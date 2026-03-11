ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Νέα αύξηση στην τιμή πετρελαίου: Η σύγχυση για τα Στενά του Ορμούζ προκαλεί διακυμάνσεις

Σήμερα η τηλεδιάσκεψη της G7 για τις ενεργειακές επιπτώσεις του πολέμου

The LiFO team
Φωτ. αρχείου Freepik
Η τιμή του βαρελιού WTI, αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς στις αγορές, αυξήθηκε χθες Τρίτη το βράδυ κατά 5% και πλέον, γύρω στα 88 δολάρια, μόλις άνοιξε ξανά η αγορά εμπορευμάτων στο Σικάγο (CME).

Οι διακυμάνσεις στην τιμή είναι με φόντο τη σύγχυση που επικρατεί γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Η «διόρθωση», στην ορολογία των αγορών, της τιμής του West Texas Intermediate σημειώθηκε μετά την προειδοποίηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν εναντίον της ναρκοθέτησης του στενού, αν και το επίπεδο των τιμών του πετρελαίου παραμένει ακόμη αρκετά κάτω από το επίπεδο όπου έφτασε στην αρχή αυτής της εβδομάδας.

Το WTI είχε πλησιάσει τα 120 δολάρια το βαρέλι, όπως και και το Brent Βόρειας Θάλασσας τη Δευτέρα, όταν παράγοντες της αγοράς είχαν καταληφθεί από πανικό. Βρίσκονταν αντίστοιχα στα 72 και στα 67 δολάρια το βαρέλι προτού ξεσπάσει ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, την 28η Φεβρουαρίου.

Οι τιμές πάντως έπεσαν και η ηρεμία φάνηκε να αποκαθίσταται κάπως μετά τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου Τραμπ αργά το βράδυ της Δευτέρας κατά την οποία ο πόλεμος έχει «σχεδόν» ολοκληρωθεί.

Τηλεδιάσκεψη της G7 για τις ενεργειακές επιπτώσεις του πολέμου

Σημειώνεται πως ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα προεδρεύσει τηλεδιάσκεψης των ηγετών της G7, σήμερα Τετάρτη, με αντικείμενο τις ενεργειακές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή και μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης, όπως ανακοινώθηκε  από το Ελιζέ.

Η τηλεδιάσκεψη των ηγετών της G7 αναμένεται να ξεκινήσει στις 16:00 (ώρα Ελλάδος).

