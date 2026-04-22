Ο ιστότοπος που συνδέεται με τους βιασμούς της Ζιζέλ Πελικό τέθηκε ξανά σε λειτουργία

Ένας ιστότοπος που συνδέεται με σεξουαλικά αδικήματα και δολοφονίες, τον οποίο χρησιμοποιούσε ο Ντομινίκ Πελικό για να στρατολογεί άνδρες με σκοπό να βιάσουν τη σύζυγό του, Ζιζέλ Πελικό, φέρεται να έχει ξαναρχίσει τη λειτουργία του, προκαλώντας οργή.

Η Σαρά Ελ Χαΐρι, Ύπατη Επίτροπος για την Παιδική Ηλικία στη Γαλλία, δήλωσε ότι η προφανής επανεμφάνιση του Coco αποτελεί «πραγματικό χαστούκι για την υπόσχεση προστασίας που δώσαμε».

Το Coco.gg έκλεισε στη Γαλλία το 2024 μετά από μια νομική διαδικασία διάρκειας ενός έτους, στην οποία συνεργάστηκαν αξιωματούχοι από τη Γαλλία, την Ολλανδία, τη Γερμανία, την Ουγγαρία και τη Λιθουανία.

Η πλατφόρμα είχε συνδεθεί με περισσότερες από 23.000 ποινικές υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της παιδικής πορνογραφίας, των ομοφοβικών δολοφονιών και του μαζικού βιασμού της 73χρονης Ζιζέλ Πελικό στο σπίτι της στο Μαζάν, κοντά στην Αβινιόν στη νότια Γαλλία.

Η λειτουργία της ιστοσελίδας που συνδέεται με τους βιασμούς της Ζιζέλ Πελικό

Το ποινικό δικαστήριο της Αβινιόν διαπίστωσε ότι ο Ντομινίκ Πελικό, 73 ετών, είχε έρθει σε επαφή με άνδρες σε ένα φόρουμ συνομιλίας με την ονομασία «A son insu» («Χωρίς να το ξέρει») στην πλατφόρμα Coco. Προσκάλεσε δεκάδες από αυτούς να βιάσουν τη σύζυγό του στο σπίτι τους για διάστημα πάνω από μια δεκαετία.

Τον Δεκέμβριο του 2024, ο Πελικό καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκιση για βιασμό με επιβαρυντικές περιστάσεις. Στους 50 συγκατηγορούμενούς του επιβλήθηκαν ποινές από τρία έως 15 έτη για αδικήματα που κυμαίνονταν από βιασμό με επιβαρυντικές περιστάσεις έως επίθεση.

Σε ξεχωριστές υποθέσεις, τουλάχιστον δύο ομοφυλόφιλοι άνδρες σκοτώθηκαν αφού συμφώνησαν να συναντήσουν άτομα που προσποιούνταν ότι ήταν ομοφυλόφιλοι στο Coco και στη συνέχεια διέπραξαν ομοφοβικές επιθέσεις. Ένας αστυνομικός δήλωσε στο δικαστήριο της Αβινιόν ότι η πώληση ναρκωτικών ήταν επίσης συνηθισμένη στο Coco.

Η Ελ Χαΐρι είπε ότι το Coco.gg επανεμφανίστηκε ως Cocoland.cc. Ιστοσελίδες όπως το Coco.gg, είπε, «αναζητούν θύματα [και] τα θύματα είναι παιδιά». Πρόσθεσε ότι διευκόλυναν «ομοφοβικές ενέδρες, βιασμούς και διακίνηση ναρκωτικών και ανθρώπων».

Το Cocoland.cc μοιάζει πολύ με τον απαγορευμένο ιστότοπο, με τους χρήστες να ανταλλάσσουν «απαίσιο» σεξουαλικό περιεχόμενο, σύμφωνα με την εφημερίδα Le Parisien.

