Παιδιά μεταφέρθηκαν βίαια στη Ρωσία

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ Η ΤΙΜΗ ΠΛΑΦΟΝ ΣΤΟ ΑΕΡΙΟ

Μεταξύ άλλων μέτρων, η Κομισιόν προτείνει την επιβολή πλαφόν στην τιμή του ρωσικού φυσικού αερίου, δήλωσε χθες η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η επιβολή πλαφόν, όμως, προσκρούει στην αντίσταση της Γερμανίας και άλλων χωρών, όπως η Τσεχία που αντέδρασε έντονα. «Παραμένουμε επιφυλακτικοί όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν ένα ανώτατο όριο τιμών φυσικού αερίου, αλλά είμαστε γενικά έτοιμοι για συνομιλίες στο ευρωπαϊκό πλαίσιο», δήλωσε εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Οικονομίας.

Βασική ανησυχία στο Βερολίνο είναι ότι η επιβολή πλαφόν θα προκαλούσε πιθανώς αντίποινα από τη Μόσχα, κυρίως με πλήρη διακοπή της παροχής φυσικού αερίου προς την ΕΕ — σενάριο που το Βερολίνο φοβάται ότι θα έπληττε ιδιαίτερα χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, όπως η Τσεχία, η Σλοβακία και η Ρουμανία, οι οποίες προμηθεύονται ρωσικό αέριο από αγωγό μέσω της Ουκρανίας ή του νότιου αγωγού TurkStream.

Άλλωστε, ο Βλαντιμίρ Πούτιν απείλησε να κόψει όλες τις προμήθειες ενέργειας, εάν επιβληθεί πλαφόν στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

Υπ’ αυτό το πρίσμα, η επιβολή τιμής πλαφόν στερείται νοήματος, αφού θα επιβληθεί σε ανύπαρκτες ποσότητες των οποίων εξ ορισμού οι τιμές είναι μηδενικές.

Πηγή: Politico

• • •

ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΒΙΑΙΑ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ

Υπάρχουν «αξιόπιστες κατηγορίες» για βίαιη μεταφορά ασυνόδευτων παιδιών από την Ουκρανία στη Ρωσία, δήλωσε την Τετάρτη η αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ilze Brands Kehris, εκφράζοντας την ανησυχία της για πιθανή υιοθεσία τους από ρωσικές οικογένειες.

«Μας ανησυχεί το γεγονός ότι οι ρωσικές αρχές έχουν υιοθετήσει μια απλουστευμένη διαδικασία για τη χορήγηση της ρωσικής ιθαγένειας σε παιδιά που δεν βρίσκονται υπό την επιμέλεια των γονέων τους, και ότι τα παιδιά αυτά είναι επιλέξιμα για υιοθεσία από ρωσικές οικογένειες», είπε η Kehris στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τον αναγκαστικό εκτοπισμό στην Ουκρανία. Πρόσθεσε, επίσης, ότι το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, του οποίου είναι μέλος, ήταν σε θέση να «επιβεβαιώσει» ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις είχαν δημιουργήσει κέντρα «διαλογής», μια μορφή ελέγχου ασφαλείας και συλλογής προσωπικών και βιομετρικών δεδομένων.

«Ανησυχούμε για το γεγονός ότι οι έλεγχοι αυτοί και οι επακόλουθες συλλήψεις πραγματοποιούνται εκτός οποιουδήποτε νομικού πλαισίου και δεν σέβονται τις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας», δήλωσε, και πρόσθεσε «ιδιαίτερα για τον κίνδυνο σεξουαλικής κακοποίησης γυναικών και κοριτσιών κατά τη διάρκεια αυτών των διαδικασιών διαλογής».

Οι ΗΠΑ κατηγόρησαν την Τετάρτη ευθέως το γραφείο του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν ότι οργάνωσε άμεσα την αναγκαστική μετακίνηση χιλιάδων Ουκρανών στη Ρωσία, και αρκετά μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, εξέφρασαν την ανησυχία τους για τις αναφορές περί αναγκαστικών εκτοπίσεων.

Από τη μεριά του, ο Ρώσος πρέσβης στον ΟΗΕ, Βασίλι Νεμπένζια, απέρριψε όλες αυτές τις «αβάσιμες» κατηγορίες ως «μύθο», και υποστήριξε ότι οι Ουκρανοί που πηγαίνουν στη Ρωσία υπόκεινται σε «διαδικασία καταγραφής, όχι σε διαδικασία διαλογής», όπως στην Πολωνία ή σε άλλες χώρες της ΕΕ που δέχονται πρόσφυγες.

