Ξανά στο Κίεβο ο Μπόρις Τζόνσον- Δεύτερη συνάντηση με Ζελένσκι

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, βρέθηκε ξανά στο Κίεβο σήμερα σε μία αιφνιδιαστική επίσκεψή του στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Ο Τζόνσον δήλωσε ότι κατανοεί γιατί ο λαός της Ουκρανίας «δεν μπορεί να κάνει κανένα συμβιβασμό με τον Πούτιν» ενώ σε κοινή συνέντευξη που παραχώρησε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε επίσης ότι «μπορούμε μόνο να χαιρετίσουμε τον ηρωισμό των ουκρανικών δυνάμεων».

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Βρετανό πρωθυπουργό για τη δεύτερη επίσκεψή του στο Κίεβο από την έναρξη της ρωσικής εισβολής και είπε ότι οι δυο τους συζήτησαν όλα όσα απαιτούνται, σε στρατιωτικό επίπεδο για μια ουκρανική νίκη επί της Ρωσίας.

Στο περιθώριο της επίσκεψης, ο Μπόρις Τζόνσον χάρισε στον Ουκρανό Πρόεδρο μια βιογραφία της βασίλισσας Ελισάβετ.

To the Ukrainian people: the UK is with you and we will be with you until you ultimately prevail. pic.twitter.com/5CU7Chl79L