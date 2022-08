Η μουστάρδα εξαφανίστηκε από τα γαλλικά σούπερ μάρκετ

ΑΠΟΔΙΔΟΥΝ ΟΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ;

Συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 4% μόνο ασήμαντη δεν είναι, αλλά είναι καλύτερη από συρρίκνωση 6-8% και πολύ καλύτερη από 12-15%.

Διεθνείς σχολιαστές τον Μάρτιο ανέμεναν συρρίκνωση του ρωσικού ΑΕΠ κατά 15%, τη μεγαλύτερη από την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης πριν από 30 χρόνια. Κατόπιν, Ρώσοι αξιωματούχοι οικονομολόγοι εκτιμούσαν ότι θα συρρικνωθεί κατά 10%, και πιο πρόσφατα το ΔΝΤ έκανε λόγο για πτώση κατά 6% το 2022.

Σύμφωνα με έγγραφο του ρωσικού υπουργείου Οικονομικών, που είδε το Reuters στα μέσα του Αυγούστου, οι Ρώσοι αναμένουν ότι το ΑΕΠ θα συρρικνωθεί «μόνο» κατά 4,2% φέτος και το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα θα μειωθεί κατά 2,8%.

Ακόμη πιο αισιόδοξες είναι οι τρέχουσες εκτιμήσεις, όπως δήλωσε τη Δευτέρα ο πρώτος αντιπρόεδρος Αντρέι Μπελούσοφ, βάσει των οποίων το ΑΕΠ της Ρωσίας θα συρρικνωθεί κατά «λίγο περισσότερο από 2%» το 2022 και «όχι περισσότερο από 1%» το 2023.

«Ο αντίκτυπος των κυρώσεων στη ρωσική οικονομία είναι πολύ άνισος. Σε ορισμένους τομείς ήταν καταστροφικές, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία. Ο πετρελαϊκός τομέας είναι σχετικά αλώβητος προς το παρόν», δήλωσε ο Janis Kluge, ανώτερο στέλεχος στο Γερμανικό Ινστιτούτο Διεθνών Υποθέσεων και Ασφάλειας. Σύμφωνα με τον Γερμανό οικονομολόγο, η Ρωσία συντάσσει τον επόμενο προϋπολογισμό στη βάση μια ετήσιας συρρίκνωσης του ΑΕΠ κατά 4%.

Τούτων και άλλων δοθέντων, ο Economist αναρωτήθηκε πρόσφατα αν αποδίδουν οι κυρώσεις στη Ρωσία («Are sanctions on Russia working?», 27 Αυγούστου 2022), συμπεραίνοντας ότι έχουν πολλές ατέλειες.

Η κοινή διαπίστωση είναι ότι βραχυπρόθεσμα οι κυρώσεις δεν επέφεραν ζωτικό πλήγμα στη ρωσική οικονομία, όπως αναμενόταν. Απεναντίας, το μεν ρούβλι έχει σταθεροποιηθεί και η σχέση του με το δολάριο είναι η καλύτερη από το 2018 (1 δολάριο = 61,75 ρούβλια, σήμερα), οι δε εξαγωγές εκτιμώνται από τους Ρώσους ότι θα φθάσουν στα 337,5 δισ. δολάρια τη φετινή χρονιά, ήτοι θα είναι αυξημένες κατά 38% σε σχέση με το 2021.

Το αν θα προκαλέσουν μεγάλο πλήγμα, μένει να αποδειχτεί και εν πάση περιπτώσει αυτό θα συμβεί μόνον μεσο-μακροπρόθεσμα, σε ορίζοντα 3 έως 5 ετών, διότι οι επιπτώσεις ορισμένων κυρώσεων, όπως ο τεχνολογικός αποκλεισμός, παρουσιάζουν σημαντική «χρονική υστέρηση», σύμφωνα με τον Economist.

Ο Economist επισημαίνει ότι η μεγαλύτερη αδυναμία των κυρώσεων είναι ότι το πλήρες ή μερικό εμπάργκο δεν επιβάλλεται από περισσότερες από 100 χώρες που αντιπροσωπεύουν το 40% του παγκόσμιου ΑΕΠ: «Μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία προσαρμόζεται καλά σε σοκ και ευκαιρίες, ιδίως όταν οι περισσότερες χώρες δεν έχουν καμία επιθυμία να επιβάλουν τη δυτική πολιτική».

