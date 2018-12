Τελικά τι άξιζε στην 6η Μπιενάλε της Αθήνας; Μια ψύχραιμη ανασκόπηση

Είναι πάντα ενδιαφέρον να κρυφακούς τι λέει ο κόσμος βγαίνοντας από τις εικαστικές εκθέσεις. Τα λόγια πετούν ψηλά, σαν τα πουλιά, με αυθορμητισμό και ειλικρίνεια. Κι έτσι, τα νιώθεις αφρώδη, ακόμα κι όταν είναι εντελώς ξινά.



Σ' αυτό το πλαίσιο, η πρώτη παρατήρηση ήταν ότι την 6η Μπιενάλε της Αθήνας πολλοί την περιέγραφαν μονολεκτικά με ένα «μπλιάχ». Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακή κριτική.



Γιατί, ως γνωστόν, υπάρχουν και τα «ίου». Αυτά είναι τα πιο επιθετικά από όλα τα εισαγόμενα επιφωνήματα, γιατί η χρήση τους δείχνει ότι, εκτός από αηδία, δηλώνουν ταυτόχρονα και μία αφ' υψηλού οριστική απόρριψη. Είναι πολύ ναρκισσιστικά τα «ίου». Κατειλημμένα από τον αυτοθαυμασμό τους. Και μειώνουν την ορατότητα προς τα έξω. Αντίθετα, ένα «μπλιάχ» είναι σαφώς πιο αντικειμενότροπο, πιο ανοικτό, πιο μυστηριώδες, πιο ήπιο, πιο διαλλακτικό, πιο έτοιμο να απολαύσει και κάτι άλλο από αυτό που απολαμβάνει. Με άλλα λόγια, είναι πολύ πιο έτοιμο να «αλωθεί», γιατί προτιμά να του συμβεί κάτι τέτοιο από την πρώτη στιγμή που εκστομίζεται. Κι αυτό είναι γενναίο. Οπωσδήποτε όμως και σε κάθε περίπτωση, το «μπλιάχ» είναι ένα επιφώνημα αηδίας.



Εκφράζει δηλαδή την ψυχική κατάσταση κάποιου που δεν μπορεί να επενδύσει με λιβιδινική ενέργεια το αντικείμενο στο οποίο αναφέρεται. Με ψυχαναλυτικούς όρους κάθε «μπλιάχ» δαχτυλοδείχνει αυτό για το οποίο το ψυχικό όργανο αναγνωρίζει ένα κενό σεξουαλικοποίησής του. Η λέξη «κενό» είναι κλειδί σε αυτόν το συλλογισμό, επειδή υπογραμμίζει ότι το πρόσημο (της λιβιδινικής αξίας του αντικειμένου) είναι παντελώς ουδέτερο. Ως εκ τούτου, ένα «μπλιαχ» εκφράζει κυρίως την απογοήτευση εκείνου που το λέει, επειδή δεν αγάπησε, αλλά και επειδή δεν μίσησε.



Και σίγουρα, στους επισκέπτες της, η 6η Μπιενάλε της Αθήνας δεν προσέφερε απλά και συμβατικά ερεθίσματα που θα μπορούσαν εύκολα, γρήγορα και ανώδυνα να ευφράνουν τις αισθήσεις τους. Ήταν μια έκθεση «τραχιά».

Η τραχύτητά της αυτή θα μπορούσε να θεωρηθεί και παροιμιώδης. Όχι όμως και πρωτάκουστη ή αιφνιδιαστική. Σίγουρα πάντως, εξαιτίας της, το αίσιο τέλος τού να φύγει από την έκθεση ο επισκέπτης έχοντας αποκομίσει λίγη ευφροσύνη ερχόταν μόνο ως αποτέλεσμα μιας εργώδους (από την πλευρά του αγνού θεατή) εσωτερικής διεργασίας, η οποία προϋπέθετε πολύ προσεκτική παρακολούθηση της έκθεσης.



