Ζιζέλ Πελικό: Ξεκινά έρευνα για τον ιστότοπο που συνδέεται με τους βιασμούς της

Η Γαλλία έχει ξεκινήσει έρευνα για την επανεμφάνιση της ιστοσελίδας, που είχε χρησιμοποιηθεί από τον Ντομινίκ Πελικό για να στρατολογεί δεκάδες αγνώστους ώστε να βιάζουν τη σύζυγό του, Ζιζέλ.

Οι αρχές αναφέρουν ότι η γαλλόφωνη πλατφόρμα Coco, εκτός του ότι έχει συνδεθεί με την υπόθεση της Ζιζέλ Πελικό, έχει συνδεθεί και με άλλα σοβαρά εγκλήματα, όπως σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, βιασμούς και δολοφονίες.

Η ιστοσελίδα είχε κλείσει τον Ιούνιο του 2024, όμως τώρα εμφανίστηκε ξανά με νέο όνομα και ήταν ξανά προσβάσιμη.

Η εισαγγελία του Παρισιού τώρα, δηλώνει ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για την επανεκκίνηση της.

Παράλληλα, αξιωματούχοι για τα δικαιώματα των παιδιών στη Γαλλία εξέφρασαν έντονη ανησυχία, χαρακτηρίζοντας την επανεμφάνισή της «χαστούκι» στις προσπάθειες προστασίας των θυμάτων, και τόνισαν ότι οι αρχές θα τους εντοπίσουν και θα τους σταματήσουν.

Ο δημιουργός της πλατφόρμας, Ισαάκ Στάιντλ, είχε ήδη κατηγορηθεί το 2025 για σοβαρά αδικήματα, όπως συμμετοχή σε διακίνηση ναρκωτικών, παιδική πορνογραφία και διαφθορά ανηλίκου, αλλά αρνείται κάθε εμπλοκή στη νέα ιστοσελίδα.

Τέλος, οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών ζητούν ευρύτερη έρευνα για παρόμοιες πλατφόρμες, προειδοποιώντας ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά, αλλά για οργανωμένα δίκτυα που ενθαρρύνουν και οργανώνουν τέτοιες βίαιες πράξεις.

Με πληροφορίες από Guardian

