατέγραψαν ένα σκοτεινό σημείο στον πυθμένα της λίμνης, οδηγώντας τους αρχαιολόγους στην απόφαση να καταδυθούν στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια δύο ερευνητικών αποστολών, μίας διάρκειας δύο εβδομάδων το 2025 και μίας σχεδόν ενός μήνα το 2026, η ομάδα του ιδρύματος Octopus ανέσυρε περισσότερα από 1.000 αντικείμενα από τον βυθό.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι πρόκειται για το φορτίο ενός εμπορικού πλοίου, το οποίο πιθανότατα μετέφερε μαγειρικά σκεύη που είχαν κατασκευαστεί στην Ελβετία και προορίζονταν για κάποιο ρωμαϊκό στρατόπεδο. Μάλιστα, ένα κιβώτιο έχει ήδη χρονολογηθεί στο έτος 17 μ.Χ.

Ανακάλυψη στην Ελβετία: Το ταξίδι του πλοίου

Παρά το γεγονός ότι το ίδιο το ναυάγιο δεν έχει ακόμη εντοπιστεί, τα αντικείμενα που βρέθηκαν δίνουν σημαντικές ενδείξεις για το ταξίδι του πλοίου. Ανάμεσα στα ευρήματα περιλαμβάνονται δύο ξίφη τύπου μονομάχου, ένα στιλέτο, μια πόρπη ζώνης και μια περόνη, στοιχεία που υποδηλώνουν ότι στο πλοίο επέβαιναν και λεγεωνάριοι ως συνοδεία.

Με βάση την ποσότητα των αντικειμένων, οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι το φορτίο θα μπορούσε να προοριζόταν για μια λεγεώνα περίπου 6.000 ανδρών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ανακάλυψη ενός ψάθινου καλαθιού, το οποίο διατηρήθηκε σε εξαιρετική κατάσταση χάρη στα χαρακτηριστικά του πυθμένα της λίμνης. Μέσα σε αυτό βρέθηκαν έξι κεραμικά αντικείμενα διαφορετικής κατασκευής από τα υπόλοιπα, τα οποία οι ειδικοί θεωρούν ότι ανήκαν στο πλήρωμα του πλοίου και πιθανόν χρησιμοποιούνταν για την καθημερινή τους διατροφή.

Όλα τα ευρήματα έχουν πλέον ανασυρθεί από το νερό, προκειμένου να προστατευθούν από φθορές που θα μπορούσαν να προκληθούν από άγκυρες, δίχτυα ή ενδεχόμενους επίδοξους λεηλάτες. Αυτή την περίοδο βρίσκονται σε φάση καθαρισμού και συντήρησης, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η λεπτομερής ανάλυσή τους από ειδικούς.

Όπως εξηγούν οι αρχαιολόγοι, η διαδικασία συντήρησης είναι καθοριστική, καθώς επιτρέπει την αναγνώριση λεπτομερειών που δεν είναι ορατές κατά την υποβρύχια ανασκαφή, όπως σφραγίδες κατασκευής, ίχνη τροφίμων ή προστατευτικά υλικά ανάμεσα στα αντικείμενα.

Η ομάδα του ιδρύματος Octopus σχεδιάζει να παρουσιάσει τα αποτελέσματα της έρευνας μέσα από ένα βιβλίο και ένα ντοκιμαντέρ που αναμένεται να κυκλοφορήσουν το 2027. Παράλληλα, τα ευρήματα θα εκτεθούν στο Laténium, το μεγαλύτερο αρχαιολογικό μουσείο της Ελβετίας, στη Νεσατέλ, αν και η ημερομηνία της έκθεσης δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

Με πληροφορίες από Euronews