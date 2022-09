Πληρωμές σε ρούβλια και γουάν

ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗ ΦΩΤΙΑ

«Οποιαδήποτε στρατιωτική δύναμη πυρός που κατευθύνεται προς ή από την εγκατάσταση θα ισοδυναμούσε με παιχνίδι με τη φωτιά, με δυνητικά καταστροφικές συνέπειες», αναφέρει η έκθεση του επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), Ραφαέλ Γκρόσι, που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα.

Ο ΔΟΑΕ επισημαίνει ότι «υπάρχει επείγουσα ανάγκη λήψης προσωρινών μέτρων για την αποτροπή πυρηνικού ατυχήματος, που «μπορεί να επιτευχθεί με την άμεση εγκαθίδρυση μιας ζώνης προστασίας της πυρηνικής ασφάλειας και της ασφάλειας» στο πυρηνικό εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής στη Ζαπορίζια.

Μένοντας έξω από τις πολιτικές αντιπαραθέσεις, η έκθεση δεν αποδίδει ευθύνες για τους βομβαρδισμούς στο εργοστάσιο. Ωστόσο, σημειώνει ότι σε αρκετές περιπτώσεις, το εργοστάσιο έχασε, πλήρως ή εν μέρει, την παροχή ενέργειας εκτός του εργοστασίου λόγω στρατιωτικής δραστηριότητας στην περιοχή.

Επιπλέον, ο ΔΟΑΕ προειδοποιεί ότι το ουκρανικό προσωπικό, που λειτουργεί το εργοστάσιο υπό ρωσική στρατιωτική κατοχή, «εργάζεται υπό απίστευτη πίεση», και τα πρόσφατα περιστατικά αύξησαν «το άγχος και την πίεση» — μη βιώσιμη κατάσταση που «θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυξημένα ανθρώπινα λάθη με επιπτώσεις στην πυρηνική ασφάλεια».

Στο χθεσινοβραδινό του διάγγελμα, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επαίνεσε συγκρατημένα την έκθεση, εξήρε τις «σαφείς αναφορές» της στην παρουσία ρωσικών στρατευμάτων και στρατιωτικού εξοπλισμού στο εργοστάσιο, και προέτρεψε τον οργανισμό να υποστηρίξει ρητά την πρόταση του Κιέβου ότι οι ρωσικές δυνάμεις πρέπει να αποσυρθούν από τις εγκαταστάσεις και τα περίχωρα.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους σχετικά με τη δημιουργία αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης, ο πρεσβευτής της Ρωσίας στον ΟΗΕ, Βασίλι Νεμπένζια, δήλωσε χθες ότι η πρόταση «δεν είναι σοβαρή». «Οι Ουκρανοί θα παρέμβουν αμέσως και θα καταστρέψουν το όλο πράγμα. Εμείς υπερασπίζουμε, προστατεύουμε τον σταθμό», δήλωσε. «Στην πραγματικότητα, δεν είναι στρατιωτικοποιημένος. Δεν υπάρχει κανένας εξοπλισμός στον σταθμό», διευκρινίζοντας ότι οι μόνοι Ρώσοι που βρίσκονται εκεί φυλάνε το εργοαστάσιο.

Η Ρωσία ζήτησε από τον ΔΟΑΕ «διευκρινίσεις» για ορισμένα σημεία της έκθεσης, διότι «περιέχει πολλά ερωτηματικά», δήλωσε σήμερα ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, στο ρωσικό πρακτορείο Interfax.

«Δεν μπορώ να αποφασίσω κάτι τέτοιο», δήλωσε ο Γκρόσι στο CNN σχετικά με το ποιος βομβαρδίζει τις εγκαταστάσεις. «Δεν έχουμε τα μέσα για να το κάνουμε. Όπως ξέρετε, θα έπρεπε να εξετάζονται ή να παρακολουθούνται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή και σε όλη την έκτασή της, κάτι που όχι μόνο είναι πέρα από την εντολή του ΔΟΑΕ, αλλά θα απαιτούσε τεράστιες δυνάμεις».

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΕ ΡΟΥΒΛΙΑ ΚΑΙ ΓΟΥΑΝ

Η ρωσική Gazprom ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι θα μεταφέρει το συμβόλαιό της με την China National Petroleum Co για την προμήθεια φυσικού αερίου στην Κίνα σε ρούβλια και γουάν από ευρώ, καθώς το Κρεμλίνο εντείνει τις προσπάθειες να μεταφέρει το εμπόριο από τα νομίσματα που θεωρεί «μη φιλικά».

Η πληρωμή θα γίνεται κατά 50% σε ρούβλια και κατά 50% σε γουάν, με άμεση ισχύ, αλλά η Gazprom δεν παρέσχε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την απόφαση.

Τη στροφή στα εθνικά νομίσματα για τη διενέργεια αμοιβαίων διακανονισμών, είχε προαναγγείλει η Ινδή πρόεδρος των BRICS, Πουρνίμα Ανάντ.

