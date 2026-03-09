Επιστρέφει το Fuel Pass λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή; Τα σενάρια και οι «προϋποθέσεις»

Πληθαίνουν τα σενάρια για την επιστροφή του Fuel Pass λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και στις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων.

Το άνοιγμα της αγοράς σήμερα, Δευτέρα (9/3), παρουσιάζει μία εικόνα πανικού, με το βαρέλι πετρελαίου να έχει ξεπεράσει πλέον τα 116 δολάρια το βαρέλι.

Η ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης από τις διεθνείς αγορές σημαίνει ότι οποιαδήποτε διαταραχή στη Μέση Ανατολή μεταφέρεται γρήγορα στις τιμές φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού.

Το ενεργειακό ζήτημα αποτελεί άλλωστε, βασικό ζήτημα συζήτησης στο Eurogroup της Δευτέρας σήμερα.

Από την περασμένη εβδομάδα, έχει γίνει γνωστό ότι σενάρια με έκτακτα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, στην περίπτωση που ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχιστεί για μεγάλο διάστημα, εξετάζει ήδη το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αυτό που φέρεται να εξετάζεται, είναι προγράμματα που εφαρμόστηκαν και το 2022, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης που προκάλεσε ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία.

Όλα θα κριθούν από την πορεία της τιμής του πετρελαίου Brent, η οποία αν σκαρφαλώσει και παραμείνει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για 30 ημέρες, θα πυροδοτήσει νέο ισχυρό κύμα ακρίβειας στην ελληνική οικονομία.

Στο τραπέζι βρίσκονται στοχευμένα μέτρα, τα οποία θα ενεργοποιηθούν μόνο εφόσον η κρίση λάβει μόνιμα χαρακτηριστικά και μεταφερθεί στις τελικές τιμές καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας. Στόχος είναι να αποφευχθεί ένα νέο πληθωριστικό σοκ που θα περιορίσει το διαθέσιμο εισόδημα και θα ανατρέψει τις προβλέψεις του προϋπολογισμού.

Επιστρέφει το Fuel Pass;

Στην «πρώτη γραμμή» βρίσκεται η επαναφορά της επιδότησης των καυσίμων (Fuel Pass) με εισοδηματικά κριτήρια.

Το μοντέλο θα είναι πιο στοχευμένο σε σχέση με το παρελθόν, ώστε να περιοριστεί το δημοσιονομικό κόστος και να κατευθυνθεί η ενίσχυση κυρίως σε χαμηλά εισοδήματα, επαγγελματίες οδηγούς και κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών.

Αν απαιτηθεί, θα ακολουθήσουν επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, σε περίπτωση που η άνοδος του πετρελαίου συμπαρασύρει και τις τιμές χονδρικής στο ρεύμα. Το σενάριο προβλέπει μηχανισμό αυτόματης παρέμβασης, με κρατική επιδότηση ανά κιλοβατώρα, ώστε να απορροφάται μέρος της αύξησης.

Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας, Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας στο Αction24 και την εκπομπή «Πίσω από τις Γραμμές», την περασμένη εβδομάδα, σε ερώτηση για το Fuel Pass, απάντησε: «Η παρέμβαση σε ό,τι έχει να κάνει με την κρίση που βιώνουμε, εξετάζεται και θα υπάρξει όταν κριθεί, πάντα με σεβασμό στα δημοσιονομικά μας δεδομένα. Θα δούμε στην ώρα τους όταν υπάρξει ανάγκη».

Πάντως, σύμφωνα με δημοσίευμα στα «Νέα» για το Fuel Pass που δεν έχει «κλειδώσει» ακόμα, εκτιμάται πως θα κυμανθεί από 50 έως 100 ευρώ όσο δηλαδή προβλεπόταν κατά τους δύο πρώτους κύκλους της ενίσχυσης.

