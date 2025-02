H Μπελ Γκίμπσον δούλευε τον κόσμο λέγοντας πως θεραπεύτηκε από τον καρκίνο με σωστή διατροφή

«ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ πραγματική ιστορία, βασισμένη σε ένα ψέμα. Κάποια ονόματα άλλαξαν και επινοήθηκαν χαρακτήρες. Η Μπελ Γκίμπσον δεν πληρώθηκε γι' αυτό». Έτσι ξεκινούν τα περισσότερα επεισόδια του «Apple Cider Vinegar», της μίνι σειράς του Netflix για μια ινφλουένσερ από την Αυστραλία που έχτισε το κοινό της υποστηρίζοντας πως είχε καρκίνο στον εγκέφαλο και προσπαθούσε να τον αντιμετωπίσει με σωστή διατροφή και αυτοφροντίδα.

Η ινφλουένσερ είναι η Μπελ Γκίμπσον, το «Apple Cider Vinegar» παίρνει 7,3 στο IMDB και 80% στο Rotten Tomatoes και, όταν το βλέπεις, μία είναι η σκέψη που κυριαρχεί στο μυαλό σου: «Δεν γίνεται να συνέβη όντως αυτό το πράγμα». Και όμως, αυτό το πράγμα συνέβη στ’ αλήθεια. Την Μπελ υποδύεται εξαιρετικά η Κέιτλιν Ντέβερ – σε κάνει να την αντιπαθήσεις χωρίς να την ξέρεις καν.

Η υπεύθυνη της σειράς, Σαμάνθα Στράους, βασίστηκε στο βιβλίο «The Woman Who Fooled the World: The True Story of Fake Wellness Guru Belle Gibson», των δημοσιογράφων Μπο Ντόνελι και Νικ Τοσκάνο. Σ’ αυτό, έγραψαν για τους ισχυρισμούς της Γκίμπσον περί όγκων και θεραπείας αποκλειστικά μέσω θρεπτικών γευμάτων και εναλλακτικής ιατρικής, αλλά και για το πώς ένα επιτυχημένο lifestyle brand «χτίστηκε» γύρω από αυτό το ψέμα.

Η Γκίμπσον δήλωνε πως το ’09 διαγνώστηκε με κακοήθη όγκο στον εγκέφαλο και της έδωσαν «από έξι εβδομάδες μέχρι τέσσερις μήνες» ζωής. Υποστήριζε πως αποφάσισε να μην ακολουθήσει τις οδηγίες των ειδικών, να μην κάνει καμία ακτινοβολία και να κάνει το δικό της ταξίδι «για να θεραπευτώ φυσικά… μέσω της διατροφής, της υπομονής, της αποφασιστικότητας και της αγάπης».

Η ιστορία της Μπελ Γκίμπσον έγινε γνωστή αρχικά στην Αυστραλία κι έπειτα σε ολόκληρο τον κόσμο το 2017. Τότε, όλοι έγραφαν για τη γυναίκα που πλήρωσε πρόστιμο 410 χιλιάδες δολάρια (σχεδόν 392 χιλιάδες ευρώ), συν 30 χιλιάδες δολάρια για τα νομικά έξοδα, για παραπλάνηση και εξαπάτηση, αφού υποστήριξε ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο στον εγκέφαλο και έγινε καλά χάρη σε εναλλακτικές μορφές θεραπείας και κατάλληλη διατροφή.

Στη σειρά βλέπουμε μία ακόμη ηρωίδα, τη Μίλα, την οποία υποδύεται η Αλίσια Ντέμπναμ–Κάρεϊ.

Όλα ξεκίνησαν τέσσερα χρόνια πριν από την καταδίκη, το 2013. Τότε, έγινε viral ένα wellness app με συμβουλές για το πώς να θεραπεύσεις ανίατες ασθένειες χωρίς ­«παραδοσιακές θεραπείες», δηλαδή νοσηλεία. Η Γκίμπσον δήλωνε πως το ’09 διαγνώστηκε με κακοήθη όγκο στον εγκέφαλο και της έδωσαν «από έξι εβδομάδες μέχρι τέσσερις μήνες» ζωής. Υποστήριζε πως αποφάσισε να μην ακολουθήσει τις οδηγίες των ειδικών, να μην κάνει καμία ακτινοβολία και να κάνει το δικό της ταξίδι «για να θεραπευτώ φυσικά… μέσω της διατροφής, της υπομονής, της αποφασιστικότητας και της αγάπης».

«Δεν είμαι συνηθισμένη. Για να επέζησα, είμαι ξεχωριστή», δήλωνε. Και έκανε προβληματικές δηλώσεις που δεν προβλημάτισαν κανέναν – γιατί να προβληματιστείς, άλλωστε; «Αν η ιστορία (που πουλάς) δεν σου ταιριάζει πια, άλλαξέ τη. Άλλαξε την ιστορία, άλλαξε τον κόσμο!».

Τότε, το Instagram ήταν ακόμη στην αρχή του. Οι 200 χιλιάδες followers που είχε η Γκίμπσον ήταν για την εποχή τα σημερινά 2 περίπου εκατομμύρια. Το 2014 πήρε τον τίτλο της «πιο επιδραστικής γυναίκας της χρονιάς» από το «Elle Australia», ενώ το «Cosmopolitan» της απένειμε το βραβείο «Fun, Fearless Female» (διασκεδαστική, ατρόμητη γυναίκα).

Κι όλα ήταν ψέματα.

