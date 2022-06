Γυναικεία δύναμη: Μαγεία, σοφία, οργή και πάθος σε μια έκθεση στο Βρετανικό Μουσείο

Η πρώτη μεγάλη έκθεση που εξερευνά τα γυναικεία πνευματικά όντα στις παγκόσμιες δοξασίες και μυθολογικές παραδόσεις σε όλο τον κόσμο, η έκθεση «The Feminine power: the divine to the demonic», εγκαινιάστηκε στο Βρετανικό Μουσείο και θα διαρκέσει μέχρι τον Σεπτέμβριο.

Πώς βλέπουν οι διάφορες παραδόσεις τη θηλυκότητα; Πώς γινόταν αντιληπτή η γυναικεία εξουσία στους αρχαίους πολιτισμούς; Η έκθεση αυτή εξετάζει θεϊκές και δαιμονικές μορφές που προκαλούν φόβο και σεβασμό για περισσότερα από 5.000 χρόνια. Από τη σοφία, το πάθος και την επιθυμία μέχρι τον πόλεμο, τη δικαιοσύνη και το έλεος, η διαφορετική έκφραση των γυναικείων πνευματικών δυνάμεων σε όλο τον κόσμο μάς προτρέπει να προβληματιστούμε για το πώς αντιλαμβανόμαστε τη θηλυκότητα και την ταυτότητα φύλου σήμερα.

Αρχαία γλυπτά, ιερά αντικείμενα και σύγχρονη τέχνη από έξι ηπείρους προσκαλούν σε ένα ταξίδι που εξερευνά την ποικιλία των τρόπων με τους οποίους η θηλυκότητα έχει γίνει αντιληπτή σε όλο τον κόσμο, από τον αρχαίο κόσμο μέχρι σήμερα. Διερευνά την ενσάρκωση της γυναικείας δύναμης σε θεότητες, θεές, δαίμονες, αγίες και άλλα πνευματικά όντα, που συνδέονται με διάφορους τομείς της ανθρώπινης εμπειρίας.

Αντικείμενα από πολιτισμούς σε όλο τον κόσμο εκτίθενται για πρώτη φορά μαζί, όπως ζωγραφισμένοι πάπυροι από το Θιβέτ, ρωμαϊκά γλυπτά, περίπλοκα προσωπικά φυλαχτά από την Αίγυπτο, ιαπωνικές εκτυπώσεις και ινδικά ανάγλυφα μαζί με σύγχρονα γλυπτά. Η έκθεση περιλαμβάνει πάνω από 80 μοναδικά και εντυπωσιακά αντικείμενα, τα οποία προέρχονται από τη συλλογή παγκόσμιας κλάσης του Βρετανικού Μουσείου και συμπληρώνονται από εντυπωσιακά δάνεια.

Μια νέα εικόνα της ινδουιστικής θεάς Κάλι από τον καλλιτέχνη από τη Βεγγάλη, Kaushik Ghosh, ανατέθηκε ειδικά για την έκθεση και είναι η πρώτη σύγχρονη τρισδιάστατη αναπαράσταση της Κάλι στη συλλογή. Αυτή η λατρευτική εικόνα της Κάλι, μιας από τις πιο εξέχουσες και ευρέως σεβαστές θεές στην Ινδία, αντικατοπτρίζει τη ζωντανή παράδοση της λατρείας της, σημαντική για εκατομμύρια Ινδουιστές σε όλο τον κόσμο σήμερα. Είναι μια θεά γνωστή για την τρομερή της δύναμη και την επιθετικότητά της, η θεά της καταστροφής και της σωτηρίας, η οποία υπερβαίνει τον χρόνο και τον θάνατο, καταστρέφει την άγνοια και οδηγεί τους οπαδούς της στη φώτιση. Τα ματωμένα κεφάλια που φοράει και κουβαλάει αντιπροσωπεύουν τη δύναμή της να καταστρέφει το εγώ, απελευθερώνοντας τους οπαδούς της από τις κοσμικές ανησυχίες, και η ζώνη με τα κομμένα χέρια σημαίνει ότι τους απελευθερώνει από τον κύκλο του θανάτου και της αναγέννησης, με τα πολλά όπλα που κρατάει.

