Προς μεγάλη έκπληξη των ιδιοκτητών του, ένας πίνακας που εικονίζει έναν άγγελο και επί χρόνια ήταν κρυμμένος σε ένα διαμέρισμα στην Τουλούζη, πουλήθηκε χθες σε δημοπρασία έναντι 2,8 εκατομμυρίων ευρώ.

Το έργο, που αποδόθηκε στον Γερμανό ζωγράφο Μπέρνχαρτ Στρίγκελ (1460-1528), φιλοτεχνήθηκε το 1520. Ήταν ανάμεσα σε ένα σωρό από άλλους πίνακες, πάνω σε ένα κρεβάτι, σε ένα από τα δωμάτια του σπιτιού, εξήγησε η Πολίν Μαρένζ, του οίκου δημοπρασιών Artpaugée.

Πέρσι το καλοκαίρι, στο πλαίσιο μιας καταγραφής των έργων για λογαριασμό μιας ασφαλιστικής εταιρείας, οι ιδιοκτήτες ζήτησαν να εκτιμηθεί ο συγκεκριμένος πίνακας. «Όταν τον είδα, ήταν σε εξαιρετική κατάσταση, για πίνακα πέντε αιώνων. Τον δώσαμε στον τεχνοκριτικό μας που τον πιστοποίησε», είπε η Μαρένζ.

Ο αγοραστής είναι μήπως το Μουσείο του Λούβρου του Άμπου Ντάμπι που πρόσφατα αγόρασε και το ταίρι του; «Ο αγοραστής δεν ήθελε να αποκαλυφθεί η ταυτότητά του, είναι ένα ίδρυμα», απάντησε λακωνικά η Μαρένζ.

Οι δύο πίνακες, που εικονίζουν από έναν άγγελο ο καθένας, είναι κατά τα φαινόμενα τα δύο πλαϊνά τμήματα ενός ρετάμπλ, το κεντρικό μέρος του οποίου αγνοείται.

