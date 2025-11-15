Από το 2026 τελωνειακοί δασμοί στα μικροδέματα από Κίνα - Τι σημαίνει για την Ελλάδα

Ακριβότερες θα γίνουν από το 2026 οι αγορές μικρής αξίας που πραγματοποιούν οι Ευρωπαίοι από πλατφόρμες τρίτων χωρών όπως η TEMU και η SHEIN, καθώς το Ecofin ενέκρινε την επιβολή τελωνειακών δασμών ακόμη και στα δέματα κάτω των 150 ευρώ.

Η απόφαση αφορά μια μεταβατική ρύθμιση, η οποία θα ισχύει μέχρι το 2028, όταν θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Δεδομένων Τελωνείων (EU Customs Data Hub), μια ενιαία πλατφόρμα που θα επιτρέπει στους τελωνειακούς να υπολογίζουν με ακρίβεια τις οφειλές για κάθε δέμα που εισέρχεται στην ΕΕ.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομίας και Παραγωγικότητας, Βάλντις Ντομπρόβσκις, εξήγησε ότι το νέο καθεστώς είναι αναγκαίο, καθώς η μαζική εισροή φθηνών μικροδεμάτων από την Κίνα δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Σήμερα, δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ εισέρχονται στην ΕΕ χωρίς τελωνειακούς δασμούς, κάτι που έχει οδηγήσει σε:

Υποτιμολόγηση (έως και 65% των πακέτων δηλώνονται χαμηλότερης αξίας),

Διαχωρισμό αποστολών για αποφυγή χρέωσης,

Αύξηση αποβλήτων και εκπομπών λόγω πολλαπλών μικροδεμάτων.



Με τη νέα απόφαση, από το 2028 θα επιβάλλονται δασμοί σε όλα τα αγαθά από το πρώτο ευρώ, ευθυγραμμίζοντας το σύστημα με τους κανόνες ΦΠΑ.

Η εικόνα στην Ελλάδα

Η χώρα μας αποτελεί μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές για πλατφόρμες όπως η TEMU και η SHEIN.

627 εκατ. ευρώ ήταν ο εκτιμώμενος τζίρος μικροδεμάτων το 2024, Με μέση αξία μόλις 25 ευρώ ανά πακέτο, το 20,9% του ελληνικού e-commerce (1 στα 5 ευρώ του ηλεκτρονικού λιανεμπορίου) κατέληξε σε κινεζικές πλατφόρμες.

Η Ελλάδα το 2023-2024 βρέθηκε στις κορυφαίες ευρωπαϊκές αγορές των δύο πλατφορμών, με:

2,7 εκατ. μηνιαίους χρήστες κατά μέσο όρο το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Η δημοσιονομική ζημιά από ανείσπρακτους τελωνειακούς δασμούς για TEMU και SHEIN υπολογίζεται σε 200 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές αρχές εκφράζουν ανησυχίες για πιθανή μεταβίβαση ευαίσθητων δεδομένων σε τρίτες χώρες, χωρίς εγγυήσεις για τον τρόπο χρήσης τους – είτε για δυναμικές τιμολογήσεις, είτε για profiling χρηστών, είτε για μεταπώληση σε διαφημιστές.

Τι σημαίνει για τους Έλληνες καταναλωτές

Από το 2026, οι αγορές από πλατφόρμες τρίτων χωρών θα γίνουν πιο ακριβές, καθώς τα δέματα κάτω των 150 ευρώ δεν θα είναι πλέον αφορολόγητα. Το πλήρες νέο καθεστώς –τέλη από το πρώτο ευρώ– θα ενεργοποιηθεί με τον τελωνειακό κόμβο το 2028.

Η απόφαση στοχεύει να βάλει τέλος σε πολυετή στρέβλωση της αγοράς, αλλά για εκατομμύρια καταναλωτές που έχουν στραφεί στα φθηνά διεθνή e-shops, η αλλαγή θα είναι αισθητή από τα πρώτα κιόλας πακέτα του νέου έτους.