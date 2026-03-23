Τζάστιν Τίμπερλεϊκ: «Δεν ενθουσιάστηκε» - Η πρώτη αντίδραση της Τζέσικα Μπίελ στο βίντεο της σύλληψης του

Η Τζέσικα Μπίελ στηρίζει τον Τζάστιν Τίμπερλεϊκ, παρά τη δημοσιοποίηση του βίντεο της σύλληψής του για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η Τζέσικα Μπίελ συγκεκριμένα, παραμένει στο πλευρό του συζύγου της, Τζάστιν Τίμπερλεϊκ, μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο από τη σύλληψή του το 2024, αλλά δηλώνει «μη ευχαριστημένη» με την όλη κατάσταση, αποκαλύπτει πηγή μιλώντας στοPEOPLE.

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο της αστυνομίας από τη σύλληψη του τον Ιούνιο του 2024, πηγή κοντά στην ηθοποιό αναφέρει πως δεν είναι καθόλου ευχαριστημένη με την «ανανεωμένη προσοχή» που δόθηκε στην υπόθεση του συζύγου της.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Τζάστιν Τίμπερλεϊκ: Κυκλοφόρησε το βίντεο της σύλληψής του

Τζάστιν Τίμπερλεϊκ: «Υπάρχει λόγος που προσπάθησαν να εμποδίσουν τη δημοσιοποίηση του βίντεο»

«Υπάρχει λόγος που προσπάθησαν να εμποδίσουν τη δημοσιοποίηση του βίντεο», εξηγεί η πηγή, προσθέτοντας ότι η 44χρονη θεωρεί το περιστατικό «αγχωτικό και θα προτιμούσε να το αφήσει πίσω της». «Σαφώς δεν τον παρουσιάζει με τον καλύτερο τρόπο», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Παρά τη δυσαρέσκεια για την κατάσταση και την κυκλοφορία του βίντεο όμως, παραμένει υποστηρικτική απέναντί του. «Υπήρξαν κάποιες δύσκολες στιγμές πρόσφατα, και εκείνη επικεντρώνεται στο να προχωρήσει. Είναι πιο ευτυχισμένη όταν μπορεί να επικεντρωθεί στην οικογενειακή ζωή, μαζί με τη δουλειά της όταν αποφασίζει να αναλάβει κάποια projects», συνεχίζει η πηγή.

«Στηρίζει τον Τζάστιν, αλλά δεν διστάζει να εκφράσει τη δυσαρέσκειά της για ορισμένες αποφάσεις. Αυτή ήταν μία από αυτές τις στιγμές», καταλήγει.

Police video of Justin Timberlake's 2024 drunken driving arrest in the Hamptons released pic.twitter.com/00thqrjrkz — Eyewitness News (@ABC7NY) March 21, 2026

Ο Τίμπερλεϊκ συνελήφθη στις 18 Ιουνίου 2024 και αρχικά κατηγορήθηκε για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, καθώς και για δύο τροχαίες παραβάσεις: παραβίαση σήματος STOP και μη διατήρηση πορείας στη λωρίδα.

Ο δικηγόρος του στη συνέχεια, υποστήριξε ότι ο τραγουδιστής «δεν ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ» κατά τη σύλληψη.

Τελος, τον Σεπτέμβριο του 2024, ο Τίμπερλεϊκ κατέληξε σε συμφωνία με την Εισαγγελία, αποδεχόμενος να δηλώσει ένοχος για ελαφρύτερη κατηγορία.