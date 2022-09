Η μηχανοτεχνίτρια Ελισάβετ

ΕΙΝΑΙ Η ΡΩΣΙΑ ΚΡΑΤΟΣ-ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ;

Ερωτηθείς τη Δευτέρα αν η Ρωσία είναι κράτος-χορηγός της τρομοκρατίας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, απάντησε μονολεκτικά με ένα ξερό «όχι».

Την επομένη, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρίν Ζαν-Πιέρ, διευκρίνησε ότι ένας τέτοιος χαρακτηρισμός «δεν θα ήταν ο αποτελεσματικότερος ή ισχυρότερος τρόπος ώστε να θεωρηθεί η Ρωσία υπεύθυνη» για την εισβολή της στην Ουκρανία.

Η εκπρόσωπος Τύπου δήλωσε ότι ο χαρακτηρισμός θα μπορούσε να υπονομεύσει τις προσπάθειες για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, απομακρύνοντας «κρίσιμους ανθρωπιστικούς και εμπορικούς φορείς από τη διευκόλυνση των εξαγωγών τροφίμων που συμβάλλουν στον μετριασμό της παγκόσμιας επισιτιστικής κρίσης και να θέσει σε κίνδυνο τη συμφωνία για το λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας».

Ένας τέτοιος χαρακτηρισμός θα μπορούσε επίσης «να υπονομεύσει τον πρωτοφανή πολυμερή συνασπισμό που ήταν τόσο αποτελεσματικός στο να θέσει τον Πούτιν προ των ευθυνών του, και την ικανότητά μας να υποστηρίξουμε την Ουκρανία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», πρόσθεσε η Ζαν-Πιέρ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απαίτησε στα τέλη Ιουνίου να αναγνωριστεί η Ρωσία ως κράτος-χορηγός της τρομοκρατίας, και ορισμένοι Αμερικανοί βουλευτές υποστηρίζουν έναν τέτοιο προσδιορισμό προκειμένου να αυξηθεί η πίεση στη Μόσχα.

Το Κρεμλίνο δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι οι διμερείς διπλωματικές σχέσεις θα υποστούν σοβαρή ζημιά και θα μπορούσαν ακόμη και να διακοπούν, αν η Ρωσία κηρυχθεί κράτος-χορηγός της τρομοκρατίας.

Μόνο τέσσερις χώρες στον κόσμο έχουν χαρακτηριστεί μέχρι σήμερα από τις ΗΠΑ ως κράτη-χορηγοί της τρομοκρατίας: το Ιράν, η Συρία, η Βόρεια Κορέα και η Κούβα.

Πηγή: The New York Times, Le Monde

• • •

OI ANONYMOUS ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΜΠΟΤΙΛΙΑΡΙΣΜΑ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ

Είναι γνωστό ότι η συλλογικότητα των χάκερς Anonymous κήρυξε πόλεμο στη Ρωσία μετά την εισβολή της στην Ουκρανία. Τον Μάρτιο, μετέδωσαν αντιπολεμικά μηνύματα σε ρωσικές οθόνες, και έστειλαν επίσης εκατομμύρια γραπτά μηνύματα σε Ρώσους πολίτες.

Πρόσφατα, οι χάκερς παραβίασαν την ευρέως χρησιμοποιούμενη εφαρμογή Yandex Taxi, και παρήγγειλαν όλα τα διαθέσιμα ταξί από το ίδιο σημείο, τη λεωφόρο Κουτουζόφσκι, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία στη Μόσχα να παραλύσει επί σχεδόν μία ώρα. Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, η επίθεση διήρκεσε ακριβώς σαράντα λεπτά.

Σημειωτέον, το Yandex Taxi δεν επιτρέπει παραγγελία των διαθέσιμων ταξί σε ένα μέρος. Ένας εκπρόσωπος της εφαρμογής ανέφερε ότι θα βελτιωθούν οι αλγόριθμοι προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε τέτοια επίθεση στο μέλλον.

Πηγή: SciencePost

Someone hacked #YandexTaxi and ordered all available taxis to Kutuzov Prospect in Moscow



Now there is a huge traffic jam with taxis.



It‘s like James Bond movie. pic.twitter.com/IatuAEtA2i — RиssiаnMarкеt (@runews) September 1, 2022

• • •

ΣΥΝΝΕΦΟ ΓΕΝΝΑΕΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑΣ

Ένα σκούρο σύννεφο με φωτοστέφανο, σαν ουράνιο τόξο, εμφανίστηκε και φωτογραφήθηκε στην επαρχία Yunnan της Κίνας τον Αύγουστο.

