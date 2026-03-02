Έρικ Ντέιν: Ανακοινώθηκε η επίσημη αιτία θανάτου του

Επιβεβαιώθηκε επίσημα η αιτία θανάτου του Έρικ Ντέιν.

Ο 53χρονος ηθοποιός πέθανε από αναπνευστική ανεπάρκεια, με υποκείμενη αιτία θανάτου την αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS).

Η οικογένεια του Ντέιν ανακοίνωσε τον θάνατό του την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, σχεδόν έναν χρόνο μετά την ανακοίνωση ότι είχε διαγνωστεί με ALS.

Η ALS, γνωστή και ως νόσος του Lou Gehrig, είναι μια προοδευτική εκφυλιστική ασθένεια που προσβάλλει τα νευρικά κύτταρα και οδηγεί τελικά σε παράλυση των μυών, σύμφωνα με την Mayo Clinic. Δεν υπάρχει θεραπεία, ωστόσο φάρμακα και φυσικοθεραπεία μπορούν να επιβραδύνουν την εξέλιξή της.

Ο Ντέιν είχε αποκαλύψει τη διάγνωσή του τον Απρίλιο του 2025.

«Έχω διαγνωστεί με ALS. Είμαι ευγνώμων που έχω στο πλευρό μου την αγαπημένη μου οικογένεια καθώς πορευόμαστε σε αυτό το νέο κεφάλαιο», είχε δηλώσει τότε στο PEOPLE.

«Νιώθω τυχερός που μπορώ να συνεχίσω να εργάζομαι και ανυπομονώ να επιστρέψω στα γυρίσματα της σειράς Euphoria την επόμενη εβδομάδα», είχε προσθέσει. «Ζητώ ευγενικά να σεβαστείτε την ιδιωτικότητα της οικογένειάς μου και τη δική μου αυτή την περίοδο».

«Να ερωτεύεστε και να μην τα παρατήσετε ποτέ»

Λίγο καιρό πριν από το θάνατό του, ο Έρικ Ντέιν παραχώρησε συνέντευξη στο Netflix, στην οποία άφησε ένα μήνυμα για τις δύο κόρες του, την Μπίλι, 15 ετών, και την Τζόρτζια, 14 ετών.

Στο 50λεπτο ειδικό αφιέρωμα του Netflix με τίτλο «Famous Last Words: Eric Dane», ο Ντέιν μοιράζεται με τα παιδιά του, τα τέσσερα μαθήματα που του δίδαξε η περιπέτεια με την ασθένειά του, καλώντας τα να εντάξουν τις συμβουλές του στη ζωή τους.

Αναλογιζόμενος τη ζωή και την καριέρα του, ο ηθοποιός μίλησε για το πώς η διάγνωση με ALS επηρέασε τον τρόπο που έβλεπε τον κόσμο.

Στο τέλος του αφιερώματος, ο Ντέιν μένει μόνος στην αίθουσα, για να απευθυνθεί στις κόρες του.

«Θέλω να σας πω τέσσερα πράγματα που έμαθα από αυτή την ασθένεια και ελπίζω να μη με ακούσετε απλώς. Ελπίζω να με αφουγκραστείτε», είπε.

Στη συνέχεια, μοιράστηκε τα τέσσερα μαθήματα που, όπως είπε, του δίδαξε η διάγνωση.

1. Να ζείτε το παρόν

Ο Ντέιν ξεκίνησε παροτρύνοντας τις κόρες του να ζουν «εδώ και τώρα».

«Είναι δύσκολο, αλλά έμαθα να το κάνω. Για χρόνια, χανόμουν μέσα στο μυαλό μου, βυθισμένος στην αυτολύπηση, στη ντροπή και στην αμφιβολία, αναπαράγοντας ξανά και ξανά αποφάσεις και σκεπτόμενος “έπρεπε να το είχα κάνει αλλιώς” ή “δεν έπρεπε να το είχα κάνει ποτέ”», εξήγησε.

