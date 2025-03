Το μουσείο Frick ανοίγει ξανά τον Απρίλιο και η ανυπομονησία κορυφώνεται

Το Frick ανακοίνωσε την ημερομηνία επαναλειτουργίας του και μαζί την πρώτη του έκθεση τον Ιούνιο με τίτλο «Vermeer's love letters» σε μία από τις νέες αίθουσες.

Μετά από πέντε χρόνια που διήρκεσε η ανακαίνισή του από το γραφείο Selldorf Architects, κατά τη διάρκεια των οποίων παρέμεινε κλειστό, η New York's Frick Collection θα καλωσορίσει και πάλι το κοινό στην Gilded Age έπαυλη στο Upper East Side, που πλέον έχει επεκταθεί.

«Οι οικείες συναντήσεις με εμβληματικά έργα τέχνης παραμένουν ο ακρογωνιαίος λίθος της εμπειρίας Frick», είπε ο διευθυντής Ian Wardropper, που τόνισε ότι συνεργάστηκε με πολλούς αρχιτέκτονες, ειδικούς συντηρητές, επιμελητές, τεχνίτες και αναρίθμητο προσωπικό από μουσεία και βιβλιοθήκες για την αποκατάσταση του αρχικού αρχοντικού, ενώ παράλληλα δημιουργήθηκαν νέες γκαλερί και διαμορφώθηκαν δημόσιοι χώροι.

Το έργο, το οποίο κόστισε 330 εκατομμύρια δολάρια, συνδέει το μουσείο με τη Frick Art Research Library και το ανακαινισμένο πλέον αναγνωστήριό της, δημιουργώντας μια απρόσκοπτη εμπειρία για όσους επισκέπτονται τα παραρτήματα του ιδρύματος. Η επέκταση περιλαμβάνει και τη μετατροπή ενός υπάρχοντος υπόγειου θόλου σε αμφιθέατρο 220 θέσεων.

Για πρώτη φορά το κοινό θα μπορεί να επισκεφθεί τον δεύτερο όροφο του μουσείου, αρχικά το σπίτι της οικογένειας Frick, όπου μέχρι τώρα ήταν τα γραφεία των υπαλλήλων του μουσείου.

Facebook Twitter Η πρόσοψη του Frick Madison. Φωτ.: Joseph Coscia Jr./ The Frick

Η κρεβατοκάμαρα του ιδρυτή του μουσείου Henry Clay Frick, που για δεκαετίες αποτελούσε την αίθουσα συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, τώρα μεταμορφώθηκε σε αίθουσα με έργα τέχνης όπως ο πίνακας «Lady Hamilton» του George Romney που στην αρχική χρήση του χώρου ως κρεβατοκάμαρα ήταν τοποθετημένος απέναντι από το κρεβάτι.

Στον δεύτερο όροφο υπάρχει το περίφημο Boucher Room με ξύλινη επένδυση και έργα του Γάλλου ροκοκό ζωγράφου François Boucher, που αποτελούσε μέρος του προσωπικού καθιστικού της κυρίας Frick, και η κρεβατοκάμαρα της κόρης τους, όπου θα εκτεθούν αναγεννησιακά πάνελ από χρυσό.

Σε μια νέα αίθουσα στον πρώτο όροφο θα γίνουν τον Ιούνιο τα εγκαίνια του μουσείου με την έκθεση «Vermeer's love letters» που θα ενώσει ξανά τρεις πίνακες του Johannes Vermeer: «Mistress and Maid» του Frick, «Love Letter» του Rijksmuseum και «Woman writing a letter, with her maid» της National Gallery της Ιρλανδίας.

Το παρατεταμένο κλείσιμο του Frick επέτρεψε τον άνευ προηγουμένου δανεισμό των τριών πινάκων του Ολλανδού ζωγράφου στο Rijksmuseum για την έκθεση-υπερπαραγωγή έργων του το 2023.

Facebook Twitter George Romney (1782), Lady Hamilton as Nature Φωτ.: Frick Collection/ New York Facebook Twitter Johannes Vermeer (ca. 1665–67), Mistress and Maid Φωτ.: Joseph Coscia Jr./ Frick Collection/ New York

Facebook Twitter Φωτορεαλιστική απεικόνιση του δεύτερου ορόφου. Φωτ.: Selldorf Architects

Τα εγκαίνια του μουσείου θα είναι το κύκνειο άσμα του 73χρονου διευθυντή του, Ian Wardropper, που είναι σε αυτήν τη θέση από το 2011. Ο διάδοχός του, Axel Rüger, που προέρχεται από τη Βασιλική Ακαδημία Τεχνών του Λονδίνου, θα αναλάβει την άνοιξη.