Kali Murti, Kaushik Ghosh, Ινδία, 2022.

Από τα τέλη της πρώτης χιλιετίας μ.Χ., η Λίλιθ είναι γνωστή στην εβραϊκή δαιμονολογία ως η πρώτη σύζυγος του Αδάμ και σύζυγος του Σατανά. Η προέλευσή της θεωρείται ότι βρίσκεται στους δαίμονες της Μεσοποταμίας. Η έκθεση περιλαμβάνει ένα κεραμικό κύπελλο για ξόρκια του 500-800 μ.Χ. από το Ιράκ, με μια σπάνια πρώιμη εικόνα της Λίλιθ με γυναικεία μορφή. Τα μπολ αυτά θάβονταν ανάποδα κάτω από τα κατώφλια των σπιτιών, ήταν χαραγμένα με φυλαχτά για να προστατεύουν τους ιδιοκτήτες από δαιμονικές δυνάμεις και κατονομάζουν τακτικά τη Λίλιθ.

Τον δέκατο ένατο αιώνα, η πολιτιστική σημασία της Λίλιθ αυξήθηκε για να ενσαρκώσει την πρόκληση των πατριαρχικών ηθικών προσδοκιών. Το γλυπτό «Lilith» (1994) της Αμερικανίδας καλλιτέχνιδας Κίκι Σμιθ είναι δανεισμένο από το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης. Το γλυπτό της Σμιθ είναι χυτευμένο από το σώμα μιας πραγματικής γυναίκας, τα διαπεραστικά της μάτια από μπλε γυαλί αντιμετωπίζουν απευθείας τον θεατή καθώς σκύβει στα τέσσερα στον τοίχο, με την ανατομία της κρυμμένη, αποτρέποντας την ηδονοβλεπτική θέαση του σώματός της. Αυτό το όραμα της Λίλιθ είναι ταυτόχρονα προκλητικό και ενοχλητικό, διαθέτοντας μια άπιαστη ποιότητα, αναγνωρίζοντας τη μεταβαλλόμενη ταυτότητά της μέσα στον χρόνο. «Η Λίλιθ γίνεται αυτό το ασώματο πνεύμα που φεύγει και σπέρνει τον όλεθρο και δεν θέλει να υποταχθεί. Εδώ υπερβαίνει τη βαρύτητα και τους περιορισμούς του σώματός της» λέει η Κίκι Σμιθ.

Lilith, Kiki Smith, 1994.

Μέσα από την υλική κουλτούρα αυτή η έκθεση διερευνά πώς η αναπαράσταση της γυναικείας δύναμης στην παγκόσμια πίστη και μυθολογία έπαιξε –και συνεχίζει να παίζει– σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της παγκόσμιας πολιτισμικής στάσης απέναντι στις γυναίκες και την ταυτότητα φύλου και μας ενθαρρύνει να δούμε τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους η γυναικεία δύναμη και εξουσία έχουν γίνει αντιληπτές στην πνευματική πίστη. Η ποικιλομορφία αυτών των θεών, των πνευμάτων, των φωτισμένων όντων και αγίων, και η βαθιά επιρροή τους στη ζωή των ανθρώπων σήμερα και στο παρελθόν, μας δίνουν την ευκαιρία να προβληματιστούμε σχετικά με το πώς ορίζεται και αξιολογείται η θηλυκότητα –αλλά και η αρρενωπότητα– τώρα και στο μέλλον.

Από τη Σεχμέτ, την αρχαία αιγυπτιακή θεά του αφανισμού, της οποίας τα φυλαχτά φορούσαν για προστασία και θεραπεία, μέχρι την Γκουανίν, τη βουδιστική ενσάρκωση της συμπόνιας που μπορεί να εμφανιστεί στον κόσμο είτε με γυναικεία είτε με ανδρική μορφή, αυτές οι πνευματικές δυνάμεις έχουν επηρεάσει βαθιά τη ζωή των ανθρώπων εδώ και χιλιετίες.

