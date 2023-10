Οπτική Γωνία / Δημήτρης Τσακούμης: «Η Αθήνα βρίσκεται σήμερα σε ένα κρίσιμο σημείο μετάβασης»

O επιχειρηματίας και συνιδρυτής της εταιρείας δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας Do It For Fun εξηγεί γιατί κατεβαίνει υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος για τον δήμο της Αθήνας με τον συνδυασμό του Κώστα Μπακογιάννη «Αθήνα Ψηλά».

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