ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Οικονομία

ΕΝΦΙΑ 2026: Αναρτώνται τα εκκαθαριστικά - Οι εκπτώσεις και πότε πληρώνεται η πρώτη δόση

Η πιο σημαντική αλλαγή αφορά ακίνητα σε περισσότερους από 13.000 μικρούς οικισμούς της χώρας

The LiFO team
The LiFO team
ΕΝΦΙΑ 2026 ΑΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΟΣ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου από ακίνητα στην Αθήνα / Eurokinissi
0

Μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται σύμφωνα με την ΕΡΤ να αναρτηθούν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ 2026, τα οποία αφορούν περίπου 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων σε όλη τη χώρα.

Οι φορολογούμενοι θα μπορούν να δουν το ποσό που τους αναλογεί μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς Taxisnet. Ιδιαίτερα όσοι απέκτησαν ακίνητο το 2025, είτε μέσω αγοράς είτε μέσω γονικής παροχής, θα πρέπει να ελέγξουν το νέο εκκαθαριστικό τους.

Η πρώτη δόση του φόρου θα πρέπει να πληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου, ενώ η εξόφληση μπορεί να γίνει είτε εφάπαξ είτε σε 12 μηνιαίες δόσεις. Στην περίπτωση της εφάπαξ πληρωμής δεν προβλέπεται επιπλέον έκπτωση.

ΕΝΦΙΑ 2026: Τι αλλάζει για τους ιδιοκτήτες ακινήτων

Για όσους δεν υπήρξε καμία αλλαγή στην ακίνητη περιουσία τους, το ποσό του φόρου αναμένεται να παραμείνει στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, εκτός αν το ακίνητο έχει ασφαλιστεί, οπότε προβλέπεται μείωση.

Συγκεκριμένα, έκπτωση 10% έως 20% προβλέπεται για ακίνητα που ήταν ασφαλισμένα για τουλάχιστον τρεις μήνες μέσα στο προηγούμενο έτος, ανάλογα με την αξία τους.

Όσον αφορά τις εκπτώσεις έως και την πλήρη απαλλαγή από τον φόρο, σημαντικές μειώσεις μπορούν να έχουν νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα.

Μάλιστα, έκπτωση 50% στον ΕΝΦΙΑ δικαιούνται ιδιοκτήτες με χαμηλά εισοδήματα που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.

Σε ό,τι αφορά στην πλήρη απαλλαγή (100%) μπορούν να λάβουν οικογένειες με πολύ χαμηλό εισόδηματρίτεκνοι, πολύτεκνοι και οικογένειες με άτομα με αναπηρία, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

ΕΝΦΙΑ 2026: Τι ισχύει για τη μείωση φόρου σε μικρούς οικισμούς

Η πιο σημαντική αλλαγή αφορά ακίνητα σε περισσότερους από 13.000 μικρούς οικισμούς της χώρας.

Για κύριες κατοικίες σε περιοχές έως 1.500 κατοίκους (εκτός Αττικής), ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται κατά 50% από φέτος, ενώ προβλέπεται ότι από το 2027 θα καταργηθεί πλήρως.

Για τον Έβρο, τη Δυτική Μακεδονία και άλλες παραμεθόριες περιοχές, το όριο αυξάνεται στους 1.700 κατοίκους, ώστε να καλύπτονται περισσότεροι οικισμοί.

Το μέτρο εφαρμόζεται για πρώτη κατοικία σε αυτές τις περιοχές και στόχο έχει την ενίσχυση της κατοίκησης μικρών και απομακρυσμένων οικισμών.

Οικονομία

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

«Μαύρη» συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο: Sell-off με φόντο το Ιράν― πτώση κάτω από τις 2.100 μονάδες

Οικονομία / «Μαύρη» συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο: Sell-off με φόντο το Ιράν― Πτώση κάτω από τις 2.100 μονάδες

Ο Γενικός Δείκτης, υποκύπτοντας στο βάρος της γεωπολιτικής αβεβαιότητας και του αρνητικού κλίματος στις διεθνείς αγορές, κατέγραψε «βουτιά» της τάξεως του 5,75%, κλείνοντας στις 2.074,42 μονάδες.
THE LIFO TEAM
Ο πόλεμος παγώνει τη μόδα: Διεθνή brands κλείνουν καταστήματα στη Μέση Ανατολή

Διεθνή / Ο πόλεμος παγώνει τη μόδα: Διεθνή brands κλείνουν καταστήματα στη Μέση Ανατολή

Η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή οδηγεί διεθνείς ομίλους πολυτελείας και μεγάλες αλυσίδες λιανεμπορίου σε προσωρινό κλείσιμο καταστημάτων και αναστολή δραστηριοτήτων στον Κόλπο.
THE LIFO TEAM
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΕΤΡΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

Οικονομία / Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Σενάρια με έκτακτα μέτρα τύπου «Pass» για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Όλα θα κριθούν από την πορεία της τιμής του πετρελαίου Brent, η οποία αν σκαρφαλώσει και παραμείνει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για 30 ημέρες, θα πυροδοτήσει νέο ισχυρό κύμα ακρίβειας στην ελληνική οικονομία
THE LIFO TEAM
 
 