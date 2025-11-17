Vinted: Καταγγελία χρηστών στη Γαλλία για έκθεση ανηλίκων σε πορνογραφικό περιεχόμενο

Οι αρχές στη Γαλλία άνοιξαν έρευνα εις βάρος του Vinted, μετά από καταγγελίες ότι λογαριασμοί χρηστών της πλατφόρμας μεταπώλησης ρούχων, παρέπεμπαν επισκέπτες σε ιστοσελίδες πορνογραφικού περιεχομένου.

Η Επίτροπος για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Σάρα Ελ-Αΐρι, ζήτησε από τον ρυθμιστικό φορέα Arcom να εξετάσει τις καταγγελίες, οι οποίες αποκαλύφθηκαν αρχικά από γαλλικά μέσα. Αυτό που αξίζει να ειπωθεί είναι ότι το Vinted -με 23 εκατ. χρήστες μόνο στη Γαλλία- δεν διαθέτει σύστημα επαλήθευσης ηλικίας, γεγονός που σημαίνει ότι ανήλικοι μπορεί να εκτέθηκαν σε ενήλικο περιεχόμενο χωρίς προγενέστερο έλεγχο.

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία με έδρα τη Λιθουανία τόνισε ότι εφαρμόζει την πολιτική της «μηδενικής ανοχής σε ανεπιθύμητο σεξουαλικό περιεχόμενο ή προώθηση σεξουαλικών υπηρεσιών», σημειώνοντας ότι οποιοδήποτε ακατάλληλο υλικό αφαιρείται άμεσα και οι υπαίτιοι μπλοκάρονται οριστικά.

Vinted: Πώς ξεκίνησαν οι καταγγελίες στη Γαλλία

Οι καταγγελίες των χρηστών στη Γαλλία ξεκίνησαν όταν εντοπίστηκαν πωλητές που, μέσω φωτογραφιών μαγιό ή εσωρούχων, καθοδηγούσαν χρήστες στις προσωπικές τους σελίδες σε πλατφόρμες ενηλίκων, όπως το OnlyFans. «Οι δράστες χρησιμοποιούσαν την πώληση συνηθισμένων ρούχων ως δόλωμα για να παραπέμψουν κόσμο σε πορνογραφικά sites» ανέφερε η Ελ-Αΐρι.

Την ίδια στιγμή, η Γαλλία έχει εντείνει τους ελέγχους σε μεγάλες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου όπως η Shein, μετά την εμφάνιση προϊόντων που «μοιάζουν» με παιδικές φουσκωτές κούκλες, με σκοπό τη σεξουαλική ικανοποίηση. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, η υπόθεση Shein αποτελεί μέρος ευρύτερης έρευνας που αφορά και τις AliExpress, Temu και Wish για την πιθανή διάθεση παράνομων ή «ταπεινωτικών» προϊόντων προσβάσιμων σε ανηλίκους.

Οι υποθέσεις Shein και AliExpress διερευνώνται ειδικά για ενδεχόμενη διάδοση υλικού με χαρακτηριστικά παιδικής πορνογραφίας, και έχουν ήδη διαβιβαστεί στην ειδική Υπηρεσία Ανηλίκων στο Παρίσι. Η Shein ανακοίνωσε ότι απέσυρε παγκοσμίως όλες τις καταγγελλόμενες «κούκλες» από την πλατφόρμα της και έχει μπλοκάρει οριστικά τους λογαριασμούς πωλητών που συνδέονται με αυτά τα προϊόντα.

Οι γαλλικές αρχές προειδοποιούν ότι οι περιγραφές των αντικειμένων «δεν αφήνουν περιθώριο αμφισβήτησης» ως προς τη φύση τους.

