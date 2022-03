Ζελένσκι: Οι Ρώσοι βομβάρδισαν μαιευτήριο στη Μαριούπολη, θάβοντας παιδιά στα συντρίμμια

Τον βομβαρδισμό ενός μαιευτηρίου καταγγέλλει ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Με ανάρτησή του στο Twitter κατηγορεί τη Ρωσία πως με αεροπορικά πλήγματα στη Μαριούπολη χτύπησαν ένα μαιευτήριο στην πόλη θάβοντας παιδιά μέσα στα συντρίμμια.

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k