2o Sex Positive Festival: Ένα τριήμερο για τη σεξουαλική απελευθέρωση στην Αθήνα

Ξεκίνησε σήμερα το 2ο Sex Positive Festival, ένα τριήμερο που φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως χώρος ελεύθερης έκφρασης, επικοινωνίας και ενδυνάμωσης για όλες τις εκφάνσεις της ανθρώπινης σεξουαλικότητας και των σχέσεων.

Οι διοργανωτές επιδιώκουν να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον αλληλοκατανόησης και σύνδεσης για άτομα όλων των ταυτοτήτων και προσανατολισμών. Όπως σημειώνουν, «στόχος είναι να ανθίσουμε μαζί μέσα από χώρους συνάντησης, διάδρασης και έκστασης».

Το φεστιβάλ περιλαμβάνει διαλέξεις, συζητήσεις, προβολές και βιωματικά εργαστήρια, καλύπτοντας θεματικές γύρω από τη συναίνεση, τα όρια, τη σωματική έκφραση, αλλά και ζητήματα σχέσεων και ταυτότητας.

Με κοινοτικό χαρακτήρα και χωρίς κερδοσκοπικό προσανατολισμό, η διοργάνωση βασίζεται στη συλλογική εργασία και στην ελεύθερη συνεισφορά των συμμετεχόντων, ώστε να παραμείνει ανοιχτή σε όλους ανεξαρτήτως εισοδήματος.

Σημειώνεται ότι το εργαστήριο «Συναίνεση και Όρια» που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Οκτωβρίου στις 11:00 το πρωί είναι υποχρεωτικό για όσους επιθυμούν να λάβουν μέρος σε οποιοδήποτε άλλο βιωματικό εργαστήριο περιλαμβάνει σωματική επαφή.

Η συμμετοχή στο φεστιβάλ γίνεται κατόπιν αίτησης και θετικής απάντησης από τους διοργανωτές, ενώ άτομα που δεν βρίσκονται στη λίστα δεν θα μπορούν να εισέλθουν στον χώρο. Η διοργάνωση επισημαίνει επίσης ότι ο χώρος διεξαγωγής δεν είναι προσβάσιμος με αμαξίδιο.

Το 2ο Sex Positive Fest, μέσα από την ανοιχτή του προσέγγιση και το ποικίλο πρόγραμμα, φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως θεσμός στην πόλη, δίνοντας χώρο σε διαφορετικές φωνές και ενισχύοντας την κουλτούρα της θετικής σεξουαλικότητας στην Ελλάδα.

Το αναλυτικό πρόγραμμα του 3ήμερου φεστιβάλ εδώ.