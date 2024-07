United Airlines: Boeing 757 έχασε -πάλι- τον τροχό του κατά την απογείωση 

Ένα Boeing της United Airlines έχασε έναν τροχό του συστήματος προσγείωσης κατά την απογείωσή του από το Λος Άντζελες, αλλά κατάφερε να προσγειωθεί με ασφάλεια στο Ντένβερ, τον προγραμματισμένο προορισμό του, χωρίς τραυματισμούς, είπε η αεροπορική εταιρεία.

«Ο τροχός χάθηκε στο Λος Άντζελες και ερευνούμε τι προκάλεσε αυτό το συμβάν», ανέφερε η Γιουνάιτεντ σε δήλωση τη Δευτέρα. Ήταν το δεύτερο τέτοιο περιστατικό για την αεροπορική εταιρεία φέτος.

United Airlines 757 loses a wheel during takeoff from Los Angeles International Airport. United Airlines Flight 1001 continued to Denver Airport where it landed safely. pic.twitter.com/jFDJmQpBKs