Ποιος όμως διατίθεται σήμερα να θέσει τον εαυτό του σε τόσο επίμοχθες λειτουργίες; Ειδικά όταν απέναντί του στέκεται κάτι τόσο «τραχύ»; Η απάντηση είναι ότι τελικά, μάλλον όλοι προτιμούν κάτι πιο «στιλπνό», πιο χαριτωμένο και πιο «fast track».



Όμως, το ότι ο αγνός θεατής ίσως προτιμά τέτοιες ποιότητες από μια εικαστική έκθεση, δεν σημαίνει ότι εάν κάποιος, ως επιμελητής, του τις προσφέρει, θα είχε επιτύχει καλύτερο αποτέλεσμα από καλλιτεχνικής απόψεως.



Οι τρεις επιμελητές του ΑΝΤΙ, ο Poka-Yio, η Stefanie Hessler και ο Κωστής Σταφυλάκης, στο κείμενο που συνυπογράφουν στον κατάλογο της έκθεσης, περιλαμβάνουν μια παράγραφο που έχει τίτλο «Η "αλήθεια" του ΑΝΤΙ» και αυτή κλείνει με την ακόλουθη συνταρακτική φράση: «Ο μηχανισμός της έκθεσης μετατρέπεται σε καθαρτήριο χωρίς κάθαρση». Με άλλα λόγια η έκθεση με τον τρόπο που είναι στημένη υποβάλλει την ιδέα στον θεατή ότι το δράμα που βιώνει δεν θα έχει λύση. Τον προτρέπει επίσης να συμβιβαστεί με αυτή την ιδέα. Η κάθαρση, δηλαδή, να προκύψει όχι από μια λύση του δράματος, αλλά από τον συμβιβασμό με την ιδέα ότι το δράμα δεν θα αποκτήσει λύση.



Ποιος όμως είναι έτοιμος να αποδεχτεί κάτι τέτοιο για τον εαυτό του; Όλοι ελπίζουν ότι στο τέλος θα ζήσουν οι υπόλοιποι καλά κι αυτοί καλύτερα. Εξ ου και τα τόσα «μπλιάχ» όταν (και όποτε) βρίσκονται ενώπιον μιας τόσο «μαύρης» πιθανότητας συμβιβασμού με το άλυτο. Ωστόσο, η θέση των επιμελητών ήταν εξαρχής σαφής και δεδηλωμένη: βρισκόμαστε στη φάση που, μετά από δέκα χρόνια, η χώρα βγαίνει από την (π.χ. οικονομική) κρίση, αλλά όχι οι πολίτες της.



Το δεύτερο σημείο που υπογράμμιζαν ήταν ότι η Μπιενάλε της Αθήνας είναι η μοναδική παγκοσμίως που κάθε νέα διοργάνωσή της συνδέεται νοηματικά (αφηγηματικά και δομικά επίσης) με την προηγούμενη. Κι έτσι μπορεί κάποιος να αναζητήσει και να βρει τον μίτο που τις ενώνει και να ακολουθήσει την συνάρθρωσή τους, με όφελος να οδηγηθεί σε πιο μακροσκοπικά συμπεράσματα. Και αυτά θα ήταν σχετικά με τον τρόπο που οι εικαστικές τέχνες καταγράφουν και ερμηνεύουν το βαρύ μενού των πολιτικών και κοινωνικών καταστάσεων εντός της επικράτειας και παγκοσμίως.



Ένα σταθερό δομικό στοιχείο από διοργάνωση σε διοργάνωση είναι η σημασία που αποκτά για το επιμελητικό έργο η επιλογή του χώρου στον οποίο γίνεται η εκάστοτε έκθεση. Ξεκίνησε το 2007, (τότε που τα κονδύλια ήταν σαφώς πιο παχιά), με την κατασκευή ενός «λαβυρίνθου» στην Τεχνόπολη, στο Γκάζι, ειδικά σχεδιασμένο για τις εκθεσιακές ανάγκες του «Destroy Athens».

