Λιθουανία: Τα αερόστατα των λαθρεμπόρων θα καταρρίπτονται, προειδοποιεί η πρωθυπουργός

«Στέλνουμε μήνυμα στη Λευκορωσία: καμία υβριδική επίθεση δεν θα γίνει ανεκτή και θα λάβουμε τα αυστηρότερα μέτρα», τόνισε η Ίνγκα Ρουγκινιένε

LifO Newsroom
Λιθουανία: Τα αερόστατα λαθρεμπορίου θα καταρρίπτονται
H Inga Ruginienė/Φωτογραφία: X
Η Λιθουανία θα αρχίσει να καταρρίπτει αερόστατα που, σύμφωνα με τις αρχές, χρησιμοποιούνται για λαθρεμπόριο τσιγάρων από τη γειτονική Λευκορωσία, προειδοποίησε η πρωθυπουργός Ίνγκα Ρουγκινιένε.

Η απόφασή της ελήφθη μετά από μια σειρά περιστατικών παραβίασης του λιθουανικού εναέριου χώρου, που ανάγκασαν το αεροδρόμιο του Βίλνιους να κλείσει τέσσερις φορές την περασμένη εβδομάδα και οδήγησαν στην προσωρινή αναστολή της λειτουργίας των συνοριακών διαβάσεων με τη Λευκορωσία.

Τα σημεία ελέγχου στα σύνορα θα παραμείνουν κλειστά επ’ αόριστον ως απάντηση στα μπαλόνια ηλίου που εισέρχονται στη χώρα. Η πρωθυπουργός τόνισε: «Είμαστε έτοιμοι να λάβουμε ακόμη και τα πιο αυστηρά μέτρα για κάθε φορά που θα παραβιάζεται ο εναέριος χώρος μας».

«Θα λάβουμε τα αυστηρότερα μέτρα», λέει η πρωθυπουργός της Λιθουανίας

Σε συνέντευξη Τύπου η Ρουγκινιένε ανέφερε ότι ο στρατός λαμβάνει «όλα τα αναγκαία μέτρα» για την κατάρριψη των αερόστατων και χαρακτήρισε τα περιστατικά «υβριδικές επιθέσεις». Ανακοίνωσε επίσης το κλείσιμο των συνοριακών περασμάτων με τη Λευκορωσία, με εξαίρεση τις μετακινήσεις διπλωματών και την είσοδο πολιτών της Ε.Ε. και Λιθουανών από τη γειτονική χώρα -για όλες τις άλλες μετακινήσεις δεν θα επιτρέπεται διέλευση.

«Με αυτόν τον τρόπο στέλνουμε ένα μήνυμα στη Λευκορωσία: καμία υβριδική επίθεση δεν θα γίνει ανεκτή και θα λάβουμε τα αυστηρότερα μέτρα για να σταματήσουμε τέτοιες ενέργειες», κατέληξε η πρωθυπουργός.

Με πληροφορίες από BBC, The Guradian
 

 
