Φορολογικές δηλώσεις: Οι προθεσμίες και τα προσυμπληρωμένα στοιχεία - Τι πρέπει να ελέγξουν οι φορολογούμενοι

Σε εξέλιξη βρίσκεται η σχετική προετοιμασία για την έναρξη υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, καθώς στο τέλος Φεβρουαρίου εκπνέει η προθεσμία για την αποστολή των βεβαιώσεων αποδοχών προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) από εργοδότες, ασφαλιστικούς φορείς και λοιπούς υπόχρεους.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για να ξεκινήσει η προσυμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων, ενόψει του ανοίγματος της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Φορολογικές δηλώσεις: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα – Πόσες θα είναι προσυμπληρωμένες

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων -για την υποβολή δηλώσεων- αναμένεται να ανοίξει στις 16 Μαρτίου, για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2025.

Και φέτος εκτιμάται ότι ο αριθμός των προσυμπληρωμένων δηλώσεων μισθωτών και συνταξιούχων θα αυξηθεί και θα ξεπεράσει το 1,5 εκατομμύριο, διευκολύνοντας σημαντικά τη διαδικασία για χιλιάδες φορολογούμενους.

Παρότι οι προσυμπληρωμένες δηλώσεις μειώνουν τη γραφειοκρατία, απαιτείται προσεκτικός έλεγχος όλων των στοιχείων, ώστε να αποφευχθούν λάθη που μπορεί να οδηγήσουν σε πρόσθετο φόρο ή ταλαιπωρία.

Σε περίπτωση που εντοπιστούν λάθη ή ελλείψεις:

Ο φορολογούμενος θα πρέπει να απευθυνθεί στον φορέα που εξέδωσε τη βεβαίωση, ώστε να αποσταλεί διορθωμένο αρχείο στην ΑΑΔΕ, ή

Να υποβάλει τροποποιητική δήλωση.

Εφόσον δεν υπάρχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις, ο φορολογούμενος μπορεί να προχωρήσει απευθείας στην υποβολή της δήλωσης. Υπενθυμίζεται ότι αν η προσυμπληρωμένη δήλωση δεν υποβληθεί από τον ίδιο, θα αποσταλεί αυτόματα από την ΑΑΔΕ μετά το Πάσχα.

Φορολογικές δηλώσεις: Τι πρέπει να ελέγξουν οι φορολογούμενοι

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στα εξής σημεία:

Εισοδήματα και παρακρατήσεις φόρου

Οι σχετικοί κωδικοί είναι «κλειδωμένοι». Αν υπάρχουν λάθη, απαιτείται επικοινωνία με τον φορέα που εξέδωσε τη βεβαίωση αποδοχών για διόρθωση.

Ηλεκτρονικές δαπάνες

Πρέπει να καλύπτεται το απαιτούμενο όριο του 30% του φορολογητέου εισοδήματος. Σε διαφορετική περίπτωση, στη διαφορά επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 22%. Ο σχετικός κωδικός είναι ανοιχτός και μπορεί να τροποποιηθεί, εφόσον υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία (POS, e-banking, κάρτες).

Τεκμήρια διαβίωσης

Κατοικίες, αυτοκίνητα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία ενδέχεται να αυξήσουν το τεκμαρτό εισόδημα πάνω από το δηλωθέν. Η διαφορά μπορεί να καλυφθεί με εισοδήματα προηγούμενων ετών, πώληση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια, δωρεές, γονικές παροχές, κληρονομιές ή κέρδη από τυχερά παιχνίδια.

Προστατευόμενα τέκνα

Η σωστή δήλωσή τους μπορεί να μειώσει τον τελικό φόρο έως και πάνω από 1.800 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.

Υπενθυμίζεται πως οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης έως τις 15 Ιουλίου 2026, χωρίς πρόστιμο, εφόσον τηρηθούν οι προβλεπόμενες προθεσμίες.

Πληρωμή φόρου και εκπτώσεις για εφάπαξ εξόφληση

Ο φόρος εισοδήματος καταβάλλεται σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να λήγει στο τέλος Ιουλίου.

Όσοι επιλέξουν εφάπαξ εξόφληση δικαιούνται έκπτωση:

4% για δηλώσεις έως 30 Απριλίου

3% για δηλώσεις έως 15 Ιουνίου

2% για δηλώσεις έως 15 Ιουλίου 2026