Πηγή: Le Monde

Facebook Twitter Η αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ilze Brands Kehris, μιλάει στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, την 7η Σεπτεμβρίου 2022.

• • •

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΤΑ ΡΩΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Οι εισαγωγές της ΕΕ και των ΗΠΑ των κυριότερων προϊόντων βασικών μετάλλων της Ρωσίας, αλουμινίου και νικελίου, κατά τη διάρκεια του Μαρτίου-Ιουνίου αυξήθηκαν έως και 70%, με συνολική αξία 1,9 δισεκ. δολάρια, σύμφωνα με τα επίσημα εμπορικά στοιχεία που συγκέντρωσε το Reuters από τη βάση δεδομένων Comtrade των Ηνωμένων Εθνών.

Αναλυτές δήλωσαν ότι οι ΗΠΑ και η ΕΕ έχουν πάρει το μάθημά τους μετά την τεράστια αναστάτωση στους τομείς των κατασκευών, των αυτοκινήτων και της ενέργειας τις οποίες προκάλεσαν οι κυρώσεις που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ στο ρωσικό αλουμίνιο το 2018, και καταργήθηκαν το επόμενο έτος.

Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων μηνών που ακολούθησαν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η ΕΕ ήταν ο μεγαλύτερος εισαγωγέας ακατέργαστου αλουμινίου από τη Ρωσία, με 13% περισσότερο από την ίδια περίοδο πέρυσι.

Οι αμερικανικές εισαγωγές ρωσικού νικελίου αυξήθηκαν κατά 70% τον Μάρτιο-Ιούνιο, οι δε εισαγωγές νικελίου από τη Ρωσία των τριών μεγαλύτερων προορισμών αυξήθηκαν στο ίδιο διάστημα κατά 17% σε ετήσια βάση.

Παρά ταύτα, 40 παραγωγοί μη σιδηρούχων μετάλλων της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων οι Ευαγγ. Μυτιληναίος, Παν. Λώλος (Βιοχάλκο) και Αντ. Κοντολέων (ΕΒΙΚΕΝ), ζητούν με επιστολή τους προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «επείγουσα δράση της ΕΕ για να αποτραπεί η μόνιμη αποβιομηχάνιση από την εκτίναξη των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου».

«Το 50% της παραγωγικής ικανότητας αλουμινίου και ψευδαργύρου της ΕΕ έχει ήδη τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω της κρίσης ενέργειας, καθώς επίσης γίνονται αισθητές σημαντικές περικοπές στην παραγωγή πυριτίου και σιδηροκραμάτων και πρόσθετες επιπτώσεις στους τομείς του χαλκού και του νικελίου».

Οι παραγωγοί τονίζουν σε δραματικούς τόνους ότι «στον τελευταίο μήνα, αρκετές εταιρείες αναγκάστηκαν να ανακοινώσουν επ' αόριστον κλείσιμο και πολλές άλλες βρίσκονται στο χείλος του γκρεμού ενόψει ενός χειμώνα ζωής ή θανάτου για πολλές επιχειρήσεις. Οι παραγωγοί αντιμετωπίζουν κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου πάνω από δέκα φορές υψηλότερο από πέρυσι, ξεπερνώντας κατά πολύ την τιμή πώλησης των προϊόντων τους».

Πηγή: Reuters, Eurometaux

• • •

ΖΕΛΕΝΣΚΙ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΝ ΣΥΝΟΜΙΛΟΥΝ ΤΟ ΠΡΩΙ ΤΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ

Στο βίντεο, που ανάρτησε η δημοσιογράφος Eleanor Beardsley, ο Μακρόν συνομιλεί με τον Ζελένσκι το πρωί της 24ης Φεβρουαρίου, όταν ξεκαθάρισε το μέγεθος της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

«Εμμανουέλ, είναι πολύ σημαντικό τώρα να μιλήσεις με τον Πούτιν, και πολύ σημαντικό να οργανωθεί μια συμμαχία κατά του πολέμου», ακούγεται να λέει ο Ζελένσκι.

Macron speaks to Zelensky the morning of the invasion. This is the beginning of Zelensky’s transformation from mild-mannered president to war chief. pic.twitter.com/QmShhALAL5