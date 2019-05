Μουσεία μπορεί να βρει κανείς σε όλο τον κόσμο. Αρχαιολογίας, ιστορίας, σύγχρονης τέχνης. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, η κουλτούρα γύρω από τους συγκεκριμένους χώρους έχει αρχίσει να αλλάζει παγκοσμίως, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μερικά νέα και διαφορετικά μουσεία που δύσκολα θα πίστευε κανείς ότι υπάρχουν πριν από μερικές δεκαετίες. Τα εκθέματά τους, από αντικείμενα αποτυχημένων σχέσεων μέχρι τούφες μαλλιών και noodles. Ενδεικτικά σας παρουσιάζουμε μερικά:

Νέα Υόρκη, ΗΠΑ

Το 2002 άνοιξε στις ΗΠΑ ένα μουσείο πολύ διαφορετικό απ' όλα τα άλλα. Η θεματική του, το σεξ και η παρουσίαση της ιστορίας και της εξέλιξή τους αλλά και η σημασία της ανθρώπινης σεξουαλικότητας από πολιτιστικής πλευράς.

Το New York magazine περιέγραψε την επίσκεψη στο μουσείο ως «το σεξουαλικό όνειρο του Γουίλι Γουόνκα». Αν και το μουσείο παρουσιάζει κατά καιρούς περιοδικές εκθέσεις, τώρα πια διαθέτει μόνιμη συλλογή με 15.000 έργα τέχνης, φωτογραφίες, κοστούμια, ακόμα και αναμνηστικά, όλα τους πηγή διαλόγου για τη σεξουαλικότητα στο πέρασμα των χρόνων. Ξεχωρίζει το «Κάστρο των στηθών».

Χέλσινμποργκ, Σουηδία

To επιτραπέζιο Trump: The Game βγήκε στην αγορά το 1989. Πούλησε 800.000 κομμάτια και σταμάτησε το 2004.

Το Μουσείο Αποτυχίας στη Σουηδία θα μπορούσε να γίνει ένα ξεχωριστό θέμα από μόνο του. Όλα ξεκίνησαν όταν ο ψυχολόγος Σάμιουελ Γουέστ άρχισε να μαζεύει μανιωδώς προϊόντα που απέτυχαν παταγωδώς όταν βγήκαν στην αγορά.

Μέχρι στιγμής, στο μουσείο υπάρχουν περισσότερα από 60 εκθέματα, τα οποία ποικίλλουν. Από την απομίμηση του γνωστού επιτραπέζιου Monopoly του Ντόναλντ Τραμπ, που πούλησε ελάχιστα κομμάτια, μέχρι τα κατεψυγμένα λαζάνια που κάποτε λάνσαρε η Colgate.

Ιδιαίτερη θέση κατέχουν τα αναψυκτικά, όπως το κρυσταλλικό νερό που κυκλοφόρησε για έναν χρόνο από την Pepsi, αλλά αποσύρθηκε κακήν κακώς, και η Coca-Cola με καφέ, η οποία λανσαρίστηκε το 2006, την απέσυραν όμως δύο χρόνια μετά.

Μεταξύ των τεχνολογικών «επιτευγμάτων»-εκθεμάτων του μουσείου είναι και το Twitter Peek, το κινητό που δημιούργησε η διάσημη διαδικτυακή πλατφόρμα, όπου μόνο τα tweets κόστιζαν 200 ευρώ στον χρήστη του.

Νέο Δελχί, Ινδία

Αν ποτέ σας φέρει ο δρόμος στην Ινδία και δεν θέλετε να περάσετε ξανά από το Ταζ Μαχάλ, μπορείτε να επισκεφτείτε το πλήρως εξοπλισμό Μουσείο Τουαλέτας του Νέου Δελχί.

Μπορεί να έχουν δημιουργηθεί κι άλλα παρόμοια λίγο πιο μακριά, όπως αυτό της Ιαπωνίας, στην Ινδία όμως ζωντανεύει όλη η ιστορία του συγκεκριμένου είδους υγιεινής. Στις αίθουσές του, πέρα από τις σύγχρονες τουαλέτες, παρουσιάζεται η προϊστορία τους, ακόμα και οι πρώτες που δημιουργήθηκαν το 2500 π.Χ.

