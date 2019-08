Ινδία

Β.Σ. Ναϊπούλ

An Area of Darkness

Εκδόσεις Vintage

«Tαξιδεύοντας από το γραφειοκρατικό τέλμα της Βομβάης στην αιθέρια ομορφιά του Κασμίρ», ο νομπελίστας Ναϊπούλ σχημάτισε σε αυτό το βιβλίο του 1965 μια εικόνα της Ινδίας αξεπέραστη μέχρι σήμερα. Μέσα από αυτό το πρώτο μέρος της τριλογίας του για την Ινδία, καθόρισε τη σύγχρονη ταξιδιωτική λογοτεχνία, γράφοντας με έναν τρόπο ταυτόχρονα διεισδυτικό, βιωματικό, αστείο, με αφήγηση που καθηλώνει. Κάποιοι διέκριναν στο γράψιμό του σε αυτό το βιβλίo ένα «Τolstoyan spirit». Ακόμη και ο Θέρoου, ο σήμερα ορκισμένος εχθρός του, παραδέχεται πως θαυμάζει αυτό το βιβλίο.

Αφρική

Πολ Θέρoου

Dark Star Safari

Eκδόσεις Mariner



Στην Αφρική ένιωσε ότι «μερικά ταξίδια μπορούν να σε καταπιούν». Λίγο πριν τα εξηκοστά του γενέθλια έκανε τη διαδρομή από το Κάιρο στο Κεϊπτάουν με κανό, κονβόι, άμαξες με βόδια, και την κατέγραψε στο βιβλίο που εκδόθηκε το 2003. Η γραφή του φέρει κώδικες ρεπορτάζ, είναι φορτισμένη με κυνισμό, με προφανή διάθεση να διαλύσει Δυτικούς μύθους για την Αφρική αλλά και με έντονο πολιτικό σχόλιο. Οι κριτικοί έγραψαν πως αν και το βιβλίο του είναι μια λιτανεία των αφρικανικών δεινών, σε κάνει να θες να γνωρίσει τη Μαύρη Ήπειρο.

Ουγγαρία

Πάτρικ Λι Φέρμορ

Ανάμεσα στα δάση και τα νερά

Eκδόσεις Μεταίχμιο

«Πατρίδα είναι εκεί που βρίσκονται τα βιβλία μας» λέει ο Πάτρικ Λι Φέρμορ, εμβληματικός ταξιδιογράφος και περιηγητής. Το βιβλίο αυτό αποτελεί το δεύτερο μέρος του χρονικού του νεανικού ταξιδιού του και καλύπτει την απόσταση από τη Βουδαπέστη ώς τις Σιδηρές Πύλες του Δούναβη. Ο ηλικίας 93 ετών Φέρμορ, που είναι πλέον εγκατεστειμένος στην Καρδαμύλη της Μάνης, το 1933 σε ηλικία 18 ετών ξεκίνησε από τη Μάγχη προκειμένου να διασχίσει με τα πόδια την Ευρώπη, έχοντας ως τελικό του προορισμό την Κωνσταντινούπολη.

Aίγυπτος

Ρόζμαρι Μαχόνεϊ

Down the Nile: Alone in a Fisherman's Skiff

Εκδόσεις Little Brown



Η Μαχόνεϊ ξεκίνησε το μοναχικό ταξίδι της στον Νείλο αποφασισμένη να «αντιπαρατεθεί» με το ταξίδι που έκαναν με πλοίο στο μεγαλύτερο ποτάμι του κόσμου ο Ρεμπώ και η Ναϊτινγκέιλ το 1848. Κατόρθωσε να προσεγγίσει την κλασική διαδρομή με χιούμορ, γραφή πυρετική και μοντέρνα. Κατέβηκε τον Νείλο, μια απόσταση περίπου 120 μιλίων, μόνη μέσα σε μια μικρή βάρκα, κάνοντας παρατηρήσεις για την κουλτούρα και τον τρόπο ζωής των σύγχρονων Αιγύπτιων, με τον πλέον ειλικρινή και εύληπτο τρόπο.

Ταϊτή

Πολ Γκογκέν

Νόα Νόα, Ταξίδι στις Νότιες Θάλασσες

Eκδόσεις Στοχαστής



«Έπρεπε να επιστρέψω στη Γαλλία. Με καλούσαν τεράστιες οικογενειακές υποχρεώσεις. Αντίο φιλόξενη, γλυκιά γη, ελεύθερη και όμορφη πατρίδα! Αναχωρώ, κατά δύο χρόνια γηραιότερος, νεότερος κατά είκοσι, ακόμη πιο βάρβαρος από όσο ήμουν όταν έφτασα κι εντούτοις πιο μορφωμένος». Ο μετα-ιμπρεσιονιστής ζωγράφος γράφει για την ευωδιαστή Ταϊτή (Νοα σημαίνει άρωμα στη γλώσσα των Μαορί), που έγινε καταφυγιό του για μεγάλο μέρος της ζωής του και επηρέασε καθοριστικά την τέχνη του.