Η σελίδα της NASA «Astronomy Picture of the Day» στο Facebook αναδημοσίευσε τη φωτογραφία την Τρίτη, και εξήγησε ότι πρόκειται για «ιριδίζον σύννεφο pileus, μια ομάδα από σταγονίδια νερού με ομοιόμορφα παρόμοιο μέγεθος, και έτσι μαζί διαθλούν διαφορετικά χρώματα του ηλιακού φωτός κατά διαφορετικές ποσότητες».

Ωστόσο, πολλοί από όσους σχολίασαν το φαινόμενο δεν πείστηκαν από την εξήγηση της NASA. Κάποιοι υποστήριξαν ότι πρόκειται για «τοξικά χημικά» που ψεκάστηκαν στην ατμόσφαιρα, άλλοι για πείραμα ολογράμματος της κινεζικής κυβέρνησης ή για τεχνητή ουσία που χρησιμοποιείται για να καλύψει προηγμένη στρατιωτική τεχνολογία. Ωστόσο, οι περισσότεροι από όσους υιοθέτησαν μια θεωρία συνωμοσίας ήταν βέβαιοι ότι επρόκειτο για UFO, θεωρώντας μάλιστα ότι υπάρχει κυβερνητική συγκάλυψη.

Ένας από τους λόγους που αναπτύσσονται οι θεωρίες συνωμοσίας είναι ότι πολλοί δεν μπορούν να κατανοήσουν ότι ορισμένα φαινόμενα αναπτύσσονται μόνα τους, δίχως την ανθρώπινη παρέμβαση. Ουσιαστικά πρόκειται για τη βαθειά ριζωμένη πεποίθηση ότι «δεν υπάρχει δημιουργία, δίχως δημιουργό».

Πηγή: Astronomy Picture of the Day

Facebook Twitter Ένα ιριδίζον σύννεφο pileus που εμφανίστηκε στην επαρχία Yunnan της Κίνας τον Αύγουστο.

• • •

ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟΣ ΑΛΚΑΡΑΘ

Ο Κάρλος Αλκαράθ προκρίθηκε στα ημιτελικά του US Open μετά από έναν μαραθώνιο αγώνα διάρκειας 5 ωρών και 15 λεπτών, επικρατώντας με 3-2 σετ (6-3, 6-7, 6-7, 7-5, 6-3) επί του Ιταλού αντιπάλου του Γιανίκ Σίνερ.

Πάντως, το στιγμιότυπο που μάλλον θα αναδειχθεί στο κορυφαίο του τουρνουά ήταν το εκθαμβωτικό χτύπημα του 19χρονου Ισπανού πίσω από την πλάτη, που ξεσήκωσε τους θεατές και τον καταχειροκρότησαν.

You saw it, now hear it. 🦻@carlosalcaraz's shot heard-round-the-world courtesy of US Open Radio 📻 pic.twitter.com/KDHqpyRHTh — US Open Tennis (@usopen) September 8, 2022

• • •

ΤΙ ΧΡΩΣΤΑΜΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Με φλογερούς θαυμαστές και εξίσου ένθερμους επικριτές, πυκνογραμμένο αλλά ευκολοδιάβαστο, συναρπαστικό αλλά αμφιλεγόμενο, το βιβλίο του Ουίλιαμ Μακάσκιλ «Τι χρωστάμε στο μέλλον» (Basic Books, 16 Αυγούστου 2022, σελ. 352) προκάλεσε ήδη ασυνήθιστο θόρυβο στα μέσα ενημέρωσης για έργο ηθικής φιλοσοφίας.

«Ένα σπασικλάκι των δεδομένων που μοιάζει με τη δική μου καρδιά» (Μπιλ Γκέιτς), ο Μακάσκιλ κινείται από τις πανδημίες και την κλιματική αλλαγή μέχρι την τεχνητή γενική νοημοσύνη, επιχειρώντας να απαντήσει στον «υπαρξιακό κίνδυνο» της ανθρώπινης εξαφάνισης, δίχως ωστόσο να γίνεται ζοφερός.

