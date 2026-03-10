Δημοσιεύθηκε η φετινή λίστα Forbes: Αυτοί είναι οι πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο για το 2026

Δημοσιεύθηκε η 40ή ετήσια λίστα Forbes με τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, η οποία φέτος περιλαμβάνει 3.428 δισεκατομμυριούχους – 400 περισσότεροι από πέρυσι και η μεγαλύτερη καταγραφή από την ίδρυση της λίστας το 1987.

Για ακόμη μία χρονιά, ο Έλον Μάσκ βρίσκεται στην πρώτη θέση, με περιουσία που εκτιμάται σε 839 δισεκατομμύρια δολάρια. Η καθαρή του περιουσία εκτοξεύθηκε χάρη στην αύξηση της αξίας της Tesla και της SpaceX, ενώ ο Μάσκ είναι ο πρώτος άνθρωπος που καταγράφεται να ξεπερνά τα 800 δισεκατομμύρια δολάρια, με προοπτική να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο.

Στη δεύτερη και τρίτη θέση βρίσκονται οι Λάρι Πέιτζ και Σεργκέι Μπριν, πρώην CEO και πρόεδρος της Alphabet, αντίστοιχα. Τέταρτος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο είναι ο Τζεφ Μπέζος.

Αναλυτικά οι 20 πλουσιότεροι δισεκατομμυριούχοι στον κόσμο:

1. Έλον Μασκ

Περιουσία: 839 δισ. $

Ηλικία: 54

Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες

Κλάδος: Τεχνολογία

Ιδρυτής 7 εταιρειών, μεταξύ των οποίων η Tesla και η SpaceX.

2. Λάρι Πέιτζ

Περιουσία: 257 δισ. $

Ηλικία: 52

Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες

Κλάδος: Τεχνολογία

Πρώην διευθύνων σύμβουλος της Alphabet, μητρικής εταιρείας της Google, το 2019. Παραμένει μέλος του διοικητικού συμβουλίου και βασικός μέτοχος.

3. Σεργκέι Μπριν

Περιουσία: 237 δισ. $

Ηλικία: 52

Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες

Κλάδος: Τεχνολογία

Ο Σεργκέι Μπριν παραιτήθηκε από πρόεδρος της Alphabet το 2019, αλλά παραμένει μέλος του διοικητικού συμβουλίου και βασικός μέτοχος.

4. Τζεφ Μπέζος

Περιουσία: 224 δισ. $

Ηλικία: 62

Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες

Κλάδος: Τεχνολογία

Ιδρυτής του ηλεκτρονικού εμπορίου Amazon.

5. Μαρκ Ζούκερμπεργκ

Περιουσία: 222 δισ. $

Ηλικία: 41

Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες

Κλάδος: Τεχνολογία

Ιδρυτής του Facebook.

6. Λάρι Έλισον

Περιουσία: 190 δισ. $

Ηλικία: 81

Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες

Κλάδος: Τεχνολογία

Πρόεδρος, διευθυντής τεχνολογίας και συνιδρυτής της εταιρείας λογισμικού Oracle.

7. Μπερνάρ Αρνό & οικογένεια

Περιουσία: 171 δισ. $

Ηλικία: 77

Χώρα: Γαλλία

Κλάδος: Μόδα & Λιανικό εμπόριο

Επιβλέπει τον όμιλο LVMH, που περιλαμβάνει 75 μάρκες μόδας και καλλυντικών, όπως τις Louis Vuitton και Sephora.

8. Τζένσεν Χουάνγκ

Περιουσία: 154 δισ. $

Ηλικία: 63

Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες

Κλάδος: Τεχνολογία

Συνιδρυτής, διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος στην εταιρεία Nvidia το 1993.

9. Ουόρεν Μπάφετ

Περιουσία: 149 δισ. $

Ηλικία: 95

Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες

Κλάδος: Χρηματοοικονομικά & Επενδύσεις

Επενδυτής, γνωστός και ως ο «Μάντης της Ομάχα».

10. Αμάνθιο Ορτέγκα

Περιουσία: 148 δισ. $

Ηλικία: 89

Χώρα: Ισπανία

Κλάδος: Μόδα & Λιανικό εμπόριο

Είναι από τους πλουσιότερους εμπόρους ένδυσης στον κόσμο.

11. Ρομπ Γουόλτον & οικογένεια

Περιουσία: 146 δισ. $

Ηλικία: 81

Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες

Κλάδος: Μόδα & Λιανικό εμπόριο

Ο μεγαλύτερος γιος του ιδρυτή της Walmart, Σαμ Γουόλτον.

12. Τζιμ Γουόλτον & οικογένεια

Περιουσία: 143 δισ. $

Ηλικία: 77

Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες

Κλάδος: Μόδα & Λιανικό εμπόριο

Ο μικρότερος γιος του ιδρυτή της Walmart, Σαμ Γουόλτον.

13. Μάικλ Ντελ

Περιουσία: 141 δισ. $

Ηλικία: 61

Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες

Κλάδος: Τεχνολογία

Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Dell Technologies, η οποία δημιουργήθηκε το 2016 μετά από συγχώνευση αξίας 60 δισ. $ με την EMC.

14. Άλις Γουόλτον

Περιουσία: 134 δισ. $

Ηλικία: 76

Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες

Κλάδος: Μόδα & Λιανικό εμπόριο

Η μοναδική κόρη του ιδρυτή της Walmart, Σαμ Γουόλτον.

15. Στιβ Μπάλμερ

Περιουσία: 126 δισ. $

Ηλικία: 69

Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες

Κλάδος: Τεχνολογία

Πρώην διευθύνων σύμβουλος της Microsoft

16. Κάρλος Σλιμ Ελού & οικογένεια

Περιουσία: 125 δισ. $

Ηλικία: 86

Χώρα: Μεξικό

Κλάδος: Τηλεπικοινωνίες

Η οικογένειά του ελέγχει την América Móvil, τη μεγαλύτερη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας στη Λατινική Αμερική.

17. Τσανγκπένγκ Ζάο

Περιουσία: 110 δισ. $

Ηλικία: 49

Χώρα: Καναδάς

Κλάδος: Χρηματοοικονομικά & Επενδύσεις

Γνωστός και ως CZ, είναι ο ιδρυτής και πρώην CEO της Binance.

18. Μάικλ Μπλούμπεργκ

Περιουσία: 109 δισ. $

Ηλικία: 84

Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες

Κλάδος: Χρηματοοικονομικά & Επενδύσεις

Συνιδρυτής στην εταιρεία οικονομικών πληροφοριών και μέσων ενημέρωσης Bloomberg LP το 1981.

19. Μπιλ Γκέιτς

Περιουσία: 108 δισ. $

Ηλικία: 70

Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες

Κλάδος: Τεχνολογία

Συνιδρυτής στη Microsoft και συνέβαλε σημαντικά στην εξέλιξη της προσωπικής τεχνολογίας. Σήμερα ασχολείται κυρίως με φιλανθρωπία.

20. Φρανσουάζ Μπετενκούρ Μέγιερς & οικογένεια

Περιουσία: 100 δισ. $

Ηλικία: 72

Χώρα: Γαλλία

Κλάδος: Μόδα & Λιανικό εμπόριο

Η εγγονή του ιδρυτή της εταιρείας καλλυντικών L'Oréal.