Σε δήλωσή του, το Cocoland.cc αρνήθηκε ότι συνδέεται με το Coco.gg. «Η πλατφόρμα μας είναι μια εντελώς νέα και ανεξάρτητη υπηρεσία χωρίς καμία νομική, τεχνική ή οργανωτική σύνδεση με τον προηγούμενο ιστότοπο, το Coco», ανέφερε. «Μόνο ορισμένα οπτικά στοιχεία έχουν επαναχρησιμοποιηθεί για να μπορέσουν οι πρώην χρήστες να προσανατολιστούν. Αυτό δεν αντανακλά σε καμία περίπτωση τη συνέχεια της παλαιάς υπηρεσίας».

Υποσχέθηκε «ενεργή διαχείριση», «μηδενική ανοχή» σε παράνομο περιεχόμενο και συνεργασία με τις αρχές.

Δυσκολία ελέγχου στο διαδίκτυο

Ο ιστότοπος ανέφερε ότι το Cocoland βασίστηκε σε ένα «απόσπασμα» του Coco που είχε βρεθεί «σε ένα παλιό αρχειοθετημένο αποθετήριο GitHub», μια μορφή διαδικτυακού φακέλου. Ένας «κάποιος… το υιοθέτησε, το ξεσκόνισε και το προσάρμοσε», ανέφερε ο ιστότοπος.

Αρνήθηκε ότι ο Ισαάκ Στάιντλ, ο ιδρυτής του Coco, είχε εμπλακεί στην έναρξη του Cocoland.

Ο Στάιντλ, ένας μηχανικός από τη νότια Γαλλία, δημιούργησε το Coco.fr στις αρχές της δεκαετίας του 2000 με 2.000 ευρώ και τη βοήθεια των γονιών του. Όταν άρχισε να γίνεται γνωστό και να προκαλεί αντιπαραθέσεις, καθώς και εκκλήσεις από ομάδες υπεράσπισης των δικαιωμάτων των ομοφυλόφιλων και των παιδιών για την απαγόρευσή του, ο Στάιντλ άλλαξε το όνομα του domain σε Coco.gg, χρησιμοποιώντας τον κωδικό του Γκέρνσεϊ στο διαδίκτυο. Ο ιστότοπος φιλοξενούνταν στη Βουλγαρία με διακομιστές στη Γερμανία. Ο Στάιντλ απέκτησε ιταλική υπηκοότητα και προφανώς αποκήρυξε τη γαλλική του υπηκοότητα.

Κλήθηκε για ανάκριση από τις γαλλικές αρχές τον Ιανουάριο του 2025 και τέθηκε υπό έρευνα με την υποψία για αδικήματα όπως η συνδρομή και η υποκίνηση διακίνησης ναρκωτικών, η προώθηση παιδικής πορνογραφίας και η συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες.

Εμπειρογνώμονες ανέφεραν ότι η υπόθεση Coco καταδεικνύει τη δυσκολία της αστυνόμευσης του διαδικτύου, προσθέτοντας ότι το κλείσιμο του ιστότοπου απαιτούσε μια μακρά και πολύπλοκη διαδικασία σε πολυεθνικό επίπεδο. Αντίθετα, η έναρξη λειτουργίας του Cocoland «διαρκεί μόνο ένα λεπτό», σύμφωνα με τον Ματιέ Ντιερίκ, από την F5, μια εταιρεία κυβερνοασφάλειας. Δήλωσε στην εφημερίδα Le Parisien ότι οι διαχειριστές του ιστότοπου μπορούσαν να προλαβαίνουν τις αρχές «μετακινώντας τον ιστότοπο από τον έναν διακομιστή στον άλλο σε άλλη χώρα με ένα μόνο κλικ».

Το Cocoland έχει τον κωδικό χώρας .cc των Αυστραλιανών Νήσων Κόκος. Η περιφερειακή εφημερίδα Ouest-France ανέφερε ότι οι ιδρυτές δεν είχαν αποκαλύψει την ταυτότητά τους.

Με πληροφορίες από Times