Οι μελαγχολικοί άνδρες του Edward Luke Hall

Υπό άλλες συνθήκες, η κατάληψη της γκαλερί Breeder από τον Edward Luke Hall με μια σειρά από νέα έργα, πιστά στην ισχυρή οπτική του ταυτότητα, αλλά ταυτόχρονα αρκούντως «ελληνικά», θα ήταν ένα από τα εικαστικά γεγονότα του χειμώνα. Δυστυχώς, ενώ η έκθεση έχει στηθεί, μέχρι τώρα μπορούμε να την απολαύσουμε μόνο διαδικτυακά, ελπίζοντας κάποια στιγμή οι συνθήκες να επιτρέψουν τη διά ζώσης επαφή με το έργο του πολυτάλαντου Βρετανού.



Επηρεασμένος βαθιά από την ελληνική μυθολογία, το βρετανικό φολκλόρ αλλά και το έργο του Ζαν Κοκτό, ο Hall ζωγραφίζει όμορφους νεαρούς μελαγχολικούς άνδρες και τους τοποθετεί σε ονειρώδη backgrounds, επανεξετάζοντας με παιγνιώδη τρόπο τα πρότυπα της αρρενωπότητας. Έχοντας παράλληλη θητεία στους χώρους της τέχνης, της μόδας και του ντιζάιν και έδρα του το Λονδίνο, ο νεαρός καλλιτέχνης έχει στο ενεργητικό του συνεργασίες με οίκους όπως οι Burberry, Lanvin και Christie's και μια μόνιμη εβδομαδιαία στήλη στους «Financial Times», όπου απαντά σε ερωτήσεις αναγνωστών σχετικά με το ντιζάιν, ενώ πρόσφατα ολοκλήρωσε και το πιο προσωπικό του πρότζεκτ, «Les Deux Gares», ένα ξενοδοχείο και μπιστρό στο Παρίσι όπου υπογράφει τη διακόσμηση και όλη τη σκηνογραφία.



Με την έκθεση «Figs and Honey and Sailing» συστήνεται στο ελληνικό κοινό και παρότι η πανδημία δεν έχει επιτρέψει ως τώρα τη φυσική του παρουσία στην Breeder, ο ίδιος μίλησε μαζί μας, με την ελπίδα να μπορέσουμε σύντομα να τον γνωρίσουμε και από κοντά.

— Πότε ήρθες για πρώτη φορά σε επαφή με την ελληνική μυθολογία; Ποια στοιχεία της σε ενθουσίασαν τόσο, ώστε να τα ενσωματώσεις στη δουλειά σου;

Οι ελληνικοί μύθοι με τραβάνε από τότε που ήμουν παιδί. Με ενδιαφέρει πραγματικά η μυθολογία και το φολκλόρ στοιχείο: οι τοπικές λαϊκές παραδόσεις αλλά και γενικότερα ιστορίες από μακρινές χώρες. Οι ελληνικοί μύθοι μού έκαναν πάντα εντύπωση, επειδή είναι γεμάτοι καταπληκτικούς ρομαντικούς χαρακτήρες και όμορφες τοποθεσίες, για να μην αναφέρω τις έννοιες της αγάπης, του θανάτου, τα τέρατα, τη μαγεία. Αυτή η εικονογραφία πάντα ενέπνεε τη δουλειά μου – μυθολογικοί χαρακτήρες ξεπετάγονται στους πίνακές μου, μαζί με μοτίβα από τον κλασικό κόσμο.

— Ποιος ελληνικός μύθος σε συναρπάζει περισσότερο;

Από χαρακτήρες, πάντα αγαπούσα τον Πάνα, τον θεό των βοσκών, των βουνών, της ρουστίκ μουσικής και της άγριας φύσης. Απολαμβάνω αυτή την αίσθηση της σκανδαλιάς, του «χασίματος» στη φύση.

Luke Edward Hall Lobsters , 2020 Gouache and oil pastel on paper 61 x 42.5 cm. © Luke Edward Hall, Courtesy The Breeder, Athens

Luke Edward Hall Alexis, 2020 Gouache on paper 59.5 x 42 cm. © Luke Edward Hall, Courtesy The Breeder, Athens

— Πώς καταφέρνεις να συνδυάζεις τους ελληνικούς μύθους με καθαρά βρετανικά στοιχεία στα έργα σου;

Όπως ανέφερα πριν, εμπνέομαι επίσης από το βρετανικό φολκλόρ και τη δική μας ιστορία και τοπιογραφία. Χαρακτήρες, όπως ο Πράσινος Άνδρας, βρίσκουν θέση στη δουλειά μου. Πιστεύω, επίσης, ότι η αγάπη μου για το χρώμα και τα μοτίβα είναι καθαρά βρετανική, όπως και η αγάπη μου γι' αυτό το εκλεκτικό πάντρεμα.

— Πότε γνώρισες το έργο του Ζαν Κοκτό; Γιατί πιστεύεις ότι σε επηρέασε καλλιτεχνικά;

Πολλά χρόνια πριν. Συγκεκριμένα, αγαπώ τα σκίτσα του Κοκτό και τις τοιχογραφίες του. Κι εκείνος, βέβαια, εμπνεόταν πολύ από τους ελληνικούς μύθους, οπότε ήταν φυσικό να λατρέψω τη δουλειά του μόλις την ανακάλυψα. Αγαπώ τον σουρεαλισμό που αποπνέουν τα έργα του και εδώ βρίσκω αυτή την αίσθηση της παιχνιδιάρικης σκανδαλιάς, που μου κάνει πολύ.