Η αρχαία αιγυπτιακή θεά Σεχμέτ («Η Ισχυρή») απεικονιζόταν με το κεφάλι μιας λέαινας για να υποδηλώνει την αγριότητα και την καταστροφική της δύναμη. Γνωστή ως η κυρία της σφαγής, μπορούσε να συγκρατήσει την οργή της για να προσφέρει θεραπεία και ειρήνη. Στο έργο της έκθεσης, η θεά κρατά ένα ραβδί παπύρου, σύμβολο της βόρειας Αιγύπτου, και ένα ankh, το ιερογλυφικό για τη ζωή. Ένας ηλιακός δίσκος στο κεφάλι της, που σήμερα έχει χαθεί, τη συνέδεε με τον πατέρα της, τον θεό-ήλιο Ρα, και την καυτή ζέστη της ερήμου. Ήταν ένα από τα εκατοντάδες αγάλματα της Σεχμέτ που έστησε ο Αιγύπτιος φαραώ Αμενχοτέπ Γ' (περίπου 1391-53 π.Χ.), ίσως για να εξασφαλίσει καλή υγεία και στρατιωτικές νίκες.

Άγαλμα της Σεχμέτ από γρανοδιορίτη, Αίγυπτος, 18η Δυναστεία.

Η λατρεία της Πέλε, της Χαβανέζας θεάς των ηφαιστείων, αποκαλύπτει πώς η καταστροφική της ικανότητα τιμάται παράλληλα με την ικανότητά της να δημιουργεί. Απεικονίζεται σε ένα σύγχρονο γλυπτό του καλλιτέχνη Τομ Πίκο, από ξύλο το οποίο είναι ιθαγενές στη Χαβάη και έχει φυσική κοκκινωπή απόχρωση, αποδίδοντας τη φλογερή φύση της θεάς και τα φλεγόμενα μαλλιά της, τα οποία ρέουν στο έδαφος σαν λάβα. Ως ένα από τα πρώτα φυτά που αναπτύχθηκαν σε ροές λάβας, θυμίζει επίσης τον κύκλο της αναγέννησης μετά την καταστροφή.

Μια πολύχρωμη εικόνα που δείχνει τη γέννηση και τη δημιουργία της ζωής στο τοπίο ενός γυναικείου σώματος, είναι ένα έργο της Αμερικανίδας καλλιτέχνιδας Τζούντι Σικάγο. Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο που επαναπροσδιορίζει τη χριστιανική ιστορία της δημιουργίας από μια φεμινιστική οπτική γωνία. Αμφισβητεί, σύμφωνα με τα λόγια της καλλιτέχνιδας, τις «ψευδείς ειδήσεις» ότι ένας αρσενικός θεός δημιούργησε τον πρώτο άνθρωπο, δείχνοντας μια θηλυκή θεότητα ξαπλωμένη σε στάση γέννας. Η αρχέγονη ζωή ρέει από το αιδοίο της καθώς πιάνει τον ήλιο στο δεξί της χέρι και το αριστερό της στήθος εκρήγνυται ως ηφαίστειο. Το έργο αυτό δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1980 ως μέρος μιας ευρύτερης σειράς, του The Birth Project, στο πλαίσιο της οποίας η Σικάγο συνεργάστηκε με μια κολεκτίβα κεντητριών σε όλη την Αμερική για να προωθήσει την απεικόνιση της γέννησης στη δυτική τέχνη, μέσω μιας παραδοσιακά γυναικείας δεξιότητας.

Tiare Wahine, Tom Pico, Χαβάη, 2001.

Κατέχοντας τη δύναμη τόσο της ζωής όσο και του θανάτου, πολλές θεότητες, θεές και πνεύματα από όλο τον κόσμο πιστεύεται ότι ενσαρκώνουν τη γη και τα φυσικά φαινόμενα.