Ο Wardropper έπρεπε να ξεπεράσει σημαντικά εμπόδια για να δει το τεράστιο έργο, που ανακοινώθηκε για πρώτη φορά το 2014, να ολοκληρώνεται. Αρχικά, τα σχέδια του μουσείου προέβλεπαν την κατασκευή ενός εξαώροφου παραρτήματος στον χώρο του ιστορικού κήπου που σχεδίασε ο Russel Page. Αυτό πυροδότησε έντονες αντιδράσεις, εξαιτίας των οποίων το μουσείο αναγκάστηκε να αλλάξει πλάνο.

Τελικά, τα νέα σχέδια μπήκαν σε εφαρμογή το 2020. Η διάσωση του κήπου σήμαινε μια πιο μετριοπαθή επέκταση, της τάξης των 27.000 τετραγωνικών ποδιών. Βέβαια, σε συνδυασμό με τα 60.000 τετραγωνικά πόδια επαναχρησιμοποιημένου χώρου, το μικρό, αλλά αγαπημένο ίδρυμα μπόρεσε να πραγματοποιήσει ένα σημαντικό ποσοστό των απαραίτητων εκθεσιακών χώρων.

«Έχουμε εργαστεί προσεκτικά για να αναπτύξουμε το έργο ως συνέχεια τους υπάρχοντος ιστορικού ιστού, χρησιμοποιώντας ξεχωριστές, αλλά κατάλληλες σύγχρονες λεπτομέρειες στις προσόψεις και στους εσωτερικούς χώρους», δήλωσε η Annabelle Selldorf, διευθύντρια της Selldorf Architects.

«Πιστεύω ότι αυτός ο συνδυασμός παλιού και νέου θα κάνει τους ανθρώπους να νιώσουν ακόμα πιο ευπρόσδεκτοι καθώς ανακαλύπτουν για πρώτη φορά το Frick, τη συλλογή του και το όμορφο σκηνικό του, ή το ξαναεπισκέπτονται».

Facebook Twitter Φωτορεαλιστική απεικόνιση του μουσείου όπως φαίνεται από την East 70th Street. Φωτ.: Selldorf Architects

Το κλείσιμο του Frick, φυσικά, διήρκεσε περισσότερο από το αναμενόμενο. Επίσης, ξεκίνησε νωρίτερα από το προγραμματισμένο, λόγω της πανδημίας που ξέσπασε τον Μάρτιο του 2020. Τελικά, βρήκε ένα προσωρινό «σπίτι» όταν το γειτονικό Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης αποφάσισε να μην ανοίξει ξανά το βραχύβιο Met Breuer. Η συλλογή Παλιών Δασκάλων του μουσείου, που συνήθως δεν ταξιδεύει, ταίριαξε εκπληκτικά με το αρχιτεκτονικό αριστούργημα του μπρουταλισμού στην οδό Μάντισον.

Η επέκταση, που θα αποκαλυφθεί σύντομα, αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη αναβάθμιση του Frick από το αρχικό του άνοιγμα το 1935. Το ίδρυμα θα συνδεθεί με εκείνη την ιστορική στιγμή με μια εγκατάσταση λουλουδιών από πορσελάνη που παραγγέλθηκε στον Ουκρανό γλύπτη Vladimir Kanevsky (γεν. 1951) και είναι εμπνευσμένη από τις συνθέσεις που έγιναν για την περίσταση πριν από ενενήντα χρόνια.

Οι εορτασμοί για την έναρξη λειτουργίας του θα περιλαμβάνουν επίσης την επιστροφή της ζωντανής μουσικής στο Frick για πρώτη φορά μετά την πανδημία με ένα ανοιξιάτικο μουσικό φεστιβάλ δύο εβδομάδων με κλασικές και σύγχρονες συνθέσεις που επιμελείται ο Jeremy Ney, και «βασίζονται στη μακρόχρονη παράδοση της μουσικής δωματίου».

Facebook Twitter Φωτορεαλιστική απεικόνιση της νέας πτέρυγας ειδικών εκθέσεων του μουσείου. Φωτ.: Selldorf Architects

Facebook Twitter Φωτορεαλιστική απεικόνιση του μουσείου. Φωτ.: Selldorf Architects

Facebook Twitter Φωτορεαλιστική απεικόνιση του νέου αμφιθέατρου. Φωτ.: Selldorf Architects

Με πληροφορίες από New York's Frick Collection, Artnet, Selldorf Architects