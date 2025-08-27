ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Τέιλορ Σουίφτ: Όλοι ψάχνουν το φόρεμα των αρραβώνων της που εξαντλήθηκε σχεδόν αμέσως

Το Ralph Lauren φόρεμα που επέλεξε η Τέιλορ Σουίφτ για τον αρραβώνα της με τον Τράβις Κέλσι εξαντλήθηκε από το αμερικανικό e-shop της εταιρείας μέσα σε μερικά λεπτά

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Τέιλορ Σουίφτ: Όλοι ψάχνουν το φόρεμα των αρραβώνων της που εξαντλήθηκε σχεδόν αμέσως Facebook Twitter
Το φόρεμα των αρραβώνων της Τέιλορ Σουίφτ έγινε ανάρπαστο και εξαντλήθηκε μέσα σε 20 λεπτά από την ανάρτησή της με τον Τράβις Κέλσι / Φωτ.: Instagram
0

Από το βράδυ της Τρίτης, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στον αρραβώνα της Τέιλορ Σουίφτ με τον αστέρα του αμερικανικού ποδοσφαίρου, Τράβις Κέλσι.

Η ανάρτηση της καλλιτέχνιδας στο Instagram συγκέντρωσε εκατομμύρια likes μέσα στις πρώτες ώρες, με θαυμαστές αλλά και μη να αποθεώνουν τις ρομαντικές φωτογραφίες, που αποπνέουν μια ρετρό αίσθηση -από τους τόνους των λουλουδιών μέχρι τα χρώματα στα ρούχα του ζευγαριού και το πράσινο φόντο.

Το φόρεμα της Σουίφτ έγινε ανάρπαστο. Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, το φόρεμα εξαντλήθηκε μέσα σε μόλις 20 λεπτά από το αμερικανικό e-shop του Ralph Lauren, ενώ έχει ήδη αποσυρθεί από πλατφόρμες όπως το Mytheresa και το Revolve. Ωστόσο, παραμένει ακόμη διαθέσιμο σε αρκετά μεγέθη στη βρετανική αγορά, με τιμή λιανικής τις £385.

Πρόκειται για ένα ασπρόμαυρο ριγέ σχέδιο με smocked μπούστο και αέρινη midi φούστα σε Α γραμμή, από τη συλλογή Polo Ralph Lauren, με την ονομασία Striped Silk-Blend Dress. Όπως σημειώνει το περιοδικό Glamour, είναι κατασκευασμένο από μείγμα μεταξιού και νάιλον, με «διακριτική ρετρό αισθητική που ταιριάζει απόλυτα στο στιλ της Σουίφτ».

Την ίδια στιγμή, οι fashionistas σπεύδουν να το αποκτήσουν ή να βρουν παρόμοιες επιλογές. «Για όσους δεν πρόλαβαν, η εναλλακτική λύση είναι να επιλέξουν ένα παρόμοιο ριγέ καλοκαιρινό φόρεμα και να το συνδυάσουν με μπεζ block heel σανδάλια, όπως έκανε η Σουίφτ», προτείνει το περιοδικό μόδας.

Με πληροφορίες από glamourmagazine.co.uk

 
 
 
Διεθνή

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πρίγκιπας Τζορτζ: «Ο πιο φυσιολογικός 12χρονος μελλοντικός μονάρχης που είχαμε ποτέ» λένε βασιλικοί αναλυτές

Διεθνή / Πρίγκιπας Τζορτζ: «Ο πιο φυσιολογικός 12χρονος μελλοντικός μονάρχης που είχαμε ποτέ» λένε βασιλικοί αναλυτές

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ όπως όλα δείχνουν παίρνει τον ρόλο του ως πατέρας του μελλοντικού βασιλιά τόσο σοβαρά, όσο και τον ρόλο του ως μελλοντικός βασιλιάς
LIFO NEWSROOM
Ουκρανία: Νέοι άνδρες επιτρέπεται πλέον να φύγουν από τη χώρα – Τι αλλάζει

Διεθνή / Ουκρανία: Νέοι άνδρες επιτρέπεται πλέον να φύγουν από τη χώρα – Τι αλλάζει

Η κυβέρνηση Ζελένσκι χαλαρώνει τον κανόνα που απαγόρευε την έξοδο ανδρών από την Ουκρανία - Τι ισχύει για τους 18-22 ετών, οι ανησυχίες για τη μετανάστευση νέων και το παρασκήνιο πίσω από την απόφαση
LIFO NEWSROOM
Πώς μπορεί να εφαρμοστεί το σχέδιο Φαρατζ για μαζικές απελάσεις και έξοδο από τη Σύμβαση της Γενεύης

Διεθνή / Πώς μπορεί να εφαρμοστεί το σχέδιο Φαρατζ για μαζικές απελάσεις και έξοδο από τη Σύμβαση της Γενεύης

Το κόμμα του Νάιτζελ Φάρατζ σχεδιάζει μαζικές απελάσεις αιτούντων άσυλο και αποχώρηση από διεθνείς συνθήκες όπως η ΕΣΔΑ και η Σύμβαση της Γενεύης, πυροδοτώντας διεθνείς αντιδράσεις και πολιτικές αναταράξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο
LIFO NEWSROOM
Τραμπ: Δασμοί 50% στις εισαγωγές από την Ινδία – Κλιμακώνεται ο εμπορικός πόλεμος με Ρωσία στο παρασκήνιο

Διεθνή / Δασμοί Τραμπ 50% στις εισαγωγές από την Ινδία – Κλιμακώνεται ο εμπορικός πόλεμος με Ρωσία στο παρασκήνιο

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε δασμούς 50% στις περισσότερες εισαγωγές από την Ινδία, τιμωρώντας το Νέο Δελχί για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου - Σοκ για την ινδική οικονομία, κίνδυνοι για τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού
LIFO NEWSROOM
Τέιλορ Σουίφτ: Ο Τραμπ «ξέχασε πως την μισεί» και της ευχήθηκε για τον γάμο της με τον Τράβις Κέλσι

Διεθνή / Τέιλορ Σουίφτ: Ο Τραμπ «ξέχασε πως την μισεί» και της ευχήθηκε για τον γάμο της με τον Τράβις Κέλσι

Πριν από τρεις εβδομάδες, ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλεσε την Τέιλορ Σουίφτ «woke τραγουδίστρια» και τώρα, ξαφνικά υποστηρίζει την σχέση της, σχολιάζει το Roling Stone
LIFO NEWSROOM
 
 