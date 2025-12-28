 «Υπάρχουν τα συστατικά για συμφωνία», είπε ο Τραμπ καθώς υποδέχθηκε τον Ζελένσκι στη Φλόριντα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκαν το βράδυ της Κυριακής στη Φλόριντα, σε μια κρίσιμη προσπάθεια επανεκκίνησης των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν χειραψία στην είσοδο της κατοικίας του Αμερικανού προέδρου στο Μαρ-α-Λάγκο, πριν καθίσουν στο τραπέζι των συνομιλιών, παρουσία στενών συνεργατών. Πρόκειται για την τέταρτη συνάντησή τους μέσα στο 2025, αυτή τη φορά με κοινό σημείο αναφοράς ένα ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων, το οποίο, σύμφωνα με το Κίεβο, έχει σε μεγάλο βαθμό διαμορφωθεί.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους πριν από τη συνάντηση, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι συνομιλίες βρίσκονται «στα τελικά στάδια» και εμφανίστηκε αισιόδοξος για άμεσες εξελίξεις. «Υπάρχουν τα συστατικά για μια συμφωνία», είπε, τονίζοντας ότι τόσο η Ουκρανία όσο και η Ρωσία επιδιώκουν τον τερματισμό του πολέμου. Προειδοποίησε, πάντως, ότι σε διαφορετική περίπτωση η σύγκρουση κινδυνεύει να παραταθεί με ακόμη μεγαλύτερο ανθρώπινο κόστος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «παίρνει στα σοβαρά την ειρήνη», παρά τη συνέχιση των ρωσικών πληγμάτων στο Κίεβο. Ερωτηθείς αν οι πρόσφατες επιθέσεις δείχνουν έλλειψη πρόθεσης για συμβιβασμό, απάντησε πως «και η Ουκρανία έχει προχωρήσει σε ισχυρά πλήγματα», προσθέτοντας ότι σε έναν πόλεμο «αυτό είναι αναπόφευκτο».

NOW — President Trump with Ukrainian President Zelenskyy at Mar-A-Lago: "I do believe we have the makings of a deal. Good for Ukraine, good for everybody."



pic.twitter.com/7BI2WJt8jC — Toria Brooke (@realtoriabrooke) December 28, 2025

Ζελένσκι: Να επιτευχθεί ειρήνη «το συντομότερο δυνατό»

Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Τραμπ για τη φιλοξενία και δήλωσε ότι στόχος της συνάντησης είναι να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ώστε να επιτευχθεί ειρήνη «το συντομότερο δυνατό». Όπως είπε, οι ομάδες των δύο χωρών έχουν εργαστεί πάνω σε ένα σχέδιο 20 σημείων και πλέον η συζήτηση περνά στο επίπεδο της στρατηγικής υλοποίησης. Σε ερωτήσεις για ενδεχόμενες εδαφικές παραχωρήσεις, απέφυγε να πάρει θέση, σημειώνοντας ότι το ζήτημα θα τεθεί στο τραπέζι των συνομιλιών.

Το κλίμα της συνάντησης επηρεάζεται και από την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε νωρίτερα μέσα στην ημέρα ο Τραμπ με τον Πούτιν. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, η συνομιλία διήρκεσε πάνω από μία ώρα και έγινε με πρωτοβουλία της αμερικανικής πλευράς. Ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου, Γιούρι Ουσακόφ, ανέφερε ότι οι δύο ηγέτες εξέφρασαν κοινή επιφύλαξη απέναντι στην πρόταση για προσωρινή εκεχειρία, εκτιμώντας ότι μια τέτοια λύση θα οδηγούσε απλώς σε παράταση του πολέμου.

Η Μόσχα επανέλαβε, μάλιστα, ότι το Κίεβο θα πρέπει να λάβει «χωρίς καθυστέρηση» αποφάσεις για το μέλλον του Ντονμπάς, αφήνοντας σαφές ότι το ζήτημα των εδαφών παραμένει βασικό αγκάθι στις διαπραγματεύσεις.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης στο Μαρ-α-Λάγκο, ο Τραμπ αναμένεται να έχει τηλεφωνική επικοινωνία με Ευρωπαίους ηγέτες, ενώ έχει ήδη συμφωνηθεί και νέα συνομιλία του με τον Πούτιν, σε μια προσπάθεια να διατηρηθεί ανοιχτός ο δίαυλος μεταξύ Ουάσινγκτον, Κιέβου και Μόσχας.

Με πληροφορίες από BBC