Πηγή: Economist, Reuters

• • •

ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΞΟΡΚΙΣΜΩΝ

Η αυτοαπακαλούμενη «Εκκλησία των Εθνών» πραγματοποίησε τελετές εξορκισμού στην οδό Αριστοτέλους, στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων σε κατοίκους και στο δημοτικό συμβούλιο.

Μπορεί στη χώρα μας το φαινόμενο να είναι περιορισμένο, ωστόσο αλλού φαίνεται ότι έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις.

Η ρωσική εκκλησία ανάρτησε την Πέμπτη στην ιστοσελίδα του Πατριαρχείου Μόσχας ένα σχέδιο κανόνων για τη ρύθμιση της πρακτικής του εξορκισμού προς διαβούλευση.

Το σχέδιο προβλέπει ότι μόνον ιερείς θα μπορούν να εξορκίζουν (δηλαδή θα αποτελεί μονοπώλιο της εκκλησίας), και ο εξορκισμός θα γίνεται «μόνο σε περιπτώσεις δαιμονικής κατοχής» και όχι σε άτομα με ψυχικές διαταραχές ή ασθένειες ή σε όσους «προσποιούνται κατοχή».

Η εκκλησία επεξεργάστηκε το σχέδιο σχεδόν επί μια τριετία, η δε αναγκαιότητα επιβολής ρυθμίσεων εξηγείται από το γεγονός ότι ενίοτε άρρωστοι υποβάλλονται σε ταπείνωση ή ψυχολογική βία κατά τη διάρκεια μαζικών εξορκισμών.

Την προηγούμενη δεκαετία αναφέρθηκαν τουλάχιστον δύο θάνατοι σχετιζόμενοι με εξορκισμούς. Ένα 9χρονο αγόρι φιμώθηκε, μαστιγώθηκε και πνίγηκε θανάσιμα κατά τη διάρκεια τελετής το 2019, και μια 25χρονη πέθανε το 2011, όταν οι γονείς της προσπάθησαν να την εξορκίσουν.

Πηγή: RT

• • •

ΔΙΧΩΣ ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ ΠΩΣ ΝΑ ΦΑΣ;

Η μουστάρδα εξαφανίστηκε από τα γαλλικά σούπερ μάρκετ, και η γαλλική γαστρονομία αισθάνεται πληγωμένη, δίχως το τρίτο απαραίτητο προϊόν στο τραπέζι μετά το αλάτι και το πιπέρι.

Ανήσυχος, επίσης, είναι ένας ακμαίος κλάδος της οικονομίας, δεδομένου ότι η Γαλλία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός και εξαγωγέας μουστάρδας στον κόσμο.

Φαίνεται πως η κλιματική αλλαγή έβαλε το χέρι της. Η Γαλλία εισάγει το 80% της πρώτης ύλης της από τον Καναδά, όπου η τελευταία ξηρασία κατέστρεψε τις καλλιέργειες της Brassica juncea (κράμβη η βουρλοειδής) και της Brassica nigra (κράμβη η μαύρη), αντιστοίχως γνωστές ως καφέ και μαύρη μουστάρδα.

Οι κλιματικές συνθήκες έχουν επιδεινωθεί τις τελευταίες εβδομάδες στον Καναδά και δεν ευνοούν την καλλιέργεια των σπόρων μουστάρδας. Το επίπεδο υγρασίας του εδάφους είναι χαμηλότερο από το 2021, χρονιά στην οποία παρήχθησαν περίπου 50.000 τόνοι μετά από πτώση σχεδόν 50% σε διάστημα ενός έτους — η χαμηλότερη παραγωγή εδώ και περίπου μισό αιώνα.

Η καναδική παραγωγή είναι περιζήτητη λόγω της ποιότητάς της. Οι περισσότερες καναδικές εξαγωγές κατευθύνονται προς τις ΗΠΑ, αλλά η Ευρώπη είναι επίσης μεγάλος αγοραστής, ιδίως η Γαλλία, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα λόγω τόσο των ελλείψεων από τον Καναδά όσο και των ζημιών στην εθνική συγκομιδή από την ξηρασία, σύμφωνα με την εταιρεία Gro Intelligence.