Τα εκθέματα χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: στις αρχαϊκές μορφές τουαλέτας, οι οποίες ουσιαστικά αποτελούνταν από ολόκληρα δωμάτια με συστήματα αποχέτευσης και πέτρινους διαδρόμους, σ' αυτές του Μεσαίωνα, τις βασιλικές τουαλέτες, οι οποίες ξεχώριζαν για τα σχέδια και την καλαισθησία τους, και σε εκείνες του σύγχρονου κόσμου.

Ένα από τα πιο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου μουσείου είναι πως, πέραν της αναδρομής στην Ιστορία, οι επισκέπτες του έχουν τη δυνατότητα ακόμα και να διαβάσουν σχετικά ποιήματα.

Ουάσινγκτον, ΗΠΑ

Μπορεί το παιδικό όνειρο πολλών να γίνουν James Bond να μην ευοδώθηκε, ωστόσο ποτέ δεν είναι αργά για να «μυηθούν», έστω, στην τέχνη της κατασκοπείας.

Σε έναν χώρο 1.900 τετραγωνικών μέτρων στην Ουάσινγκτον υπάρχουν περισσότερα από 750 εκθέματα που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με κατασκόπους και κατασκοπευτικές μεθόδους ήδη από την εποχή του Μωυσή και της Αρχαίας Ελλάδας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται, βεβαίως, στους δύο παγκόσμιους πολέμους και στον Ψυχρό Πόλεμο. Ανάμεσα στα εκθέματα ξεχωρίζουν και οι «βιτρίνες» διάσημων κατασκόπων. Ένας από αυτούς είναι και ο Μόε Μπεργκ, για τον οποίο γνωρίζαμε, μέχρι να πεθάνει, πως ήταν μόνο ένας πολύ καλός παίκτης του μπέιζμπολ και όχι ένας Αμερικανός πράκτορας.

Η ζωή του, μάλιστα, έγινε και ταινία με τον τίτλο «Υπεράνω πάσης υποψίας». Το εν λόγω μουσείο, βέβαια, ακροβατεί μεταξύ πραγματικότητας και κινηματογράφου, καθώς μεγάλο μέρος των εκθεμάτων του είναι αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν σε ταινίες κατασκόπων. Αυτά, ωστόσο, είναι αληθινά, π.χ. το παπούτσι-τηλέφωνο του Μάξγουελ Σμαρτ από τη σειρά κατασκοπείας «Get Smart».

Ζάγκρεμπ, Κροατία

Σίγουρα σε όλους μας έχει τύχει, έστω μία φορά, μια αποτυχημένη σχέση. Φανταστείτε όλα τα τεκμήρια αυτής της σχέσης (φωτογραφίες και λοιπά αντικείμενα) κάποια στιγμή να παρουσιάζονταν σε ένα μουσείο που θα 'χε δημιουργηθεί μόνο γι' αυτόν τον σκοπό!

Αυτή την ιδέα φαίνεται πως είχαν το 2003 ο γλύπτης Ντράζεν Γκρούμπισιτς και η παραγωγός ταινιών Ολίνκα Βίστιτσα όταν χώρισαν και αποφάσισαν να δημιουργήσουν έναν χώρο στην πόλη όπου διέμεναν, το Ζάγκρεμπ, για να εκθέσουν όλα τα αντικείμενα της τετραετούς αποτυχημένης σχέσης τους.

Η συλλογή άρχισε να δημιουργείται όταν το πρώην ζευγάρι ζήτησε από φίλους να τους δωρίσουν αντικείμενα που είχαν κρατήσει κι εκείνοι από χωρισμούς τους. Το 2006 η συλλογή δημοσιοποιήθηκε για πρώτη φορά και έκτοτε ξεκίνησε μια περιοδεία σε όλο τον κόσμο, από τη Σιγκαπούρη μέχρι τη Νότια Αφρική.

Τα εκθέματα φαίνεται πως τράβηξαν ιδιαίτερα το ενδιαφέρον των επισκεπτών του, οι οποίοι μάλιστα άρχισαν να στέλνουν κι εκείνοι ενθύμια. Το 2011 το μουσείο έλαβε το βραβείο Κένεθ Χάντσον από το Ευρωπαϊκό Μουσειακό Φόρουμ, ενώ σήμερα αποτελεί ένα από τα αξιοθέατα του Ζάγκρεμπ. Κάτω από τα εκθέματα υπάρχει πάντα επιγραφή σχετικά με τη χρήση και τον λόγο που επήλθε ο χωρισμός.

Μασαχουσέτη, ΗΠΑ

Anonymous, Blue Tango, 2014. Courtesy of the Museum Of Bad Art.