Η Μπελ Γκίμπσον δεν είχε ποτέ καρκίνο στον εγκέφαλο, ούτε «καρκίνο στο αίμα, τον σπλήνα, τον εγκέφαλο, τη μήτρα και το συκώτι», όπως ανακοίνωσε λίγο μετά, μέσω IG post. Παραδέχθηκε την αλήθεια σε συνέντευξη που έδωσε το 2015 στο «Women’s Weekly». «Όχι, δεν αληθεύει τίποτα από όλα αυτά», είπε. Αρνήθηκε να αναλάβει την ευθύνη των πράξεών της, ωστόσο. «Εξακολουθώ να αμφιταλαντεύομαι μεταξύ του τι πιστεύω ότι ξέρω και της πραγματικότητας. Το βίωσα όλο και ακόμη δεν έχω φτάσει εκεί». Ποιο είναι το «εκεί»; Η αποδοχή των γεγονότων.

Η άνοδος και η πτώση της Μπελ Γκίμπσον

Η Μπελ Γκίμπσον έφτιαξε προφίλ στο IG το 2013. Για username επέλεξε το «Healing Belle» κι αμέσως έγινε viral τόσο χάρη στην αισθητική της, όσο και για το content που μοίραζε απλόχερα για το πώς μια καρκινοπαθής μπορεί να γίνει καλά χωρίς γιατρούς. Το feed της ήταν γεμάτο με υγιεινά, organic γεύματα και χυμούς.

Την ίδια χρονιά βγήκε το app της, το οποίο ονόμασε The Whole Pantry κι έγινε το νούμερο ένα στο App Store της Apple από τον πρώτο κιόλας μήνα «ζωής» του. Μέχρι το 2015, είχε βγάλει 500 χιλιάδες δολάρια μόνο από την εφαρμογή, ενώ το 2014 εκδόθηκε το πρώτο βιβλίο με συνταγές της.

Το κοινό της μαγείρευε τα τέλεια γεύματα που έβλεπε στα social της, ενώ οι περισσότεροι τη ρωτούσαν πώς θα μπορούσαν να θεραπευτούν. Κι εκείνη απαντούσε χωρίς να έχει την παραμικρή ιδέα.

Στη σειρά, βλέπουμε μια ακόμη ηρωίδα, τη Μίλα, την οποία υποδύεται η Αλίσια Ντέμπναμ-Κάρεϊ. Ήταν (στ’ αλήθεια) καρκινοπαθής κι έγινε διάσημη επειδή (όντως) προσπαθούσε να θεραπευτεί μέσω της διατροφής. Στην πραγματικότητα, η Μίλα δεν υπήρξε ποτέ. Είναι ένας χαρακτήρας που επινόησαν για την ενσάρκωση της Τζες Ένσκοου, μιας δημοσιογράφου σε εφηβικό περιοδικό, η οποία είχε διαγνωστεί με καρκίνο και έδειχνε στο IG πώς «καθάρισε» από όγκους χωρίς χημειοθεραπείες και ακτινοβολίες. Εκείνη είναι που ενέπνευσε την Μπελ να κατασκευάσει την ιστορία της. Έφυγε από τη ζωή στα 29 της χρόνια, το 2015.

Τις «τρύπες» στο αφήγημα της Γκίμπσον ανακάλυψαν οι Ντόνελι και Τοσκάνο, οι δημοσιογράφοι που έγραψαν και το σχετικό βιβλίο.

Έκαναν ερευνητικό ρεπορτάζ για το «The Age» της Μελβούρνης και έλαβαν μία πληροφορία από κάποια φίλη της, η οποία ισχυριζόταν ότι αυτή η διάσημη survivor δεν είχε ποτέ της καρκίνο. Κανείς άλλος δεν δεχόταν να τους μιλήσει, όμως, οπότε «πάγωσαν» το θέμα και ασχολήθηκαν με τα οικονομικά της. Δημοσίευσαν ένα άρθρο που αμφισβητούσε το φιλανθρωπικό της έργο, αργότερα έγραψαν ότι αμφέβαλλαν για τη διάγνωσή της κι εκείνη, τρεις μήνες μετά, έδωσε τη συνέντευξη στο «Women’s Weekly» στην οποία παραδέχθηκε τα πάντα.

Η Μπελ Γκίμπσον έφτιαξε προφίλ στο IG το 2013.

Η Μπελ Γκίμπσον δικάστηκε και της επιβλήθηκε πρόστιμο 410 χιλιάδων δολαρίων. Αυτό έγινε το 2017. Της δόθηκε προθεσμία δύο εβδομάδων για να αποπληρώσει το ποσό – έχουμε 2025 κι ακόμη δεν έχει δώσει ούτε cent. Οι Αρχές της Βικτόρια επιμένουν ότι δεν θα σταματήσουν μέχρι να ξεχρεώσει. «Πίσω από τις ιστορίες που βλέπετε στην τηλεόραση, πίσω από τη δραματοποίηση, υπάρχουν αληθινοί άνθρωποι που η ζωή τους καταστράφηκε εξαιτίας των πράξεων αυτού του ατόμου», δήλωσε η πολιτικός Τζασίντα Άλαν.

Αυτό που ακόμη δεν γνωρίζει κανείς είναι ακριβώς το ερώτημα που σου μένει βλέποντας τη σειρά: «Γιατί είπε ψέματα για τον καρκίνο;». Ψάχνοντας το παρελθόν της, οι δημοσιογράφοι μίλησαν με παιδικούς της φίλους. Όλοι τους είπαν ότι επινοούσε προβλήματα υγείας από πάντα. Στο σχολείο υποστήριζε ότι κάποτε πέθανε και την επανέφεραν στη ζωή, και πως θα έπρεπε να χειρουργηθεί στην καρδιά. Θα μπορούσε να είναι ο τρόπος της να κερδίσει συμπάθεια και αποδοχή; Ενδεχομένως. Μάλλον, όμως, είναι κάτι πολύ βαθύτερο.