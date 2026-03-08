ΕΝΦΙΑ 2026: Αναρτώνται τα εκκαθαριστικά - Οι εκπτώσεις και πότε πληρώνεται η πρώτη δόση

Μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται σύμφωνα με την ΕΡΤ να αναρτηθούν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ 2026, τα οποία αφορούν περίπου 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων σε όλη τη χώρα.

Οι φορολογούμενοι θα μπορούν να δουν το ποσό που τους αναλογεί μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς Taxisnet. Ιδιαίτερα όσοι απέκτησαν ακίνητο το 2025, είτε μέσω αγοράς είτε μέσω γονικής παροχής, θα πρέπει να ελέγξουν το νέο εκκαθαριστικό τους.

Η πρώτη δόση του φόρου θα πρέπει να πληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου, ενώ η εξόφληση μπορεί να γίνει είτε εφάπαξ είτε σε 12 μηνιαίες δόσεις. Στην περίπτωση της εφάπαξ πληρωμής δεν προβλέπεται επιπλέον έκπτωση.

ΕΝΦΙΑ 2026: Τι αλλάζει για τους ιδιοκτήτες ακινήτων

Για όσους δεν υπήρξε καμία αλλαγή στην ακίνητη περιουσία τους, το ποσό του φόρου αναμένεται να παραμείνει στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, εκτός αν το ακίνητο έχει ασφαλιστεί, οπότε προβλέπεται μείωση.

Συγκεκριμένα, έκπτωση 10% έως 20% προβλέπεται για ακίνητα που ήταν ασφαλισμένα για τουλάχιστον τρεις μήνες μέσα στο προηγούμενο έτος, ανάλογα με την αξία τους.

Όσον αφορά τις εκπτώσεις έως και την πλήρη απαλλαγή από τον φόρο, σημαντικές μειώσεις μπορούν να έχουν νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα.

Μάλιστα, έκπτωση 50% στον ΕΝΦΙΑ δικαιούνται ιδιοκτήτες με χαμηλά εισοδήματα που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.

Σε ό,τι αφορά στην πλήρη απαλλαγή (100%) μπορούν να λάβουν οικογένειες με πολύ χαμηλό εισόδημα, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι και οικογένειες με άτομα με αναπηρία, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

ΕΝΦΙΑ 2026: Τι ισχύει για τη μείωση φόρου σε μικρούς οικισμούς

Η πιο σημαντική αλλαγή αφορά ακίνητα σε περισσότερους από 13.000 μικρούς οικισμούς της χώρας.

Για κύριες κατοικίες σε περιοχές έως 1.500 κατοίκους (εκτός Αττικής), ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται κατά 50% από φέτος, ενώ προβλέπεται ότι από το 2027 θα καταργηθεί πλήρως.

Για τον Έβρο, τη Δυτική Μακεδονία και άλλες παραμεθόριες περιοχές, το όριο αυξάνεται στους 1.700 κατοίκους, ώστε να καλύπτονται περισσότεροι οικισμοί.

Το μέτρο εφαρμόζεται για πρώτη κατοικία σε αυτές τις περιοχές και στόχο έχει την ενίσχυση της κατοίκησης μικρών και απομακρυσμένων οικισμών.