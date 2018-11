Γιατί το περιβαλλοντικό ρεπορτάζ εξελίσσεται στην πιο επικίνδυνη μορφή δημοσιογραφίας παγκοσμίως

Στο πιο επικίνδυνο ρεπορτάζ εξελίσσεται το περιβαλλοντικό, με τους δημοσιογράφους τόσο σε ανεπτυγμένες όσο και αναπτυσσόμενες χώρες, να διατρέχουν σοβαρούς κινδύνους, όταν καλύπτουν θέματα περιβαλλοντικής μόλυνσης: αν επιβιώσουν από τις απειλές των παγκόσμιων trust, τότε έχουν να αντιμετωπίσουν σοβαρές συνέπειες στην καριέρα και την εξέλιξή τους.

Από τη δολοφονία του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κάσογκι από Σαουδάραβες πράκτορες, στις άγριες επιθέσεις του του Προέδρου Τραμπ με τους δημοσιογράφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ του Λευκού Οίκου, οι διώξεις εναντίον δημοσιογράφων είναι εδώ και καιρό στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας.

Όμως, δεν είναι μόνο η πολιτική και οι πολιτικοί ο μόνος εχθρός της ελεύθερης δημοσιογραφίας. Οι απειλές επεκτείνονται και σε θεματολογία που άλλοι ίσως θεωρούν πιο ασφαλή, αλλά μόνο τέτοια δεν είναι.

Στο Knight Center του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, με εξειδίκευση στην περιβαλλοντική δημοσιογραφία, εδώ και καιρό δόκιμοι και επαγγελματίες δημοσιογράφοι εκπαιδεύονται στην καταγραφή γεγονότων που αποδεικνύουν ότι δημοσιογράφοι που καλύπτουν θέματα περιβάλλοντος διατρέχουν αυτή τη στιγμή τον υψηλότερο κίνδυνο να απειληθούν, να συλληφθούν, να αντιμετωπίσουν αγωγές και μηνύσεις πολυεθνικών, να απολυθούν κατ' εντολή ενός σκοτεινού οργανισμού κάποιας ρυπογόνας βιομηχανίας ή ακόμη και να δολοφονηθούν...

Ο δημοσιογράφος Eric Freedman πριν από λίγο καιρό προχώρησε σε μία μεγάλη έρευνα για να αποκαλύψει το βάθος του προβλήματος, παίρνοντας συνεντεύξεις από δεκάδες δημοσιογράφους σε 5 διαφορετικές ηπείρους. Όπως εξηγεί, επιχειρώντας να καταγράψει τις επιπτώσεις του ρεπορτάζ και των αποκαλύψεων που έκαναν στην ψυχική τους υγεία και την καριέρα τους, πολύ γρήγορα διαπίστωσε ότι οι περισσότεροι από αυτούς είτε είχαν εγκαταλείψει τη δημοσιογραφία είτε είχαν χωθεί με ακόμη μεγαλύτερο πάθος και επιμονή στα θέματα που ερευνούσαν.

Όπως προέκυψε στην πορεία της έρευνας του, η κάλυψη του περιβαλλοντικού ρεπορτάζ αποδείχθηκε μία από τις πιο επικίνδυνες μορφές ερευνητικής δημοσιογραφίας. Σύμφωνα με μία πρόχειρη εκτίμηση, 40 δημοσιογράφοι απ' όλο τον κόσμο έχασαν τη ζωή τους από το 2005 και έως τον Σεπτέμβριο του 2016 εξαιτίας των περιβαλλοντικών θεμάτων που κάλυπταν - με λίγα λόγια για τέτοιου είδους θεματολογία σκοτώθηκαν περισσότεροι δημοσιογράφοι από συναδέλφους τους που κάλυπταν τον πόλεμο των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν.

Η προφανής εξήγηση για όλη αυτή τη δημοσιογραφική αιματοχυσία βρίσκεται στο ότι η κάλυψη τέτοιων θεμάτων πολύ συχνά αγγίζει και τις περιβαλλοντικές αντιπαραθέσεις μεταξύ επιχειρηματικών τραστ και οργανώσεων για τη φύση και την προστασία, ενώ πάντα υπάρχουν και τα οικονομικά συμφέροντα, που επηρεάζουν την πολιτική ζωή και κάτω από την ομπρέλα τους σοβούν εγκληματικές δραστηριότητες, διαφθορά και εξουδετέρωση των αποκαλυπτικών φωνών με κάθε τίμημα.

Σε άλλες περιπτώσεις ο δημοσιογράφος που αποκαλύπτει αθέατες πλευρές ενός περιβαλλοντικού θέματος δεν απέχει πολύ από τον ακτιβιστή που πρέπει να εξοντωθεί. Όπως και να 'χει, αν ο λειτουργός του Τύπου δεν σκοτωθεί σε κάποιο "ατύχημα" ή κάποια δολοφονική ενέργεια, μετά πρέπει να επιζήσει με τα ψυχολογικά τραύματα διαρκών απειλών και παρενοχλήσεων ή ακόμη να πληρώσει με τίμημα την ίδια του την καριέρα, μέχρι να σιωπήσει, φυσικά.

Το παράδειγμα του Rodney Sieh, ανεξάρτητου δημοσιογράφου στη Λιβερία είναι χαρακτηριστικό: μέσω των ρεπορτάζ του είχε αποκαλύψει την εμπλοκή ενός πρώην υπουργού γεωργίας σε ένα διεφθαρμένο κύκλωμα που καταχράστηκε κεφάλαια τα οποία κανονικά προορίζονταν για την καταπολέμηση της παρασιτικής, μολυσματικής ασθένειας των σκουληκιών της Γουινέας.

Ο Sieh καταδικάστηκε σε 5.000 (!) χρόνια φυλάκισης και πρόστιμο ύψους 1.6 εκατομμυρίων δολαρίων για συκοφαντική δυσφήμιση. Εξέτισε ποινή τριών μηνών στην πλέον διαβόητη φυλακή της Λιβερίας και ενώ υπήρξε διεθνής κατακραυγή που πίεζε την κυβέρνηση για την άμεση αποφυλάκισή του.

@RodneySieh, founder of @FPAfrica, gave a very inspiring and thought-provoking speach today. He is a journalist who spent 3 months in jail and was convicted with 5.000 years for uncovering the truth. #journalism #ijw18 pic.twitter.com/zWOGhZ741x