— Μπορείς να μου περιγράψεις τη στιγμή της σύλληψης ενός νέου έργου; Πώς προκύπτει η ιδέα για το φόντο στο οποίο τοποθετείς τα υποκείμενά σου; Πώς επιλέγεις τα μέσα και τα υλικά που θα χρησιμοποιήσεις;

Συνήθως, η αρχή γίνεται με τον κεντρικό χαρακτήρα, που μπορεί να είναι βασισμένος σε κάποιον δικό μου φίλο ή σε κάποιον χαρακτήρα λογοτεχνικό ή από τη σφαίρα της φαντασίας. Μετά σκέφτομαι πού θέλω να τον τοποθετήσω ‒ σε ένα μέρος που να έχει νόημα για εκείνον, ένα λιβάδι, ας πούμε, ή κάπου παραθαλάσσια ή, σε άλλη περίπτωση, θα πειραματιστώ με πιο αφηρημένα φόντα. Δεν σκέφτομαι πολύ το θέμα των υλικών πριν ξεκινήσω. Θα αρπάξω ό,τι μου κάνει την ώρα της δουλειάς.

— Έχω την αίσθηση ότι σέβεσαι τον ναύτη, τον ψαρά, όλα αυτά τα αρχέτυπα αρρενωπότητας, αλλά ταυτόχρονα νομίζω πως έχεις τη διάθεση να σκάψεις κάτω από την επιφάνειά τους. Πώς προσεγγίζεις το θέμα της αρρενωπότητας και των έμφυλων ταυτοτήτων στη δουλειά σου;

Ως γκέι καλλιτέχνη με συναρπάζουν αυτοί οι παραδοσιακά αρρενωποί χαρακτήρες που αναφέρεις, όπως ο ναύτης και ο βοσκός, ή οι αρσενικοί χαρακτήρες από τους μύθους. Αυτοί οι άνδρες συχνά αποδίδονται με ηρωικό, αρχετυπικά αρρενωπό τρόπο, αλλά εμένα με ενδιαφέρει να εξερευνήσω τον ρομαντισμό τους με πιο απαλό, πιο παιγνιώδη τρόπο.

Luke Edward Hall D. in a Red Suit, 2020 Gouache on paper 56 x 45 cm. © Luke Edward Hall, Courtesy The Breeder, Athens

Luke Edward Hall Tulips on Red, 2020 Gouache on paper 56 x 45 cm. © Luke Edward Hall, Courtesy The Breeder, Athens

— Οι ήρωές σου φαίνεται να φέρουν μια λεπτή μελαγχολία, αλλά ταυτόχρονα είναι εμφανής, σε κάποιες περιπτώσεις, και μια σεξουαλική ένταση στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα. Πώς βουτάς στην ψυχοσύνθεσή τους τη στιγμή που τους δημιουργείς;

Όντως, συχνά φαίνονται λυπημένοι. Τώρα που το αναφέρεις, σκέφτομαι το είδος της μουσικής που αγαπώ περισσότερο, που θα έλεγα ότι είναι η μελαγχολική, ρομαντική ποπ – θλιμμένοι στίχοι και ένας απειλητικός, ανεβαστικός ήχος, εμποτισμένος με μια αίσθηση ελπίδας και ελευθερίας. Νομίζω πως έτσι βλέπω και τους πίνακές μου. Υπάρχει αυτός ο θλιμμένος ρομαντισμός, αλλά, επίσης, ελπίζω ότι είναι εμφανείς η ικανοποίηση και η χαρά. Η φιληδονία είναι επίσης στοιχείο-κλειδί στη δουλειά μου. Οι χαρακτήρες μου απολαμβάνουν τη ζωή.

— Τι θυμάσαι από τις καλοκαιρινές σου διακοπές στην Ύδρα; Σε ενέπνευσαν γι' αυτήν τη συγκεκριμένη έκθεση στην Breeder;

Αγαπώ την Ύδρα: δεν υπάρχουν αυτοκίνητα, όλοι αυτοί οι μικροί όρμοι προσφέρονται για εξερεύνηση και κολύμπι, έχει υπέροχο φαγητό. Το τοπίο όντως παρείχε μεγάλη έμπνευση, όμως, όσο ήμουν εκεί, ζωγράφιζα και ανθρώπους (κάποιους αληθινούς, κάποιους φανταστικούς) μπροστά σε μανάβικα, ταβέρνες και μπαρ. Όταν άρχισα να δουλεύω πάνω στους περισσότερους πίνακες της έκθεσης, μου άρεσε να σκέφτομαι τους ανθρώπους του νησιού να πηγαίνουν στις δουλειές τους.

— «Σύκα και Μέλι και Ιστιοπλοΐα»: Τα δοκίμασες και τα τρία στην Ελλάδα;

Ναι! Ο τίτλος προέκυψε από μια ιστορία που είχε γράψει η θεία του συντρόφου μου, του Duncan, και μου τη χάρισε πριν από μερικά χρόνια. Την παρέλαβα δεμένη με πορτοκαλί κορδέλα και είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου δώρα.

— Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή η έκθεση είναι «ελληνική»; Μέχρι ποιον βαθμό;

Πιστεύω πως ναι. Αντλώ μεγάλη έμπνευση από την κουλτούρα της αρχαίας Ελλάδας αλλά και από τη σύγχρονη Ελλάδα. Σκέφτομαι τον εαυτό μου να ζωγραφίζει αυτές τις εικόνες καθημερινότητας στην Ύδρα το περασμένο καλοκαίρι.

Luke Edward Hall The Garden at Rousham, 2020 Gouache on paper 60.5 x 42 cm. © Luke Edward Hall, Courtesy The Breeder, Athens