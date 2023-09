Τζο Μπάιντεν: Συμμετείχε σε διαδήλωση απεργών στο Μίσιγκαν

Σε διαδήλωση απεργών εργατών αυτοκινητοβιομηχανίας στο Μίσιγκαν συμμετείχε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν.

Η συγκεκριμένη κίνηση του Τζο Μπάιντεν χαρακτηρίστηκε «ιστορική» από τον Λευκό Οίκο αφού είναι η πρώτη φορά που εν ενεργεία πρόεδρος συμμετέχει σε απεργιακή κινητοποίηση.

Φορώντας ένα κασκέτο με το λογότυπο του συνδικάτου των εργαζομένων στην αυτοκινητοβιομηχανία (UAW), ο Δημοκρατικός πρόεδρος απευθύνθηκε στους απεργούς μιλώντας τους με ένα μεγάφωνο.

Αναφέρθηκε στις «θυσίες» που έγιναν για να σωθεί ο τομέας κατά την οικονομική κρίση του 2008 και εκτίμησε ότι δικαιούνται «σημαντική αύξηση» στον μισθό τους.

President Joe Biden joined the United Auto Workers on their picket line Tuesday.



Take a listen to what he had to say. pic.twitter.com/bjJZcgG1jv