Αυστραλία

Βill Bryson

Ιn a Sunburned Country

Eκδόσεις Βroadway



Τον αποκαλούν Ντέιβιντ Σεντάρις της ταξιδιογραφίας. Ο Μπράισον γράφει για την Αυστραλία, με χιούμορ, χαλαρή γραφή και μετατρέπει τη χώρα του αλλόκοτου σε βασίλειο της διασκέδασης και της όμορφης ζωής. Γελαστοί άνθρωποι, φιλόξενοι, κρύα μπίρα, ασφαλείς πόλεις και επίμονες λιακάδες διατρέχουν τις σελίδες του. Και όλα αυτά για μια χώρα που «έχει απίστευτα πολλά πλάσματα που μπορούν να σε σκοτώσουν ακαριαία: από καρχαρίες και κροκόδειλους μέχρι ερπετά και τεράστιες ερήμους». Νιώθει οικειότητα και συγκρατημένο δέος για την έκτη μεγαλύτερη χώρα του κόσμου και ομολογεί πως του είναι αδύνατο να θυμηθεί το όνομα του Αυστραλού πρωθυπουργού.



Παταγονία

Μπρους Τσάτουιν

Στην Παταγονία

Eκδόσεις Χατζηνικολή



Ο ανέστιος ορκισμένος ταξιδευτής και enfant terrible της αγγλικής λογοτεχνίας Μπρους Τσάτουιν ανακάλυψε στην Παταγονία «τη μυρωδιά των παιδικών μου χρόνων» και έγραψε το κορυφαίο ίσως ταξιδιωτικό του βιβλίο του 1977. Ο Τσάτγουιν έφτασε στο νοτιότερο σημείο της Αμερικής αναζητώντας απομεινάρια βροντόσαυρων και ανακάλυψε μοναχικούς Ευρωπαίους μετανάστες. Το βιβλίο αποτελείται από 97 μέρη και καταγράφει εξωφρενικές ιστορίες ιθαγενών, τυχοδιωκτών, κολασμένων ψυχών που συνθέτουν τη συναισθηματική τοπογραφία της Παταγονίας. Η ιστορία και η δυναμική του τόπου φανερώνονται μέσα από αυτές τις αφηγήσεις αλλά και την έρευνα και τα ντοκουμέντα που προσκομίζει ο Τσάτουιν.

Πορτογαλία

Zοζέ Σαραμάγκου

Journey to Portugal

Eκδόσεις Harcourt



Fusion πολιτισμών και ιστορικών απολήξεων, το άκρο της Μεσογείου στη Δύση: Δεν είναι λίγες οι φορτίσεις που φέρει η Πορτογαλία. Τις αναδομεί μοναδικά ο νομπελίστας Πορτογάλος Ζοζέ Σαραμάγκου στο βιβλίο του που εκδόθηκε το 1981, με μια γραφή που κάποιοι υποστηρίζουν ότι σκάβει βαθιά και φτάνει στα κόκκαλα της χώρας. Το Ταξίδι στην Πορτογαλία δεν είναι απλά ένα ταξιδιωτικό βιβλίο αλλά ένα ιστορικό βιβλίο, γραμμένο από τον δαιμόνιο αριστερό λογοτέχνη. Η Μόνικα Άλι δήλωσε πρόσφατα ότι το βιβλίο αυτό του Σαραμάγκου την επηρέασε τόσο ώστε να γράψει ένα μυθιστόρημα με χώρα δράσης την Πορτογαλία.

Μαρόκο

Κριστιάν Ντιμέ-Λβόβσκι

Το τελευταίο ταξίδι της Μαρκερίτ Γιουρσενάρ

Eκδόσεις Χατζηνικολή



Δήλωνε πως η επιθυμία της για ταξίδια είναι μέσα της εξίσου δυνατή με τον σεξουαλικό πόθο. Ταξίδευε μέχρι το τέλος της ζωής της αναζητώντας τροφή γι' αυτό τον πόθο που πάντα την αντάμοιβε με γνώσεις και αποκαλύψεις. Το Δεκέμβριο του 1986, σε ηλικία 83 χρονών και περίπου ένα χρόνο πριν το θάνατό της, έκανε το τελευταίο ταξίδι της ζωής της, στο Μαρόκο. Τη συνόδευσαν ο Κριστιάν Ντιμέ-Λβόβσκι, που έγραψε το βιβλίο, και ο φωτογράφος Σαντρί Ντεραζί.

