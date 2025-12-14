Συντάξεις, δώρο Χριστουγέννων, επιδόματα: Τι πληρώνεται μέχρι το τέλος του χρόνου

Εβδομάδες πληρωμών αναμένεται να είναι οι επόμενες, καθώς καταβάλλονται συντάξεις, το δώρο Χριστουγέννων και επιδόματα, όπως αυτό του ΟΠΕΚΑ, προς διευκόλυνση πολιτών και αγοράς εν μέσω της εορταστικής περιόδου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, την αρχή θα την κάνει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), η οποία στις 17 Δεκεμβρίου προπληρώνει μία σειρά από πληρωμές, όπως επιδόματα ανεργίας, παροχές και δώρο Χριστουγέννων.

Την ίδια ώρα, ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει πριν από τα Χριστούγεννα περίπου τα ποσά στους 1.137.000 δικαιούχους. Η πληρωμή πιθανό να γίνει τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου. Καταβάλλονται μεταξύ άλλων, Επίδομα Παιδιού, Γέννησης, Στέγασης, Ενοικίου, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, Προνοιακά επιδόματα αναπηρίας.

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις

Νωρίτερα θα πληρωθούν και οι συντάξεις με τον ΕΦΚΑ να θέτει σε εφαρμογή νέο προγραμματισμό. Ειδικότερα, οι συντάξεις των μισθωτών θα καταβάλλονται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα, ενώ των μη μισθωτών, την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα

Οι ημερομηνίες αλλάζουν μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, με απόφαση Δ.Σ. ΕΦΚΑ και έγκριση Υπουργείου Εργασίας, ενώ με υπουργική απόφαση θα ορίζονται λεπτομέρειες εφαρμογής και ζητήματα παροχών που δεν καταβάλλονται κάθε μήνα.

Οι συντάξεις (κύριες και επικουρικές) εξακολουθούν να καταβάλλονται την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα, όπως προβλέπει ο νόμος 4387/2016.

Πληρωμές την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Νέοι συνταξιούχοι από 1/1/2017 (ν.4387/2016) – Όλες οι νέες συντάξεις μετά την 1/1/2017

ΟΑΕΕ – Μη μισθωτοί

ΟΓΑ – Αγρότες

ΕΤΑΑ (μη μισθωτοί) – Ελεύθεροι επαγγελματίες / επιστήμονες

Πληρωμές τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

ΙΚΑ – Μισθωτοί ιδιωτικού τομέα

ΝΑΤ – Ναυτικοί

Δημόσιο – Συνταξιούχοι δημοσίου

Λοιπά ταμεία ΕΦΚΑ (Μισθωτών) – Ίδιες ημερομηνίες με Δημόσιο

Τα χρήματα από τις συντάξεις Ιανουαρίου 2026 πιστώνονται στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων συνταξιούχων και εμφανίζονται στο ΑΤΜ την προηγούμενη εργάσιμη, μετά τις 17:00 το απόγευμα.

Τι ισχύει με το Δώρο Χριστουγέννων

Βάσει νόμου η ημερομηνία που οι εργοδότες οφείλουν να καταθέσουν το δώρο Χριστουγέννων είναι η 21η Δεκεμβρίου. Φέτος, ωστόσο, επειδή η 21/12/2025 «πέφτει» Κυριακή, η καταβολή του δώρου αναμένεται να γίνει τη 19η Δεκεμβρίου.

Όλοι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα που αμείβονται με μισθό ή με ημερομίσθιο, εργάζονται είτε με πλήρη είτε με μερική απασχόληση και έχουν Σύμβαση Εργασίας είτε ορισμένου είτε αορίστου χρόνου, δικαιούνται από τους εργοδότες τους δώρο Χριστουγέννων ίσο με έναν μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Σε κάθε περίπτωση, σημασία έχει η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, ώστε να υπολογιστεί το τελικό ποσό. Προϋπόθεση καταβολής του δώρου Χριστουγέννων 2025 είναι η ύπαρξη απασχολήσεως (εργασιακής σχέσης) του μισθωτού μέσα στο χρονικό διάστημα από 01-05-2025 έως 31-12-2025.

Ως βάση υπολογισμού του δώρου αποτελούν οι καταβαλλόμενες τακτικές αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Για τους μισθωτούς των οποίων η σχέση εργασίας λύθηκε πριν από την ως άνω ημέρα, είτε λόγω απόλυσης είτε λόγω οικειοθελούς αποχώρησης, αλλά εντός του διαστήματος υπολογισμού του δώρου, ήτοι από 01-05-2025 έως 31-12-2025, λαμβάνονται υπ' όψιν οι αποδοχές της ημέρας λύσης της σχέσης.