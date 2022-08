Πομπηία: Ήρθαν στο φως πολύτιμα γυαλιά και λεπτεπίλεπτα κεραμικά καθημερινής χρήσης

Η Πομπηία συνεχίζει να αποκαλύπτει τα μυστικά της. Οι αρχαιολόγοι στην αρχαία τοποθεσία, η οποία θάφτηκε κάτω από την ηφαιστειακή τέφρα μετά την έκρηξη του Βεζούβιου το 79 μ.Χ., έχουν φέρει στο φως μια σειρά από δωμάτια σε μια κατοικία που ανήκε σε μια μεσοαστική οικογένεια, της οποίας τα οικιακά αντικείμενα θάφτηκαν στα ηφαιστειακά συντρίμμια.

Τα μικρά, επιπλωμένα δωμάτια ανακαλύφθηκαν γύρω από ένα περιστύλιο, ένα δωμάτιο λατρείας διακοσμημένο με απεικονίσεις φυτών και πτηνών (το τμήμα αυτό του χώρου ανασκάφηκε το 2018 στο Regio V, μια από τις μεγαλύτερες συνοικίες της αρχαίας πόλης). Οι πρόσφατες αρχαιολογικές ανασκαφές αποκάλυψαν τέσσερα νέα δωμάτια: δύο δωμάτια στον πρώτο όροφο του σπιτιού και εκείνα στο ισόγειο μπροστά από το περιστύλιο.

Στα δωμάτια του επάνω ορόφου, μέσα σε ένα μεγάλο ντουλάπι, το οποίο κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της έκρηξης, βρέθηκαν καλά διατηρημένα κεραμικά σκεύη καθημερινής χρήσης στην κουζίνα, αλλά και σκεύη κατασκευασμένα από sigillata -ένα είδος ρωμαϊκής λεπτότατης επιτραπέζιας κεραμικής με κόκκινα αντικείμενα με γυαλιστερή επιφάνεια που κατασκευάστηκαν σε συγκεκριμένες περιοχές της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας- και από γυαλί.

Μια αρχαιολόγος κρατά ένα πήλινο αντικείμενο | Courtesy of the Archaeological Park of Pompeii

Ένα μικρό εκμαγείο από κερωμένες πινακίδες είναι μια άλλη σημαντική ανακάλυψη. "Ένα πραγματικά μοναδικό εύρημα, μας επέτρεψε να δημιουργήσουμε το πρώτο παράδειγμα εκμαγείου που επιτρέπει την τέλεια απόδοση τόσο του όγκου όσο και της λεπτομέρειας. Πρόκειται για μια ομάδα από επτά τρίπτυχα, δεμένα μεταξύ τους με ένα μικρό κορδόνι τόσο οριζόντια όσο και κάθετα", αναφέρουν οι υπεύθυνοι της Πομπηίας.

Μια κρεβατοκάμαρα με πλήρη επίπλωση βρίσκεται στον κάτω όροφο δίπλα στο λαράριο (περιστύλιο), όπου στεγάζεται ένα ξύλινο κρεβάτι παρόμοιο στη δομή με τρία κρεβάτια που ανακαλύφθηκαν πέρυσι στη βίλα της Civita Giuliana στο δωμάτιο των σκλάβων. Δίπλα στο κρεβάτι υπάρχει ένα ξύλινο σεντούκι, το οποίο έμεινε ανοιχτό τη στιγμή που οι ιδιοκτήτες έφυγαν.

Το σεντούκι περιείχε μια μικρή πλάκα sigillata και ένα φαναράκι με διπλό στόμιο και ανάγλυφη απεικόνιση της μεταμόρφωσης του Δία σε αετό.

Ένα μικρό τραπέζι με αντικείμενα καθημερινής χρήσης που βρέθηκε σε κρεβατοκάμαρα | Courtesy of the Archaeological Park of Pompeii

Ο Μάσιμο Οσάνα, γενικός διευθυντής μουσείων της Ιταλίας, εξηγεί πώς η τελευταία έρευνα ρίχνει φως στην καθημερινή ζωή μιας ανερχόμενης μεσαίας τάξης στην Πομπηία. "Στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, υπήρχε ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού που πάλευε για την κοινωνική του θέση και για το οποίο το "καθημερινό ψωμί" κάθε άλλο παρά δεδομένο ήταν", αναφέρει σε ανακοίνωσή του.

"Ήταν μια κοινωνική τάξη που ήταν ευάλωτη κατά τη διάρκεια πολιτικών κρίσεων και λιμών, αλλά και φιλόδοξη για να ανέβει στην κοινωνική κλίμακα. Στην οικία που βρέθηκε στην Πομπηία, ο ιδιοκτήτης μπόρεσε να διακοσμήσει την αυλή με το περιστύλιο και τη στέρνα με εξαιρετικές ζωγραφιές, όμως προφανώς τα χρήματα δεν επαρκούσαν για να διακοσμήσει τα πέντε δωμάτια του σπιτιού, ένα από τα οποία χρησιμοποιήθηκε για αποθήκη", προσθέτει ο Οσάνα.

Νωρίτερα φέτος, δύο βασικά έργα που συνδέονται με το μακροπρόθεσμο πρόγραμμα σύγχρονης τέχνης Pompeii Commitment: Archaeological Matters launch.

Αγγεία που ανακαλύφθηκαν σε ξύλινο ντουλάπι | Courtesy of the Archaeological Park of Pompeii