Προχώρησε στην Μπιενάλε με τον τίτλο «Παράδεισος», σε διάφορα σημεία (μεταξύ των οποίων και μια παιδική χαρά) στη «Ριβιέρα» του Παλαιού Φαλήρου. Το 2011 έφτασε να είναι ανάβαση του Γολγοθά της μαύρης αλήθειας, στον εξαιρετικό «Μονόδρομο» στο κτίριο της Διπλαρείου Σχολής. Ενώ, γνώρισε μια πολύ σπουδαία κορύφωση το 2013 με την «Αγορά» (που ωστόσο πρέπει να είναι η Μπιενάλε που μισήθηκε όσο καμία άλλη από τις 6 που έχουν γίνει μέχρι τώρα). Σε κείνη τη διοργάνωση, το «ξεκοιλιασμένο» κτίριο του Χρηματιστηρίου, στην οδό Σοφοκλέους, που υψωνόταν ως αλληγορία της κατάρρευσης της κρατικοδίαιτης οικονομίας, προκαλούσε τα έργα τέχνης, που εκτίθονταν ή δημιουργούνταν εντός του, να αναμετρηθούν μαζί του. Αλλά, για να συντριβούν τελικά.

Ας σημειωθεί επί τη ευκαιρία ότι η έκθεση «Αγορά» και η συλλογικού τύπου επιμέλειά της είχε ένα σπουδαίο αντίκτυπο στο χώρο των εικαστικών (κι ας κακοαγαπήθηκε από το κοινό) και επιπλέον, ήταν εκείνη που διαμόρφωσε την ιδέα της διεξαγωγής ενός σκέλους της documenta 14 στην Αθήνα.



Στη συνέχεια, το Μπάγκειον –ως εστί και ευρίσκεται, αλά παράγκα του Καραγκιόζη– φιλοξένησε την «Ομόνοια», στην οποία φάνηκε αρκετά καθαρά (μεταξύ άλλων) ότι στο πλαίσιο που διαμορφώνει η οικονομική κρίση, σε συνεργασία με τον έτσι κι αλλιώς ξέφραγο ατομικισμό, είναι σχεδόν αδύνατη η σύσταση ισχυρών συλλογικοτήτων. Και αυτό θα μπορούσε να σταθεί ως μια ερμηνεία τού γιατί δεν συσπειρώνεται ο κόσμος γύρω από ένα στέρεο κοινό αίτημα (πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό κλπ).



Γενικά, το «μοτίβο» που μοιάζει να επαναλαμβάνεται σταθερά από τη μια Μπιενάλε στην άλλη είναι ότι ο χώρος διεξαγωγής της που επιλέγεται δεν είναι ουδέτερος ούτε «ευνοεί», με συμβατικά κριτήρια, την παρουσίαση του έργου (όπως θα το έκανε π.χ. η συνθήκη μιας αίθουσας τέχνης του τύπου «λευκός κύβος»). Αντίθετα, ο χώρος απαιτεί επιμόνως (ίσως και βίαια) να συνεκτιμηθεί κατά την πρόσληψη των έργων και να αξιολογηθεί ως συμπαραγωγός νοήματος.



Ένα (συγκινητικό) παράδειγμα τέτοιας δυναμικής μεταξύ εκθεσιακού χώρου και εκθέματος ήταν το δωμάτιο στον 4ο όροφο του κτιρίου ΤΤΤ που φιλοξενούσε το έργο «one2one» του Ηλία Παπαηλιάκη, (για το οποίο μπορεί κάποιος να ανατρέξει στην εκτενή αναφορά της LiFO σε αυτό, κατά την πρώτη παρουσίασή του στην γκαλερί Elika, το 2016). Το μικρών διαστάσεων αυτό έργο, τοποθετημένο μέσα σε έναν –άλλοτε πολυτελή– χώρο γραφείου μεγάλου δημόσιου οργανισμού (του τότε ΟΤΕ), κατακτά έναν άλλο όγκο. Γιατί μοιάζει σαν να «διαχέεται» και να καταλαμβάνει το δωμάτιο, επιβάλλοντας τη δική του ασφυκτική κατάκοπη σιωπή.