Μικρά Ασία

Φρέγια Σταρκ

Οι Ακτές της Λυκίας

Eκδόσεις Ωκεανίδα



Με πυξίδα τους αρχαίους κλασικούς, η κορυφαία ταξιδιώτισσα του περασμένου αιώνα Φρέγια Σταρκ ταξίδεψε το 1952 κατά μήκος των νοτιοδυτικών ακτών της Μικράς Ασίας, πάνω στο Έλφιν, το σκάφος του Βρετανού προξένου στη Σμύρνη. Με λυρισμό και βαθιά ιστορική γνώση, επιχείρησε μια σπουδή στις απαρχές του Δυτικού κόσμου. Έγραψε η ίδια: «Tότε διάβαζα την ιστορία του Αλέξανδρου. Ήθελα ν' ανακαλύψω τι φώλιαζε στο μυαλό των ανθρώπων που συνάντησε. Δεν είναι εύκολο να ταιριάξεις μια τέτοια εικόνα με περιστατικά ενός σημερινού ταξιδιού· μοιάζει σαν να πρέπει να φτιάξεις πλεξούδα με δυο νήματα».

Τσεχία

Τζον Μπάνβιλ

Πράγα, Πορτρέτα μιας πόλης

Εκδόσεις Μεταίχμιο



Είναι από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς στην Ευρώπη και συνάμα σύμβολο των σύγχρονων πολιτικών εξελίξεων που σημάδεψαν το μεταπολεμικό τοπίο. Και όμως, ο Τζον Μπάνβιλ ανακαλύπτει πολλά περισσότερα στην πρωτεύουσα της Βελούδινης Επανάστασης: «Οι πόλεις ασκούν μια ισχυρή, αλλόκοτη μαγεία, και τίποτα δεν είναι τόσο αλλόκοτο όσο η γοητεία που ασκεί η Πράγα στο φυλλοκάρδι του ταξιδιώτη που νοσταλγεί τον τόπο του - που νοσταλγεί όχι την πατρίδα του αλλά την πόλη στις όχθες του Βλάτβα που άφησε πίσω».

Ιράκ

Σου Παπαδάκου

Βαβυλώνα, το κυνήγι ενός ονείρου: Οδοιπορικό ντοκουμέντο στο Ιράκ του Σαντάμ Χουσεΐν

Eκδόσεις Πατάκη



Ήθελε να βρεθεί στη Βαβυλώνα στις 13 Ιουνίου, την ημέρα που πέθανε ο Μέγας Αλέξανδρος πριν από 2.323 χρόνια. Το οδοιπορικό αυτό εξελίχθηκε σε μια περιπέτεια συγλονιστική και τρομακτική για μια γυναίκα που ταξίδευε μόνη το καλοκαίρι του 2000 εν μέσω των βομβαρδισμών στο Ιράκ, του ανταρτοπόλεμου, της φτώχιας, της τρομοκρατίας. Κατόρθωσε όμως να εκπληρώσει το στόχο της και να προσκυνήσει την Αίθουσα του Θρόνου του Ναβουχοδονόσορα, να δει τα μοναδικά αρχαιολογικά ευρήματα της χώρας, αλλά και να αποκαλύψει την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την απόλυτη διαφθορά του κράτους.

Kίνα

Μαρκ Σάλτζμαν

Iron & Silk

Eκδόσεις Vintage

Έχοντας μόλις αποφοιτήσει από το Γιέιλ, όπου σπούδασε κινέζικη λογοτεχνία, και έχοντας εκπαιδευτεί από έφηβος στο κουνγκ φου, ο Σάλτζμαν πήγε για δύο χρόνια στην Κίνα για να διδάξει αγγλικά. Ήρθε αντιμέτωπος όχι μόνο με την ιστορία και τη μοναδική αισθητική της χώρας, αλλά και με το γραφειοκρατικό γιγαντισμό και τη σύγχυση που χαρακτηρίζει τους πολίτες της χώρας στη μεταβασή τους από τις αρχές του Μάο στα καπιταλιστικά θέλγητρα. Το βιβλίο έγινε ταινία και χάρισε στον Σάλτζμαν αρκετά βραβεία και μία υποψηφιότητα για το Πούλιτζερ.