Ο 35χρονος αναπληρωτής καθηγητής φιλοσοφίας στην Οξφόρδη παρέχει μια προοπτική βασισμένη στον ωφελιμισμό — την ηθική θεωρία που αναπτύχθηκε από τον Τζέρεμι Μπένθαμ και τον Τζον Στιούαρτ Μιλ τον 19ο αιώνα— ο οποίος απαιτεί ηθικά να μεγιστοποιούμε την προσδοκώμενη συνολική ευημερία, μετρώντας θετικά την ευτυχία/ηδονή και αρνητικά τον πόνο/λύπη, και προεξοφλώντας την πιθανότητα κάθε κατάστασης.

Υπάρχουμε εδώ και περίπου 300.000 χρόνια. Σήμερα είμαστε περίπου 8 δισεκατομμύρια, κάπου το 15% όσων ανθρώπων έχουν ζήσει ποτέ. Αν η ανθρωπότητα επιβιώσει, έστω και με το ένα δέκατο του σημερινού πληθυσμού, για άλλο ένα εκατομμύριο χρόνια — η μακροζωία ενός τυπικού είδους θηλαστικών — θα είμαστε 8 τρισεκ. περισσότεροι.

Κεντρικό σημείο της ηθικής είναι το να μπαίνουμε στη θέση των άλλων και να αντιμετωπίζουμε τα συμφέροντά τους όπως τα δικά μας. Όταν το κάνουμε αυτό σε πλήρη κλίμακα της ανθρώπινης ιστορίας, το μέλλον στο οποίο ζουν σχεδόν όλοι έρχεται στο προσκήνιο. Ό,τι κάνουμε σήμερα επηρεάζει αυτούς τους μελλοντικούς ανθρώπους με δραματικούς τρόπους: αν θα υπάρχουν και σε τι αριθμό, τι είδους πλανήτη θα κληρονομήσουν, τι είδους ζωή θα ζήσουν. Αυτό που κάνουμε τώρα θα επηρεάσει ανυπολόγιστους αριθμούς μελλοντικών ανθρώπων, και συνεπώς πρέπει να ενεργήσουμε με σύνεση.

Εξ ου η δεσπόζουσα ιδέα του βιβλίου, ο μακροπροθεμισμός (longtermism): «η ιδέα ότι η θετική επίδραση στο μακροπρόθεσμο μέλλον αποτελεί βασική ηθική προτεραιότητα της εποχής μας». Ο μακροπροθεμισμός σημαίνει «να παίρνουμε στα σοβαρά πόσο μεγάλο μπορεί να είναι το μέλλον και πόσο μεγάλο είναι το διακύβευμα της διαμόρφωσής του».

Αν αποδεχθούμε αυτή λογική, τότε τα ηθικά μαθηματικά μετατρέπουν σε σημαντικές τις μικροσκοπικές πιθανότητες εξαφάνισης. Αν μπορώ να σώσω ένα εκατομμύριο ζωές σήμερα ή να μειώσω κατά 0,0001% την πιθανότητα, ήτοι μία στο εκατομμύριο, να εξαφανιστεί πρόωρα το ανθρώπινο είδος σώζοντας τουλάχιστον 8 τρισεκατομμύρια ζωές, θα έπρεπε να κάνω το δεύτερο, αφήνοντας ένα εκατομμύριο ανθρώπους να πεθάνουν.

Ηγετική μορφή του κινήματος «αποτελεσματικός αλτρουισμός», ο Μακάσκιλ ίδρυσε μαζί με άλλους τον οργανισμό Giving What We Can που ενθαρρύνει τους ανθρώπους να δεσμεύουν τουλάχιστον το 10% του εισοδήματός τους για φιλανθρωπικούς σκοπούς, το οποίο όμως θα πρέπει να κατευθύνεται στις πιο αποτελεσματικές φιλανθρωπικές οργανώσεις, μετρημένες με αυστηρά εμπειρικά κριτήρια.

Facebook Twitter Ουίλιαμ Μακάσκιλ «Τι χρωστάμε στο μέλλον», Basic Books, 16 Αυγούστου 2022, σελ. 352.

• • •

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Facebook Twitter Εσωτερικό διπλού μπάσου περίπου του 1860 από το βιβλίο «Αρχιτεκτονική στη μουσική» του Νεοζηλανδού φωτογράφου, Τσαρλς Μπρουκς, ο οποίος φωτογράφισε το εσωτερικό μερικών από τα καλύτερα μουσικά όργανα του κόσμου.