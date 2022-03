Ζελένσκι στην Bild: «Μόνο με απευθείας συνομιλία με Πούτιν θα λήξει ο πόλεμος»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πρόθυμος για συμβιβασμό ενόψει των ειρηνευτικών συνομιλιών με τους Ρώσους εκπροσώπους την Πέμπτη.

«Σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση, στόχος μου είναι να τερματίσω τον πόλεμο με τη Ρωσία. Και είμαι επίσης έτοιμος να κάνω συγκεκριμένα βήματα», δήλωσε ο Ζελένσκι στη γερμανική εφημερίδα Bild.

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα πρόκειται να συναντήσει τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ στην Τουρκία.

Volodymyr Zelenskyy, in an interview with Bild, said that the conflict can only be resolved through direct dialogue with #Russian President Putin on the basis of mutual compromise. pic.twitter.com/TUhf15UOB6