Ο χώρος, απ' την άλλη, με τη λεκιασμένη μοκέτα, τον ψυχρό φωτισμό, τους λερωμένους τοίχους και γενικότερα με το «ξεχαρβάλωμά» του σε σχέση με αυτό για το οποίο αρχικά είχε δημιουργηθεί –εξαιτίας της παρακμής του, λόγω «σκουπιδοποίησης» του– φαντάζει πια σαν ο τόπος συντέλεσης όσων εξιστορεί το έργο.



Έτσι, έργο και χώρος καταλήγουν να συνιστούν μαζί ένα αρμονικό όλον, το οποίο ήταν τόσο ισχυρό που θα είναι πια δύσκολο στο μέλλον να ατενίζει κάποιος το ένα σκέλος του, χωρίς να φέρει στον νου του και το άλλο.



Κι αν τα τέσσερα κτίρια στα οποία απλώθηκε η Μπιενάλε γίνονταν σύμμαχοι των εκτιθέμενων έργων, ταυτόχρονα ήταν και «αντίμαχοι» των επισκεπτών, επειδή δεν περνούσε ούτε δευτερόλεπτο χωρίς να τους θυμίζουν ότι βρισκόταν σε ένα «καθαρτήριο χωρίς κάθαρση». Ακόμα και οι υποχρεωτικές ενημερωτικές πινακίδες ότι για λόγους ασφαλείας ο χώρος παρακολουθείται από κάμερα, με τον τρόπο και τη συχνότητα που είχαν τοποθετηθεί, συνεισέφεραν στη δημιουργία αυτού του δυσάρεστου αισθήματος.



Σε αυτήν τη δυσκολία, θα έπρεπε να προσθέσουμε την αίσθηση ότι πολλά έργα ήταν «ανατριχιαστικά», επειδή είχαν ως αντικείμενο τον επαναπροσδιορισμό της «ανθρωπινότητας». Κάτι που γινόταν μέσα από το πρίσμα της ρευστότητας στη διαφορά των φύλων, καθώς και μέσα από το πρίσμα των επεμβάσεων στο σώμα, που αποσκοπούν στην τεχνητή επέκταση των δυνάμεων και των αντοχών του και ως εκ τούτου οδηγούν προς το μετα-ανθρώπινο και το τρανς-ανθρώπινο.



Κι έτσι το «μπλιάχ» του αγνού θεατή κατά την έξοδό του από την έκθεση γίνεται κάπως πιο κατανοητό. Ωστόσο, παραμένει και άδικο, διότι αποκρύπτει από τον ίδιο που το εκφράζει το σπουδαίο επίτευγμα της έκθεσης, ως ένα όλον ερεθισμάτων, το οποίο επίτευγμα ήταν να αποδώσει πράγματι αυτή τη νέα συνθήκη που θέλει τη χώρα να βγαίνει μεν από την κρίση, χωρίς όμως να βγαίνουν και οι πολίτες της.



Γιατί όλα αυτά τα έργα –τα ετερόκλητα, τα ανατριχιαστικά, τα λυπημένα, τα απεγνωσμένα, τα υπομανιακά, τα σκοτεινά, τα εικονοκλαστικά, τα εκβιαστικά, τα προκλητικά, που διεκδικούν τη θέση τους, χωρίς όμως να είναι ποτέ σε θέση να γνωρίζουν αν την έχουν εξασφαλίσει μέσα στην τραχύτητα του περιβάλλοντος όπου εκτίθενται και στην τραχύτητα της πολυφωνίας που όλα μαζί παράγουν– θυμίζουν μια τεράστια κινηματογραφική επιτυχία στο είδος της επιστημονικής φαντασίας, από το μακρινό 1990, με πρωταγωνιστή τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ: την «Ολική Επαναφορά», σε σκηνοθεσία του Πολ Βερχόφεν (της οποίας υπήρξε ριμέικ το 2012) .

Εύα Παπαμαργαρίτη, But for Now All i Can Promise is That Things Will Become Weirder, 12', βίντεο υψηλής ανάλυσης. Ευγενική παραχώρηση της καλλιτέχνιδος.