ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

2o Sex Positive Festival: Ένα τριήμερο για τη σεξουαλική απελευθέρωση στην Αθήνα

Με κοινοτικό χαρακτήρα και χωρίς κερδοσκοπικό προσανατολισμό, η διοργάνωση βασίζεται στη συλλογική εργασία και στην ελεύθερη συνεισφορά των συμμετεχόντων, ώστε να παραμείνει ανοιχτή σε όλους ανεξαρτήτως εισοδήματος

LifO Newsroom
LifO Newsroom
2o Sex Positive Festival: Ένα τριήμερο για τη σεξουαλική απελευθέρωση στην Αθήνα Facebook Twitter
0

Ξεκίνησε σήμερα το 2ο Sex Positive Festival, ένα τριήμερο που φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως χώρος ελεύθερης έκφρασης, επικοινωνίας και ενδυνάμωσης για όλες τις εκφάνσεις της ανθρώπινης σεξουαλικότητας και των σχέσεων.

Οι διοργανωτές επιδιώκουν να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον αλληλοκατανόησης και σύνδεσης για άτομα όλων των ταυτοτήτων και προσανατολισμών. Όπως σημειώνουν, «στόχος είναι να ανθίσουμε μαζί μέσα από χώρους συνάντησης, διάδρασης και έκστασης».

Το φεστιβάλ περιλαμβάνει διαλέξεις, συζητήσεις, προβολές και βιωματικά εργαστήρια, καλύπτοντας θεματικές γύρω από τη συναίνεση, τα όρια, τη σωματική έκφραση, αλλά και ζητήματα σχέσεων και ταυτότητας.

Με κοινοτικό χαρακτήρα και χωρίς κερδοσκοπικό προσανατολισμό, η διοργάνωση βασίζεται στη συλλογική εργασία και στην ελεύθερη συνεισφορά των συμμετεχόντων, ώστε να παραμείνει ανοιχτή σε όλους ανεξαρτήτως εισοδήματος.

Σημειώνεται ότι το εργαστήριο «Συναίνεση και Όρια» που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Οκτωβρίου στις 11:00 το πρωί είναι υποχρεωτικό για όσους επιθυμούν να λάβουν μέρος σε οποιοδήποτε άλλο βιωματικό εργαστήριο περιλαμβάνει σωματική επαφή.

Η συμμετοχή στο φεστιβάλ γίνεται κατόπιν αίτησης και θετικής απάντησης από τους διοργανωτές, ενώ άτομα που δεν βρίσκονται στη λίστα δεν θα μπορούν να εισέλθουν στον χώρο. Η διοργάνωση επισημαίνει επίσης ότι ο χώρος διεξαγωγής δεν είναι προσβάσιμος με αμαξίδιο.

Το 2ο Sex Positive Fest, μέσα από την ανοιχτή του προσέγγιση και το ποικίλο πρόγραμμα, φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως θεσμός στην πόλη, δίνοντας χώρο σε διαφορετικές φωνές και ενισχύοντας την κουλτούρα της θετικής σεξουαλικότητας στην Ελλάδα.

Το αναλυτικό πρόγραμμα του 3ήμερου φεστιβάλ εδώ.

Πολιτισμός

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Ιζαμπέλ Ιπέρ τιμώμενη καλεσμένη στο 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Πολιτισμός / Η Ιζαμπέλ Ιπέρ τιμώμενη καλεσμένη στο 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Η διάσημη Γαλλίδα ηθοποιός θα προλογίσει αρκετές από τις ταινίες του αφιερώματος στην καριέρα της, ενώ θα δώσει και masterclass αφιερωμένο στις διαφορές μεταξύ θεατρικής και κινηματογραφικής ερμηνείας
LIFO NEWSROOM
Φαλλοί πέντε μέτρων και όργια σκελετών: Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς στο πιο τολμηρό έργο της

Πολιτισμός / Φαλλοί πέντε μέτρων και όργια σκελετών: Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς στο πιο τολμηρό έργο της

Η παράσταση αντλεί υλικό από λαϊκές παραδόσεις και αρχέγονες τελετουργίες των Βαλκανίων, οι οποίες όπως λέει, «εμπλέκουν το σώμα, το πέος και τον κόλπο σε διαφορετικές μορφές»
LIFO NEWSROOM
ΣΤΙΒΕΝ ΚΙΝΓΚ ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ ΒΙΒΛΙΑ

Πολιτισμός / Οι ΗΠΑ σε περίοδο λογοκρισίας: ο Στίβεν Κινγκ «πρωταγωνιστεί» στις απαγορεύσεις βιβλίων

Οι πολιτείες που πρωτοστατούν στη λογοκρισία είναι η Φλόριντα, το Τέξας και το Τενεσί, οι οποίες ευθύνονται για περίπου το 80 % των καταγεγραμμένων απαγορεύσεων
LIFO NEWSROOM
Εβδομάδα Μόδας Παρισιού: Ο Jonathan Anderson έκανε το ντεμπούτο του στη Dior και ήταν όλοι εκεί

Πολιτισμός / Εβδομάδα Μόδας Παρισιού: Ο Jonathan Anderson έκανε το ντεμπούτο του στη Dior και ήταν όλοι εκεί

Ο Anderson είχε ανακοινωθεί νωρίτερα φέτος ως ο πρώτος σχεδιαστής που θα ηγείται ταυτόχρονα τόσο της γυναικείας όσο και της ανδρικής γραμμής του παγκοσμίως αναγνωρισμένου οίκου
LIFO NEWSROOM
The Rock, Δράκουλας και Τζέιμς Κάμερον από αύριο στους κινηματογράφους

Πολιτισμός / The Rock, Δράκουλας και Τζέιμς Κάμερον από αύριο στους κινηματογράφους

Η δραματική απόπειρα του Ντουέιν Τζόνσον, η κατά Λικ Μπεσόν εκδοχή του βαμπιρικού μύθου, ένα μεγάλο εισπρακτικό hit από την Κίνα και η επανέκδοση του δεύτερου «Avatar» απαρτίζουν το πρόγραμμα νέων κυκλοφοριών αυτής της εβδομάδας.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 
 