Η Ρωσία υπέγραψε παράταση ύψους 37,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη συμφωνία της για την προμήθεια φυσικού αερίου στην Κίνα τις παραμονές της εισβολής στην Ουκρανία, το οποίο μεταφέρεται στην Κίνα από τα τέλη του 2019, μέσω του αγωγού Power of Siberia μήκους 3.000 χιλιομέτρων.

Οι μεγαλύτερες ενεργειακές εταιρείες της Κίνας, συμπεριλαμβανομένων των Sinopec και PetroChina Co, έχουν πουλήσει υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) στις ευρωπαϊκές χώρες, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg. Ακόμη και μικροί κινέζοι εισαγωγείς φυσικού αερίου, όπως η ENN Energy Holdings και η JOVO Group, έχουν προσφερθεί να πουλήσουν το φυσικό τους αέριο.

ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΙΣΙΝΕΣ ΘΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Περίπου τριάντα δημόσιες πισίνες έχουν κλείσει από τη Δευτέρα στη Γαλλία λόγω των τιμών της ενέργειας

Οι πισίνες, οι οποίες συχνά θερμαίνονται με αέριο, είναι πολύ ενεργοβόρες. Η διαχειρίστρια εταιρεία, Vert Marine, δήλωσε ότι δεν μπορεί πλέον να ανταπεξέλθει στην αύξηση των τιμών της ενέργειας και ότι δεν θέλει να τριπλασιάσει τις τιμές της.

Ως εκ τούτου, η εταιρεία, που απασχολεί 2.000 υπαλλήλους, κάλεσε τις αρχές να λάβουν τις αναγκαίες αποφάσεις για την επιστροφή σε ανεκτά ενεργειακά κόστη, ώστε να καταστεί δυνατή η εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας, πρωτίστως η διδασκαλία της κολύμβησης.

Πολλές εταιρείες που διαχειρίζονται πισίνες και παγοδρόμια σχεδιάζουν να τα κλείσουν αυτόν τον χειμώνα.

Η Γαλλική Ομοσπονδία Κολύμβησης και η Εθνική Ένωση Φυσικής Αγωγής ζήτησαν την άμεση επαναλειτουργία των κολυμβητηρίων, επισημαίνοντας ότι μετά τους περιορισμούς της covid «το κοινωνικό κόστος του κλεισίματος των κολυμβητηρίων είναι εξαιρετικά βαρύ για μια γενιά 800.000 μαθητών που δεν έμαθαν κολύμπι το 2020 και το 2021».

ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΟΠΛΙΣΜΟ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Ρωσία και Ουκρανία εμπλέκονται σε συνεχείς μάχες πυροβολικού που τις αναγκάζουν να αναζητούν νέες πηγές ανεφοδιασμού. Η Ρωσία φέρεται να αγοράζει πυρομαχικά από τη Βόρεια Κορέα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από το Ιράν, ενώ η Ουκρανία βρίσκει προμήθειες για τα όπλα της σοβιετικής εποχής από το Πακιστάν.

Η Ρωσία αγοράζει εκατομμύρια βλήματα πυροβολικού και ρουκέτες από τη Βόρεια Κορέα, σύμφωνα με αποχαρακτηρισμένες πληροφορίες των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών. Παράλληλα, αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι «ρωσικά μεταγωγικά αεροσκάφη παρέλαβαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε αεροδρόμιο στο Ιράν και τα μετέφεραν στη Ρωσία για αρκετές ημέρες τον Αύγουστο». Ωστόσο, καμία εικόνα δεν έχει ακόμη δείξει αυτούς τους δρόνους σε δράση πάνω από το ουκρανικό έδαφος, πιθανόν διότι παρουσίασαν «πολλές αστοχίες», τις οποίες οι Ρώσοι προσπαθούν να διορθώσουν.

Ο ρωσικός στρατός δεν είναι ο μόνος που προμηθεύεται ξένο στρατιωτικό υλικό. Σύμφωνα με έγγραφα που δημοσίευσε η ουκρανική ιστοσελίδα Armes UA στις 30 Αυγούστου, η οποία παρακολουθεί τα όπλα που χρησιμοποιούνται από τους εμπολέμους, οι ουκρανικές δυνάμεις εκτοξεύουν πλέον οβίδες πακιστανικής κατασκευής εναντίον των Ρώσων. Φωτογραφίες και βίντεο, που ελήφθησαν από τη γραμμή του μετώπου και αναρτήθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα, δείχνουν Ουκρανούς στρατιώτες να χειρίζονται βλήματα των 122 χιλιοστών με την ένδειξη Pakistan Ordnance Factories (POF), η οποία είναι η κύρια κατασκευάστρια εταιρεία όπλων στο Ισλαμαμπάντ.

ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΤΕΡΡΕΥΣΕ ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ

Πρέπει να είναι παγκόσμιο ρεκόρ.

Μόλις έκοψαν την κορδέλα των εγκαινίων της, μια γέφυρα κατέρρευσε στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

