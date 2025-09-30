ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Γαλλία: Αναφορές για αυτοκτονία μετά τον θάνατο του πρέσβη της Νοτίου Αφρικής

Ο Nkosinathi Emmanuel Mthethwa βρέθηκε νεκρός μπροστά σε ένα ξενοδοχείο στο Παρίσι το μεσημέρι της Τρίτης

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Γαλλία: Σε αυτοκτονία αποδίδεται ο θάνατος του πρέσβη της Νοτίου Αφρικής Facebook Twitter
Ο Nkosinathi Emmanuel Mthethwa/Φωτογραφία: X
0

Ο πρέσβης της Νοτίου Αφρικής στη Γαλλία βρέθηκε νεκρός την Τρίτη, μπροστά από το ξενοδοχείο Hyatt Regency, ενός ψηλού κτιρίου στη δυτική πλευρά του Παρισιού, σύμφωνα με την Εισαγγελία του Παρισιού.

Ο Nkosinathi Emmanuel Mthethwa είχε δηλωθεί αγνοούμενος από τη σύζυγό του το βράδυ της Δευτέρας, αφού εκείνη έλαβε από τον ίδιο ένα μήνυμα που την ανησύχησε, ανέφερε η Εισαγγελία, επιβεβαιώνοντας σχετικά δημοσιεύματα εφημερίδων.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο Mthethwa είχε κλείσει δωμάτιο στον 22ο όροφο, ενώ διαπιστώθηκε ότι ένα ασφαλισμένο παράθυρο είχε παραβιαστεί. Η Εισαγγελία δήλωσε ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και ότι δεν μπορεί να προκαταλάβει το αποτέλεσμά της.

Γαλλικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ αυτών και η Le Parisien, μετέδωσαν ότι ο Mthethwa πιστεύεται πως αυτοκτόνησε, χωρίς ωστόσο να επικαλεστούν συγκεκριμένη πηγή.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Νότιας Αφρικής επιβεβαίωσε τον θάνατό του, προσθέτοντας ότι οι συνθήκες ερευνώνται από τις γαλλικές αρχές.

«Ο πρεσβευτής Mthethwa υπήρξε ένας διακεκριμένος υπηρέτης του έθνους, με καριέρα που χαρακτηρίστηκε από αφοσιωμένη υπηρεσία σε καίρια υπουργικά χαρτοφυλάκια», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του, χαρακτηρίζοντας τον θάνατό του «εθνική απώλεια».

Αντίστοιχη ανακοίνωση εξέδωσε και ο πρόεδρος της Νοτίου Αφρικής, στέλνωντας τα θερμά του συλληπητήρια στη σύζυγο του Mthethwa.

Στην ιστοσελίδα της πρεσβείας αναφέρεται ότι ο Mthethwa διετέλεσε υπουργός Τεχνών και Πολιτισμού της Νότιας Αφρικής από το 2014 έως το 2019, ενώ από το 2019 έως το 2023 είχε στην ευθύνη του και το χαρτοφυλάκιο του Αθλητισμού.

Με πληροφορίες από Reuters

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Daniel Ek αποχωρεί από τη θέση του CEO της Spotify μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες

Διεθνή / Ο Daniel Ek αποχωρεί από τη θέση του CEO της Spotify μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες

Ο 42χρονος Ek, που ηγήθηκε της Spotify από το 2006, χαρακτήρισε τη μετάβαση ως «φυσικό βήμα», υπογραμμίζοντας ότι είναι «έτοιμος να περάσει από τον ρόλο του παίκτη σε εκείνον του προπονητή»
LIFO NEWSROOM
Η οικογένεια Τραμπ χτίζει νέο Trump Plaza στη Σαουδική Αραβία αξίας $1 δισ. δολαρίων

Διεθνή / Η οικογένεια Τραμπ χτίζει νέο Trump Plaza στη Σαουδική Αραβία αξίας $1 δισ. δολαρίων

Η οικογένεια Τραμπ επεκτείνει την παρουσία της στον Κόλπο με νέο Trump Plaza αξίας $1 δισ. στην Τζέντα, που περιλαμβάνει πολυτελή διαμερίσματα, γραφεία και πάρκο εμπνευσμένο από το Central Park
LIFO NEWSROOM
Ινδονησία: Κατέρρευσε σχολείο γεμάτο μαθητές - Τρεις νεκροί, δεκάδες παγιδευμένοι

Διεθνή / Ινδονησία: Κατέρρευσε σχολείο γεμάτο μαθητές - Τουλάχιστον τρεις νεκροί, δεκάδες παγιδευμένοι

Tο διώροφο κτίριο είχε ασταθή θεμέλια και δεν μπορούσε να αντέξει το βάρος της προσθήκης δύο επιπλέον ορόφων, η οποία έγινε χωρίς η διοίκηση του σχολείου να λάβει την απαραίτητη άδεια
LIFO NEWSROOM
Χαμάς: «Μεροληπτικό το σχέδιο Τραμπ για Γάζα» - Νετανιάχου: Δεν συμφώνησα σε δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους

Διεθνή / Χαμάς: «Μεροληπτικό το σχέδιο Τραμπ για Γάζα» - Νετανιάχου: Δεν συμφώνησα σε δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους

Ο Νετανιάχου δηλώνει ότι οι IDF θα παραμείνουν στη Γάζα και απορρίπτει παλαιστινιακό κράτος - Η Χαμάς χαρακτηρίζει το σχέδιο Τραμπ «εντελώς μεροληπτικό υπέρ του Ισραήλ» και εξετάζει την απάντησή της
LIFO NEWSROOM
Γάζα: Τι προβλέπει το σχέδιο του Τόνι Μπλερ - Αναλυτικά η δομή της διοίκησης και ο τρόπος διακυβέρνησης

Διεθνή / Γάζα: Τι προβλέπει το σχέδιο του Τόνι Μπλερ - Αναλυτικά η δομή της διοίκησης και ο τρόπος διακυβέρνησης

Το σχέδιο του Τόνι Μπλερ για τη Γάζα προβλέπει διεθνή αρχή υπό τον ΟΗΕ, με έλεγχο ασφάλειας και διοίκησης από εξωτερικούς παράγοντες - Οι λεπτομέρειες και οι αντιδράσεις
LIFO NEWSROOM
Διαζύγιο Νικόλ Κίντμαν - Κιθ Έρμπαν: Τι προβλέπει το προγαμιαίο για την περιουσία των 325 εκατομμυρίων

Διεθνή / Χωρισμός Νικόλ Κίντμαν - Κιθ Έρμπαν: Τι προβλέπει το προγαμιαίο συμβόλαιο για την περιουσία των 325 εκατομμυρίων

«Δεν το ήθελε αυτό, η Νικόλ πάλευε να σώσει τον γάμο τους» ανέφερε πηγή μιλώντας στο PEOPLE - Η περίφημη «ρήτρα κοκαΐνης» στο προγαμιαίο συμβόλαιο
LIFO NEWSROOM
 
 