Όπως τόνισε, το παρελθόν είναι γεμάτο πράγματα που μετανιώνουμε και το μέλλον άγνωστο. «Το παρόν είναι το μόνο που έχουμε. Να το εκτιμάτε, να το τιμάτε, να αγκαλιάζετε κάθε στιγμή», είπε.

2. Να ερωτεύεστε

Ο ηθοποιός θέλει οι κόρες του να ερωτευτούν, όχι μόνο ανθρώπους, αλλά και πράγματα.

«Να ερωτεύεστε. Όχι απαραίτητα μόνο ένα πρόσωπο, αν και το προτείνω κι αυτό. Ερωτευτείτε κάτι. Βρείτε το πάθος σας, τη χαρά σας, αυτό που σας κάνει να θέλετε να σηκωθείτε το πρωί», ανέφερε.

Όπως αποκάλυψε, ο ίδιος ερωτεύτηκε για πρώτη φορά την υποκριτική περίπου στην ηλικία που βρίσκονται σήμερα οι κόρες του. «Αυτή η αγάπη με κράτησε όρθιο στις πιο σκοτεινές μου ώρες, στις πιο δύσκολες μέρες και χρόνια. Ακόμη αγαπώ τη δουλειά μου. Δεν με ορίζει, αλλά με ενθουσιάζει», είπε, καλώντας τες να βρουν τον δικό τους σκοπό και να τον ακολουθήσουν χωρίς φόβο.

3. Να βρείτε τους ανθρώπους σας

Ο Ντέιν υπογράμμισε πόσο σημαντικό είναι να επιλέγουν προσεκτικά τους φίλους τους.

«Βρείτε τους ανθρώπους σας και αφήστε τους να σας βρουν. Δώστε τον εαυτό σας σε αυτούς. Οι καλύτεροι θα σας ανταποδώσουν χωρίς κρίση, χωρίς όρους, χωρίς ερωτήσεις», είπε, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη για την οικογένεια και τους στενούς του φίλους.

Περιέγραψε επίσης, πώς οι φίλοι του στάθηκαν δίπλα του μετά τη διάγνωση. «Δεν μπορώ πια να κάνω τα μικρά πράγματα που έκανα. Δεν μπορώ να οδηγήσω, να πάω στο γυμναστήριο ή για καφέ. Έμαθα να αγκαλιάζω τις εναλλακτικές. Οι φίλοι μου έρχονται σε μένα. Τρώμε μαζί, βλέπουμε έναν αγώνα, ακούμε μουσική. Δεν κάνουν κάτι ιδιαίτερο. Απλώς είναι εκεί», ανέφερε.

4. Να παλεύετε με κάθε ίχνος της ύπαρξής σας

Τέλος, ζήτησε από τις κόρες του να μην τα παρατήσουν ποτέ.

«Να παλεύετε με κάθε ίχνος της ύπαρξής σας και με αξιοπρέπεια. Όταν αντιμετωπίζετε προκλήσεις, υγείας ή άλλες, να παλεύετε. Ποτέ μην τα παρατάτε. Να παλεύετε μέχρι την τελευταία σας ανάσα», τους είπε.

Αναγνώρισε ότι η ALS «παίρνει σιγά-σιγά το σώμα μου», αλλά τόνισε πως «δεν θα πάρει ποτέ το πνεύμα μου».

«Είστε διαφορετικές, αλλά και οι δύο δυνατές και ανθεκτικές. Κληρονομήσατε την ανθεκτικότητα από μένα. Αυτό είναι η υπερδύναμή μου», είπε, προσθέτοντας με μια δόση χιούμορ ότι βρίσκεται πια «στην 15η ζωή» του, γιατί πάντα κατάφερνε να αντέχει.

Κλείνοντας, έστειλε το τελευταίο του μήνυμα: «Όταν κάτι απρόσμενο σας χτυπήσει -και θα συμβεί, γιατί έτσι είναι η ζωή- να παλεύετε και να το αντιμετωπίζετε με ειλικρίνεια, ακεραιότητα και χάρη. Μπορείτε να αντιμετωπίσετε τα πάντα. Μπορείτε να περάσετε από την κόλαση με αξιοπρέπεια. Να παλεύετε και να κρατάτε το κεφάλι σας ψηλά».