Στην έκθεση υπάρχει ένα σπάνιο πήλινο ανάγλυφο που θεωρείται ευρέως ότι απεικονίζει την τρομερή θεά της Μεσοποταμίας Ιστάρ, γνωστό σήμερα ως «Βασίλισσα της Νύχτας». Η Ιστάρ ήταν θεά τόσο του σεξ όσο και του πολέμου και κοιτάζει τον θεατή με αυτοπεποίθηση και συγκρουσιακή διάθεση. Στέκεται στην πλάτη του λιονταριού της με τα δύο χέρια υψωμένα, κρατώντας εμβλήματα της δικαιοσύνης και της πολιτικής εξουσίας σε κάθε χέρι, και το στέμμα της δηλώνει τόσο τη θεϊκή όσο και τη βασιλική εξουσία. Μια ασταθής δύναμη, η Ιστάρ συχνά τιμάται μέσω ερωτικών ύμνων και αναθηματικών μοντέλων και μπορούσε να φέρει χάος ή σταθερότητα τόσο στο σπίτι όσο και στο κράτος.

Η Κίρκη προσφέρει το κύπελλο στον Οδυσσέα, John William Waterhouse, Αγγλία, 1891.
Η Guanyin με παιδί και συνοδούς, Κίνα, 18ος αιώνας.

Γυναίκες δαίμονες, μάγισσες και τέρατα διαπερνούν τη μυθολογία και τη λαογραφία σε όλο τον κόσμο. Για τους Μεξικανούς ή Αζτέκους του Μεξικού, οι Cihuateteo (θεϊκές γυναίκες) ήταν διφορούμενα όντα. Τα πνεύματα των γυναικών που πέθαιναν στη γέννα τιμούνταν για τη γενναιότητα και τη θυσία τους με τον ίδιο τρόπο όπως οι πολεμιστές που πέθαιναν στη μάχη. Επίσης, τις φοβόντουσαν πολύ και πίστευαν ότι κατέβαιναν στη γη ορισμένες ημέρες του έτους για να κλέψουν τα παιδιά των ζωντανών και να προκαλέσουν τρέλα σε όποιον τις έβλεπε. Στην έκθεση υπάρχει ένα άγαλμα που απεικονίζει την τρομακτική εικόνα μιας Cihuateotl με άγρια μάτια, αλλά τα σκουλαρίκια της και το γυμνό της στήθος δηλώνουν την προηγούμενη ομορφιά της.

Η συμπόνια μπορεί να θεωρηθεί ως εγγενώς θηλυκή ή αρσενική ιδιότητα σε διάφορες παραδόσεις ανά τον κόσμο. Γνωστή στην Κίνα ως Θεά του Ελέους, η Γκουανίν είναι μια βουδιστική μποντισάτβα – ένα φωτισμένο ον που παραμένει κοντά στον κόσμο για να καθοδηγήσει τους άλλους προς τη νιρβάνα. Ενσάρκωση της συμπόνιας, πιστεύεται ότι εμφανίζεται άμεσα σε περιόδους κινδύνου. Σε αυτή την πορσελάνινη φιγούρα του 18ου αιώνα, η Γκουανίν απεικονίζεται με πολλά χέρια απλωμένα γύρω της, συμβολίζοντας την ικανότητά της να φτάνει σε όλους όσους έχουν ανάγκη. Αν και απεικονίζεται με γυναικεία μορφή στην κινεζική τέχνη από τη δυναστεία Σονγκ (960-1279 μ.Χ.), η Γκουανγίν λέγεται ότι υπερβαίνει το φύλο και μπορεί να πάρει οποιαδήποτε μορφή επιλέξει όταν εμφανίζεται στον κόσμο, είτε είναι γυναίκα είτε άνδρας, άνθρωπος ή ζώο, για να εξασφαλίσει τη σωτηρία κάθε ατόμου που την επικαλείται.

Χορευτική μάσκα Taraka, εργαστήριο Sri Kajal Datta, 1994, Ινδία.

Βασίλισσα της Νύχτας, περ. 1750 π.Χ., Ιράκ.
Mami Wata headpiece, Νιγηρία, αρχές 20ού αιώνα.

The Creation, Judy Chicago, ΗΠΑ, 1985

