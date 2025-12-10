Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Τι αλλάζει φέτος - Ποιοι θα δουν αυξήσεις

Μέχρι και την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου αναμένονται οι πρώτες καταβολές για τις συντάξεις Ιανουαρίου 2026 που θα αφορούν τις επικουρικές του ιδιωτικού τομέα απασχόλησης.

Αναμένεται, στη συνέχεια, να ακολουθήσουν οι πληρωμές για τους συνταξιούχους του Δημοσίου, ΙΚΑ, ΝΑΤ και των υπόλοιπων ταμείων ασφάλισης. Υπενθυμίζεται πως τα ποσά πιστώνονται στους λογαριασμούς την προηγούμενη εργάσιμη, μετά τις 17:00, μέσω ΑΤΜ.

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Τι αλλάζει φέτος

Οι συντάξεις του νέου έτους θα συνοδευτούν από δύο βασικές μεταβολές:

Μείωση παρακράτησης φόρου, λόγω της νέας φορολογικής κλίμακας που ισχύει από 1/1/2026.

Αύξηση 2,4% για όσους δεν έχουν προσωπική διαφορά. Για όσους την έχουν ακόμη, η αύξηση είναι 1,2%, καθώς η προσωπική διαφορά μειώνεται κατά 50%.

Από το 2027, η προσωπική διαφορά καταργείται πλήρως.

Ως προς το πώς προκύπτει η αύξηση 2,4%, το ποσοστό στηρίζεται στον μέσο όρο του πληθωρισμού, στον ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ, στη σταδιακή εξάλειψη της προσωπικής διαφοράς.

Αν οι οικονομικοί δείκτες του 2025 (ΑΕΠ – πληθωρισμός) κινηθούν υψηλότερα από τις σημερινές εκτιμήσεις, το 2027 θα δοθεί διορθωτική αύξηση.

Ποιοι συνταξιούχοι θα δουν πραγματικές αυξήσεις

Οι αυξήσεις εφαρμόζονται σε όλες τις κύριες συντάξεις, υπό προϋποθέσεις:

Παλαιοί συνταξιούχοι (πριν τις 13/5/2016) με ολοκληρωμένο επανυπολογισμό.

Παλαιοί συνταξιούχοι με εκκρεμή επανυπολογισμό – θα λάβουν προσωρινή αύξηση.

Συντάξεις ΟΓΑ και ΝΑΤ που δεν συνυπολογίζονται, ενώ η πληρωμή γίνεται αυτόματα, χωρίς αίτηση.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Mega, οι μηνιαίες αυξήσεις στις συντάξεις είναι:

Για συντάξεις 500 με 850 ευρώ, οι μηνιαίες αυξήσεις είναι 12 με 19 ευρώ.

Για συντάξεις 900 με 1.300 ευρώ, οι αυξήσεις είναι 21 με 31 ευρώ.

Για συντάξεις 1.400 με 1.700 ευρώ, οι αυξήσεις τον μήνα είναι 34 με 41 ευρώ.

Για συντάξεις 1.800 με 2.000 ευρώ, στα 43 με 48 ευρώ υπολογίζονται οι αυξήσεις.

Για συντάξεις 2.100 με 2.500 ευρώ, οι αυξήσεις είναι στα 50 με 60 ευρώ.