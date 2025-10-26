Τζέιμς Σταυρίδης: Μια ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία πρέπει να περιλαμβάνει τρεις εγγυήσεις

Σε μια κίνηση που προκάλεσε έκπληξη στις διεθνείς σχέσεις, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ακύρωσε τη συνάντηση για την Ουκρανία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη Βουδαπέστη, γράφει σε άρθρο του στο Bloomberg, ο Τζέιμς Σταυρίδης, ναύαρχος ε.α. του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, πρώην ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ και αντιπρόεδρος παγκόσμιων υποθέσεων του Carlyle Group.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από απογοητευτικές εμπειρίες της αμερικανικής αντιπροσωπείας στην Αλάσκα, όπου οι Ρώσοι απέφυγαν να προσφέρουν ουσιαστικά αποτελέσματα. Ουσιαστικά, η διοίκηση Τραμπ φαίνεται να υιοθετεί πιο σκεπτικιστική στάση απέναντι στη Μόσχα, ενισχύοντας την πίεση μέσω κυρώσεων και στρατιωτικής υποστήριξης στην Ουκρανία.

Η Ρωσία συνεχίζει να απαιτεί πλήρη κυριαρχία στην Κριμαία και σε σημαντικές περιοχές ανατολικά της, αφήνοντας την Ουκρανία εκτεθειμένη. Αυτές οι υπερβολικές απαιτήσεις δεν έχουν καμία βάση δικαιοσύνης, ενώ η στρατιωτική και οικονομική κατάσταση της Μόσχας δείχνει ότι οι διαπραγματεύσεις δεν μπορούν να αγνοηθούν. Ο Πούτιν έχει χάσει εκατομμύρια νέους πολίτες, είτε νεκρούς είτε τραυματίες, είτε εκτοπισμένους, και η πίεση από την Ουκρανία και τη Δύση αυξάνεται συνεχώς.

Τι χρειάζεται για την ασφάλεια της Ουκρανίας

Για να διασφαλιστεί η ειρήνη, η Ουκρανία χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο πακέτο ασφαλείας σε θάλασσα, αέρα, ξηρά και κυβερνοχώρο. Στη Μαύρη Θάλασσα, η Ουκρανία πρέπει να διασφαλίσει ότι ο ρωσικός στόλος δεν θα αποκλείσει το εμπόριο και τις εξαγωγές τροφίμων. Η παρουσία μόνιμης ναυτικής δύναμης του NATO, με καταδρομικά, φρεγάτες, πλοία εκκαθάρισης ναρκών και αεροπορική κάλυψη, θα διασφαλίζει τη λειτουργία των λιμανιών όπως η Οδησσός.

Στον αέρα, απαιτείται ζώνη απαγόρευσης πτήσεων που θα επιτηρείται από NATO και ουκρανικά μαχητικά. Ταυτόχρονα, η παράδοση πυραύλων μακράς εμβέλειας, όπως οι Tomahawk, θα αποθαρρύνει επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές. Στην ξηρά, η ανάπτυξη περίπου 10.000 στρατιωτών NATO υπό εθνικές σημαίες, σε συνδυασμό με συνεχή παροχή οπλικών συστημάτων, θα λειτουργεί ως «γραμμή αποτροπής» κατά πιθανής επιθετικότητας.

Στον κυβερνοχώρο, η Ουκρανία χρειάζεται προστασία από ρωσικές επιθέσεις και διασφάλιση επικοινωνιών μέσω συστημάτων όπως το Starlink, με την καθοδήγηση του US Cyber Command. Το συνδυασμένο αυτό πακέτο επιτρέπει στην Κίεβο να εξετάσει συμφωνία «γη για ειρήνη» χωρίς να υπονομεύεται η μακροπρόθεσμη ασφάλεια της χώρας.

Η στρατηγική αυτή υπενθυμίζει το παράδειγμα του Κοσόβου στα τέλη της δεκαετίας του 1990, όπου το NATO και η ΕΕ διασφάλισαν την ειρήνη με μόνιμες στρατιωτικές παρουσίες και εγγυήσεις. Το ίδιο μοντέλο μπορεί να εφαρμοστεί στην Ουκρανία, ώστε να διασφαλιστεί ότι η χώρα θα παραμείνει προστατευμένη, ανεξάρτητη και ικανή να αναπτύξει την οικονομία και τις εξαγωγές της.

Με πληροφορίες από Bloomberg