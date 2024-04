Υπό έρευνα ξανά η Boeing για την αναγκαστική προσγείωση και την αποκόλληση καλύμματος κινητήρα

H ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) ξεκίνησε έρευνα μετά την πτώση ενός καλύμματος κινητήρα αεροδκάφους της Boeing, με 135 επιβάτες και έξι μέλη πληρώματος, κατά τη διάρκεια της απογείωσης και την πρόσκρουση στο πτερύγιο του φτερού.

Η πτήση 3695 της Southwest Airlines με προορισμό το Χιούστον ανέβηκε σε ύψος περίπου 3.140 μέτρων (10.300 πόδια) πριν επιστρέψει με ασφάλεια 25 λεπτά μετά την απογείωση στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντένβερ, περίπου στις 8.15 π.μ. τοπική ώρα την Κυριακή. Μετά την προσγείωση ρυμουλκήθηκε στην πύλη, χωρίς να σημειωθεί κάποιος τραυματισμός.

Οι επιβάτες έφθασαν στο Χιούστον με άλλο αεροσκάφος της Southwest με σχεδόν τέσσερις ώρες καθυστέρηση. Ο αερομεταφορέας ανέφερε πως ομάδες συντήρησης εξετάζουν το αεροσκάφος.

Το αεροπλάνο της Boeing τέθηκε σε υπηρεσία τον Ιούνιο του 2015, σύμφωνα με τα αρχεία της FAA. Η Boeing παρέπεμψε τις ερωτήσεις στη Southwest για πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του αεροσκάφους και του στόλου της εταιρείας. Η αεροπορική εταιρεία αρνήθηκε να πει πότε ο κινητήρας του αεροπλάνου είχε υποβληθεί για τελευταία φορά σε συντήρηση.

Πλάνα που αναρτήθηκαν στο X έδειχναν το σκισμένο κάλυμμα του κινητήρα να ανεμίζει στον άνεμο με σκισμένο το λογότυπο της Southwest και να γίνεται κομμάτια.

