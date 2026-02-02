Νέα αρχεία Έπσταϊν: Οι πιθανοί δεσμοί με Πούτιν και ρωσικές μυστικές υπηρεσίες

Νέα ερωτήματα προκαλεί η τελευταία μαζική δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν, καθώς έγγραφα και email δείχνουν πιθανές διασυνδέσεις του χρηματιστή με το Κρεμλίνο, τη ρωσική μυστική υπηρεσία FSB και τον ίδιο τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με έγγραφα που περιλαμβάνονται στα περίπου τρία εκατομμύρια αρχεία, που έδωσε στη δημοσιότητα την Παρασκευή το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, μεταξύ άλλων 180.000 εικόνες και 2.000 βίντεο, ο καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστής φέρεται να είχε αναπτύξει σχέσεις με Ρώσους αξιωματούχους, ενώ δεν αποκλείεται να λειτουργούσε ως μέρος μιας τεράστιας επιχείρησης «kompromat», δηλαδή «σεξουαλικού εκβιασμού».

Σε ηλεκτρονική αλληλογραφία του 2010, ο Έπσταϊν προσφέρει στον πρίγκιπα Άντριου μια γυναίκα για δείπνο, διαβεβαιώνοντάς τον ότι είναι «Ρωσίδα, όμορφη και αξιόπιστη». Τα ίδια αρχεία δείχνουν ότι νεαρές Ρωσίδες συγκαταλέγονταν συστηματικά στις γυναίκες που «προσφέρονταν» σε ισχυρούς άνδρες απ’ όλο τον κόσμο.

Νέα αρχεία Έπσταϊν: Οι αναφορές στον Πούτιν

Όπως έκαναν γνωστό βρετανικά ΜΜΕ, πάνω από 1.000 έγγραφα αναφέρουν τον Πούτιν, ενώ πάνω από 9.000 κάνουν αναφορά στη Μόσχα. Σε ορισμένα από αυτά υπονοείται ότι ο Έπσταϊν είχε ακόμα και προσωπικές συναντήσεις με τον Ρώσο πρόεδρο, ακόμη και μετά την καταδίκη του το 2008 για προμήθεια ανήλικης για σεξουαλική εκμετάλλευση.

Σε email του 2010, ο Έπσταϊν προσφέρεται να βοηθήσει συνεργάτη του να αποκτήσει ρωσική βίζα, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Έχω έναν φίλο του Πούτιν, να τού το ζητήσω;».

Η θεωρία, ανεπιβεβαίωτη δε, που διακινείται σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είναι ότι ο Έπσταϊν ενδέχεται να προσέλκυε επιχειρηματίες, πολιτικούς και ισχυρούς παράγοντες σε σεξουαλικές συνευρέσεις, τις οποίες κατέγραφε για μελλοντικό εκβιασμό.

Το 2015, σε αλληλογραφία με τον Σεργκέι Μπελιάκοφ, τότε αναπληρωτή υπουργό Οικονομικής Ανάπτυξης της Ρωσίας και απόφοιτο της ακαδημίας της FSB, ο Έπσταϊν αναφέρει ότι μια «Ρωσίδα από τη Μόσχα» επιχειρεί να εκβιάσει ισχυρούς Αμερικανούς επιχειρηματίες στη Νέα Υόρκη. Σε επόμενο email -που έστειλε στον ίδιο του τον εαυτό- περιγράφει σχέδιο αντιμετώπισης της υπόθεσης, σημειώνοντας ότι είχε επικοινωνήσει με «φίλους στην FSB».

Νέα αρχεία Έπσταιν: Συνεχείς πτήσεις γυναικών από τη Ρωσία προς Παρίσι και Νέα Υόρκη

Σε άλλο σημείο, απειλεί τη γυναίκα ότι, στα μάτια της FSB, θα θεωρηθεί «vrag naroda» (εχθρός του λαού), ενώ παράλληλα σχεδιάζει να την εξαγοράσει με 50.000 δολάρια τον μήνα για δύο χρόνια.

Τα email δείχνουν επίσης συστηματικές κρατήσεις πτήσεων -για γυναίκες από τη Ρωσία- από Μόσχα προς Παρίσι και Νέα Υόρκη. Σε μήνυμα του 2012, συνεργάτης του γράφει: «Έχω δύο Ρωσίδες για να γνωρίσεις, μία 21 και μία 24. Η μία αδύνατη, η άλλη με καμπύλες και super cute».

Σε email του 2013 γίνεται ακόμη και αναφορά ότι ο Μπιλ Γκέιτς χρειαζόταν φαρμακευτική αγωγή «λόγω συνεπειών από σεξ με Ρωσίδες», ισχυρισμός που εκπρόσωπος του Γκέιτς χαρακτήρισε «απολύτως παράλογο και ψευδή».

Τα αρχεία επαναφέρουν και παλαιότερες υποψίες για διασυνδέσεις του Έπσταϊν με τη Μοσάντ, μέσω του Ρόμπερτ Μάξγουελ, πατέρα της Γκισλέιν Μάξγουελ. Σύμφωνα με αποχαρακτηρισμένο υπόμνημα του FBI, πηγή των αμερικανικών αρχών είχε «πείσει τον εαυτό της ότι ο Έπσταϊν ήταν στρατολογημένος πράκτορας της Μοσάντ».

