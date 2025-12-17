Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Πότε πληρώνονται και ποιες θα είναι οι αυξήσεις

Ξεκινούν την Παρασκευή (19/12) οι πληρωμές των συντάξεων Ιανουαρίου 2026, οι οποίες θα είναι αυξημένες κατά 2,4%.

Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σε δύο δόσεις. Η πρώτη θα γίνει την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025 και η δεύτερη τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025, ανάλογα με το Ταμείο.

Στις 19 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν οι συντάξεις των νέων συνταξιούχων (μετά την 1/1/2017) των ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, ενώ στις 22 Δεκεμβρίου θα ακολουθήσουν οι συντάξεις των ασφαλισμένων του ΙΚΑ, του ΝΑΤ, του Δημοσίου και των λοιπών Ταμείων μισθωτών του ΕΦΚΑ.

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Πώς διαμορφώνεται η αύξηση

Η ετήσια αναπροσαρμογή των συντάξεων διαμορφώνεται στο 2,4%, ενώ το διαθέσιμο εισόδημα των συνταξιούχων ενισχύεται περαιτέρω από τη μείωση κατά δύο μονάδες των φορολογικών συντελεστών για όλα τα εισοδηματικά κλιμάκια έως τις 40.000 ευρώ.

Δεδομένου ότι οι φοροελαφρύνσεις εφαρμόζονται σε ατομικό επίπεδο, το συνολικό όφελος είναι διπλό στην περίπτωση ζευγαριών συνταξιούχων.

Ενδεικτικά παραδείγματα:

Συνταξιούχος με προσωπική διαφορά

Συνταξιούχος που λαμβάνει καθαρά 1.050 ευρώ και διατηρεί προσωπική διαφορά 80 ευρώ , ενδέχεται να δει μικρή καθαρή αύξηση 10 έως 20 ευρώ , εφόσον ολοκληρωθεί ο συμψηφισμός προηγούμενων αυξήσεων που μειώνουν σταδιακά την προσωπική διαφορά.

Συνταξιούχος που λαμβάνει καθαρά και διατηρεί προσωπική διαφορά , ενδέχεται να δει , εφόσον ολοκληρωθεί ο συμψηφισμός προηγούμενων αυξήσεων που μειώνουν σταδιακά την προσωπική διαφορά. Νέος συνταξιούχος – οριστική σύνταξη

Ασφαλισμένος που λάμβανε προσωρινή σύνταξη 720 ευρώ και περνά σε οριστική σύνταξη 780 ευρώ , θα δει αύξηση 60 ευρώ , ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις καταβάλλονται και αναδρομικά για προηγούμενους μήνες.

Ασφαλισμένος που λάμβανε και περνά σε , θα δει , ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις καταβάλλονται και για προηγούμενους μήνες. Επικουρική σύνταξη

Δικαιούχος επικουρικής σύνταξης 180 ευρώ μπορεί να δει μεταβολή από ±5 έως 15 ευρώ , λόγω επανυπολογισμού ή διόρθωσης κρατήσεων. Οι αλλαγές αυτές δεν συνιστούν μόνιμη περικοπή.

Δικαιούχος επικουρικής σύνταξης μπορεί να δει μεταβολή από , λόγω επανυπολογισμού ή διόρθωσης κρατήσεων. Οι αλλαγές αυτές δεν συνιστούν μόνιμη περικοπή. Διόρθωση κρατήσεων υπέρ υγείας

Σε περιπτώσεις λανθασμένου υπολογισμού κρατήσεων, συνταξιούχος με καθαρό ποσό 950 ευρώ μπορεί να λάβει επιστροφή 10 έως 30 ευρώ στον επόμενο μήνα.

Τι ισχύει για την προσωπική διαφορά

Μαζί με την αύξηση, εφαρμόζεται για πρώτη φορά μείωση της προσωπικής διαφοράς κατά 50% για όσους συνταξιοδοτήθηκαν πριν από το 2016. Η αλλαγή αυτή διευρύνει τον αριθμό των συνταξιούχων που θα δουν πραγματική αύξηση στο καθαρό ποσό της σύνταξής τους, έστω και περιορισμένη.

Οι συνταξιούχοι χωρίς προσωπική διαφορά θα λάβουν ολόκληρη την αύξηση του 2,4%. Όσοι έχουν προσωπική διαφορά μικρότερη από το μισό της αύξησης θα δουν αύξηση ίση τουλάχιστον με το 50% αυτής. Για όσους η προσωπική διαφορά είναι μεγαλύτερη, το υπόλοιπο της αύξησης θα συμψηφιστεί, με το αποτέλεσμα να είναι πιο ευνοϊκό σε σχέση με προηγούμενα έτη.

Από το 2027 και μετά, οι αυξήσεις θα καταβάλλονται στο σύνολό τους, χωρίς συμψηφισμό με την προσωπική διαφορά. Έτσι, όλοι οι συνταξιούχοι θα συμμετέχουν πλήρως στις ετήσιες αυξήσεις.