Πηγή: Le Monde, BFM Business

• • •

ΜΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΠΕΘΑΙΝΕΙ

Ένας ιθαγενής, γνωστός ως «Ο άνθρωπος της τρύπας» (indio do buraco), πέθανε στη Βραζιλία. Ουδέποτε ήρθε σε επικοινωνία με άλλους ανθρώπους, ήταν το τελευταίο μέλος της φυλής του, και μαζί του πέθανε η γλώσσα και η κουλτούρα της.

Παρομοίως, στις 7 Οκτωβρίου 1992, ένας ηλικιωμένος άνδρας, ονόματι Tevfik Esenç, πέθανε στην Τουρκία, και μαζί του πέθανε και η γλώσσα Ubykh, την οποία κάποτε μιλούσαν 50.000 άνθρωποι στο βορειοδυτικό Καύκασο που εκδιώχθηκαν το 1864 στην Τουρκία.

Αντίθετα, όμως, με τον «άνθρωπο της τρύπας», η γλώσσα και η κουλτούρα των Ubykh δεν χάθηκε πλήρως, χάρη στον Ούγγρο γλωσσολόγο, Julius von Mészáros, που επισκέφθηκε την Τουρκία το 1930 και θεμελίωσε τη γλωσσολογία των Ubykh.

Ο Γάλλος καθηγητής, Ζώρζ Ντυμεζίλ, επισκέφθηκε επίσης την Τουρκία το 1930 και θα αναδεικνυόταν στον πιο διάσημο γλωσσολόγο των Ubykh. Σε συνεργασία με τον Esenç δημοσίευσε μια συλλογή λαϊκών παραμυθιών των Ubykh στα τέλη της δεκαετίας του 1950 και το 1975 μια ολοκληρωμένη περιγραφή της μορφολογίας της γλώσσας.

Ο Esenç πέθανε το 1992 σε ηλικία 88 ετών. Στην επιτύμβια στήλη του από λευκό μάρμαρο έγραψαν, σύμφωνα με την επιθυμία του: «Αυτός είναι ο τάφος του Tevfik Esenç. Ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που μπόρεσε να μιλήσει τη γλώσσα που αποκαλούσαν Ubykh».

Πηγή: Incunabula

• • •

ΚΑΛΟΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΦΛΑΜΙΝΙΑΣ ΟΔΟΥ

Ένα άριστα διατηρημένο τμήμα της ρωμαϊκής Φλαμινίας Οδού (Via Flaminia) αποκαλύφθηκε πρόσφατα σε βάθος 90 εκατοστών, κατά τη διάνοιξη του εδάφους για την εγκατάσταση ενός νέου αγωγού ύδρευσης στο Ριάνο του μητροπολιτικού δήμου της Ρώμης.

Κατασκευασμένη από τον Γάιο Φλαμίνιο και βελτιωμένη από τους επόμενους αυτοκράτορες, η Φλαμινία Οδός ξεκινούσε από τα βόρεια της Ρώμης, περνούσε πάνω από τα Απέννινα Όρη και κατέληγε στην ακτή της Αδριατικής Θάλασσας.

• • •

ΕΝΑ ΑΓΕΡΑΣΤΟ ΑΛΜΠΟΥΜ

Τέτοιες μέρες πριν από 55 χρόνια, το «Sgt. Pepper» των Μπητλς, που είχε κυκλοφορήσει λίγες βδομάδες νωρίτερα, τον Μάιο του 1967, ήταν στις δόξες του.

Σήμερα, παραμένει αγέραστο.

Η νοσταλγία δεν μπορεί να εξηγήσει τη φρεσκάδα του: «Είναι τώρα δυνατόν να δούμε το 'Sgt. Pepper' σαν τη σφραγίδα μιας εποχής –– από τα μέσα του '60 μέχρι τα μέσα του '70, όταν η ποπ είχε να κάνει πολύ με την καλή μουσική –– στην οποία παρήχθη μια μουσική από τις πιο βαθειές και προκλητικές και συγχρόνως από τις δημοφιλέστερες και εμπορικά πετυχημένες. Τούτη η δεκαετής αποθέωση του ροκ και της σόουλ υπήρξε το αποτέλεσμα μιας μοναδικής σύγκλισης κουλτούρας, εμπορίου, και τεχνολογίας...» (Jonathan Gould, “Why the Beatles’ ‘Sgt. Pepper’ hasn’t shown signs of aging”, The New Yorker, 26.06.2017)